PFAS-belastete GFK-Schaummitteltanks: Warum Dekontamination vor Zerlegung und Entsorgung unverzichtbar ist

PFC-kontaminierte GFK-Schaummitteltanks, Risiken und Umweltpflichten.

Alte Schaummitteltanks werden zunehmend zu einer technischen und umweltrechtlichen Herausforderung

Stationäre Feuerlöschanlagen wurden über Jahrzehnte vielfach mit fluorhaltigen Schaummitteln betrieben. Besonders betroffen sind Industrieanlagen, Tanklager, Raffinerien, Flughäfen, Logistikzentren, Kraftwerke und andere Bereiche, in denen Flüssigkeitsbrände zuverlässig beherrscht werden müssen. Zahlreiche dieser Schaummittel enthalten per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen, kurz PFAS, oder deren Vorläuferverbindungen.

Wenn eine bestehende Schaumlöschanlage auf ein fluorfreies Schaummittel umgestellt, technisch ertüchtigt oder vollständig zurückgebaut werden soll, reicht es nicht aus, lediglich das alte Schaummittel aus dem Vorratsbehälter abzupumpen. Rückstände können im Schaummitteltank, in Armaturen, Pumpen, Dosiereinrichtungen, Rohrleitungen, Messsystemen und schwer zugänglichen Toträumen verbleiben. Ohne eine kontrollierte PFAS- und PFC-Dekontamination technischer Anlagen besteht die Gefahr, dass das neue Schaummittel erneut mit PFAS verunreinigt wird oder belastete Stoffströme unkontrolliert in die Umwelt gelangen.

Eine besondere Herausforderung stellen ältere Schaummitteltanks aus glasfaserverstärktem Kunststoff dar. Viele dieser GFK-Behälter wurden vor mehr als 10-15 Jahren errichtet und über lange Zeiträume mit fluorhaltigen Schaummittelkonzentraten beaufschlagt. Das Alter allein begründet zwar weder eine gesetzliche Austauschpflicht noch automatisch die technische Unbrauchbarkeit eines Tanks. In Verbindung mit langjähriger chemischer Beanspruchung, Alterungserscheinungen, beschädigten Innenoberflächen und einer bevorstehenden Umstellung des Löschmittels sollte jedoch sorgfältig geprüft werden, ob eine weitere Nutzung technisch, wirtschaftlich und haftungsrechtlich sinnvoll ist.

Warum das Abpumpen des Schaummittels nicht ausreicht

Fluorhaltige Schaummittel sind technische Gemische, die neben Wasser und Tensiden unterschiedliche Hilfsstoffe, Lösemittel, Stabilisatoren und fluorierte Verbindungen enthalten können. Nach jahrelanger Lagerung können sich Produktrückstände an den Tankwandungen, am Tankboden, in Anschlussstutzen und in konstruktiv bedingten Vertiefungen ablagern. Hinzu kommen mögliche Sedimente, gealterte Produktbestandteile und Rückstände in Ventilen, Pumpen, Füllstandsmessungen oder Dosierleitungen.

GFK-Oberflächen sind zudem nicht immer dauerhaft glatt und vollständig frei von Veränderungen. Abhängig von Harzsystem, Innenbeschichtung, Fertigungsqualität, chemischer Belastung und Betriebsdauer können Oberflächen aufrauen, Mikrorisse entwickeln oder lokale Beschädigungen aufweisen. PFAS-haltige Rückstände können sich insbesondere in Ablagerungen, Fehlstellen, Spalten, Dichtungsbereichen und beschädigten Oberflächenschichten festsetzen. Daraus folgt nicht zwangsläufig, dass jede PFAS-Verbindung tief in den gesamten Laminataufbau eingedrungen ist. Es bedeutet jedoch, dass eine bloße Sichtreinigung keine ausreichende Grundlage für die Bewertung des Dekontaminationserfolgs darstellt.

Auch geringe Restmengen können bei einer späteren Befüllung wieder mobilisiert werden. Dadurch kann ein ursprünglich fluorfreies Ersatzschaummittel nachträglich PFAS enthalten. Die technische Umstellung muss deshalb als zusammenhängender Prozess aus Bestandsaufnahme, Entleerung, Dekontamination, analytischer Kontrolle und dokumentierter Freigabe geplant werden.

Technische Bestandsaufnahme vor Beginn der Arbeiten

Eine belastbare Planung beginnt mit der Erfassung der vorhandenen Anlage. Dazu gehören das Tankvolumen, das Baujahr, der Werkstoffaufbau, die Art der Innenoberfläche, der bisher gelagerte Schaummitteltyp, vorhandene Sicherheitsdatenblätter, frühere Befüllungen und mögliche Produktwechsel. Ebenso wichtig sind Angaben zu Befüll- und Entnahmestutzen, Entlüftungen, Pumpen, Zumischeinrichtungen, FireDOS-Systemen, Armaturen, Rohrleitungsverläufen und angeschlossenen Löschgruppen.

Bereits vorhandene Analyseberichte sollten vollständig ausgewertet werden. Dabei ist zu unterscheiden, ob das unverdünnte Schaummittelkonzentrat, Tankwasser, Spülwasser, Ablagerungen oder Wasser aus dem angeschlossenen Sprinkler- beziehungsweise Löschwassernetz untersucht wurden. Die Ergebnisse verschiedener Probenmedien sind nicht ohne Weiteres miteinander vergleichbar.

Vor Beginn der Arbeiten muss außerdem festgelegt werden, welche Anlagenteile tatsächlich zum konzentratführenden System gehören. Eine undifferenzierte Betrachtung des gesamten Sprinklernetzes kann technisch und wirtschaftlich ebenso ungeeignet sein wie die Annahme, dass ausschließlich der Vorratsbehälter belastet sei. Maßgeblich sind die konkrete Anlagenhydraulik, mögliche Rückströmungen, frühere Auslösungen, Funktionsprüfungen und die vorhandenen Analyseergebnisse.

