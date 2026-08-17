Besondere Ehre für Kita Digital: Landrat ernennt Sebastian Götz zum Weinpaten 2026

Große Ehre: Landrat Volker Knörr hat Sebastian Götz (Kita Digital) zum Weinpaten 2026 des Rhein-Pfalz-Kreises ernannt. Dies würdigt sein Engagement, Kitas durch KI von Bürokratie zu entlasten.

Schifferstadt / Fußgönheim, 17. August 2026. Beim feierlichen Empfang im Schlossgarten Fußgönheim durfte Sebastian Götz, Entwickler von KI-Lösungen für Kitas und Gründer des Unternehmens Kita Digital, am vergangenen Freitagabend eine ganz besondere Auszeichnung entgegennehmen: Landrat Volker Knörr ernannte ihn offiziell zum Weinpaten 2026 des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Ehrung unterstreicht den wachsenden gesellschaftlichen Wert technologischer Innovationen im Bereich der frühkindlichen Bildung.

Der Landrat vergibt diese Patenschaft jährlich an Personen, die besondere Leistungen vollbracht oder sich um den Landkreis verdient gemacht haben. Die diesjährige Ernennung erfolgte ausdrücklich als Anerkennung für die Entwicklung von elementarpädagogischen KI-Tools, die pädagogischen Fachkräften in Kindertagesstätten durch intelligente Automatisierung wertvolle Zeit zurückgeben sollen.

Wertschätzung für hochkarätige Gäste und engagierten Nachwuchs. Die Verleihung fand vor großem Publikum, in Anwesenheit der Pfälzischen Weinkönigin sowie zahlreicher politischer Prominenz statt. „Es ist mir eine große Ehre, diese Auszeichnung aus den Händen von Landrat Volker Knörr und im Beisein der Weinkönigin, Vertretern des Landesministeriums Rheinland-Pfalz sowie Mitgliedern des Bundestages und Kreistages entgegenzunehmen“, betont der 36-jährige Schifferstadter. Ein besonderes Anliegen war es dem neuen Weinpaten zudem, den Machern im Hintergrund zu danken: „Ein riesiges Kompliment und mein tiefster Dank gehen an die Auszubildenden des Rhein-Pfalz-Kreises. Sie haben diesen wunderbaren Abend im Schlossgarten mit enormem Engagement und höchster Professionalität begleitet.“

Ein Signal für die Digitalisierung in der frühkindlichen Bildung. „Diese Ehrung macht mich aus einem ganz bestimmten Grund unheimlich stolz“, erklärt der Medienpädagoge weiter. „Dass unsere Vision mit Kita Digital, die dringend nötige Entlastung des pädagogischen Fachpersonals durch smarte KI-Technologie, nun auf dieser Ebene als wertvoller gesellschaftlicher Beitrag für den Landkreis gewürdigt wird, ist eine großartige Bestätigung für unsere tägliche Arbeit. Es zeigt: Das Thema kommt in der Mitte der Gesellschaft und in der Politik an.“

Kultur und Tradition im Fokus: Die Patenschaft ist eng mit der Pfälzer Kultur verbunden und bezieht sich auf den Regent-Wingert in Kleinniedesheim, der vom Bio-Weingut Merkel betreut und ausgebaut wird. Neben repräsentativen Aufgaben, wie der traditionellen Rosenpflanzung mit der pfälzischen Weinkönigin im Frühling und der Weinlese im September, erhielt Götz als Symbol die streng limitierte Magnumflasche (Nummer 1 von 40) des 2025er Regent.

„Ich bedanke mich von Herzen bei Landrat Volker Knörr, dem Kulturleiter Paul Platz und dem Rhein-Pfalz-Kreis für diese wundervolle Wertschätzung. Sie gibt dem Projekt Kita Digital noch mehr Rückenwind, um weiter an unserem großen Ziel zu arbeiten: Die Dokumentationsbelastung in den Kitas zu beenden, damit endlich wieder mehr Zeit für das Wichtigste bleibt – die Kinder“, so Götz abschließend. In diesem Sinne: Auf die Zukunft der Kitas und zum Wohl. Die Pfalz!

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Kita Digital, gegründet von dem Elementarpädagogik-Experten und Unternehmer Sebastian Götz mit Sitz in Schifferstadt, widmet sich der praxisnahen und datenschutzkonformen Digitalisierung von Kindertagesstätten. Mit innovativen Ansätzen wie der KI-Insel und dem KI-Modell EleMo unterstützt das Unternehmen pädagogische Fachkräfte dabei, den administrativen Aufwand signifikant zu reduzieren, damit mehr Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit am Kind bleibt. Im Fokus stehen dabei stets digitale Souveränität, dezentrale Infrastrukturen und kompromisslose DSGVO-Konformität im modernen Bildungswesen.

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