Kontrollierte Entleerung und Trennung der Stoffströme

Das noch vorhandene Schaummittelkonzentrat muss möglichst vollständig und in einem geschlossenen Verfahren aus dem Tank entfernt werden. Bereits während der Entleerung ist darauf zu achten, dass Konzentrat, Tankwasser, erste hochbelastete Spülfraktionen und spätere Reinigungswässer getrennt erfasst werden. Eine Vermischung sämtlicher Stoffströme kann das zu entsorgende Volumen unnötig vergrößern.

PFAS-belastete Flüssigkeiten dürfen nicht ungeprüft in die öffentliche Kanalisation, in betriebliche Abwassersysteme oder in Boden und Gewässer gelangen. Ob ein Stoffstrom als gefährlicher Abfall einzustufen ist und welcher Abfallschlüssel anzuwenden ist, muss anhand seiner Zusammensetzung, seiner gefährlichen Eigenschaften, der analytischen Ergebnisse und des vorgesehenen Entsorgungsweges bestimmt werden. Der bloße Nachweis einzelner PFAS führt nicht automatisch in jedem Fall zu derselben abfallrechtlichen Einstufung.

Auffangsysteme, Pumpen, Schläuche, Zwischenlagerbehälter und Transportgebinde müssen für das jeweilige Medium geeignet sein. Gleichzeitig ist eine Verschleppung der Kontamination über Arbeitsmittel, Schutzkleidung oder Verkehrsflächen zu verhindern. Deshalb gehören eine klare Bereichstrennung und ein kontrolliertes Ausschleusen von Arbeitsmitteln zur Einsatzplanung.

Dekontamination ist mehr als eine gewöhnliche Tankreinigung

Die professionelle Tankreinigung eines PFAS-belasteten GFK-Schaummitteltanks muss auf das vorhandene Schaummittel, den Werkstoffzustand und das spätere Anlagenziel abgestimmt werden. Ein universelles Reinigungsmittel, das unabhängig von Schaummitteltyp, Material und Kontaminationszustand immer dasselbe Ergebnis erzielt, gibt es nicht.

Der Reinigungserfolg entsteht aus dem abgestimmten Zusammenwirken von Reinigungschemie, Temperatur, mechanischer Bearbeitung, Einwirkzeit, Spülvolumen und kontrolliertem Austrag. Zu aggressive Reinigungsmedien können die Harzmatrix oder vorhandene Innenbeschichtungen angreifen. Ungeeignete Verfahren können Oberflächen aufrauen, Fasern freilegen oder kontaminierte Rückstände lediglich innerhalb der Anlage verteilen. Vor dem Einsatz eines Reinigungsmediums sind deshalb die chemische Verträglichkeit und der Zustand des GFK-Tanks zu bewerten.

Besondere Aufmerksamkeit benötigen der Tankboden, Übergänge zwischen Boden und Wandung, Anschlussstutzen, Flansche, Dichtungen, Domdeckel, Füllstandssensoren, Saugleitungen und schlecht durchströmte Bereiche. Werden diese Stellen nicht erfasst, kann eine optisch sauber wirkende Tankfläche dennoch relevante Restbelastungen aufweisen.

Je nach Zustand kann eine mehrstufige Reinigung erforderlich sein. Hochbelastete Erstfraktionen werden dabei getrennt aufgenommen. Nachfolgende Reinigungsschritte dienen der weiteren Entfernung mobilisierbarer Rückstände. Die Spülung wird nicht ausschließlich anhand der optischen Sauberkeit beendet, sondern anhand eines vorher festgelegten Prüf- und Freigabekonzepts.

Analytik als Grundlage der Freigabe

PFAS sind mit bloßem Auge weder erkennbar noch lässt sich ihr Vorhandensein durch Geruch oder eine einfache Vor-Ort-Messung zuverlässig ausschließen. Eine fachgerechte Dekontamination benötigt deshalb eine belastbare Analytik.

Vor Beginn der Maßnahme können Ausgangsproben aus dem Schaummittel, aus Tankwasser, Ablagerungen oder angeschlossenen Leitungsbereichen erforderlich sein. Während der Reinigung ermöglichen Zwischenproben eine Bewertung des Fortschritts. Nach Abschluss werden repräsentative Abschlussproben aus den zuvor definierten Anlagenteilen entnommen.

Die Probenahmeplanung muss berücksichtigen, dass PFAS-Analysen empfindlich auf Querkontaminationen reagieren können. Probengefäße, Schläuche, Dichtmaterialien, persönliche Schutzausrüstung und weitere Hilfsmittel müssen deshalb auf ihre Eignung geprüft werden. Je nach Bedeutung des Projekts können Feldblindproben, Doppelproben und Rückstellproben sinnvoll sein.

Eine reine Zielstoffanalyse erfasst nur die untersuchten Einzelverbindungen. Bei unbekannter Schaummittelhistorie oder möglichen Vorläuferverbindungen können ergänzende Untersuchungen erforderlich sein. Dazu gehören beispielsweise eine erweiterte PFAS-Zielstoffanalytik, der Total Oxidizable Precursor Assay oder summarische Parameter. Welche Verfahren erforderlich sind, hängt vom Anlagenzustand, vom verwendeten Produkt, vom Verwendungszweck und von den mit Betreiber, Planer, Labor, Entsorger oder Behörde abgestimmten Nachweisanforderungen ab.

Für PFAS existiert kein universeller Dekontaminationsgrenzwert, der gleichermaßen für jeden Tank, jedes Spülwasser, jede Feststoffprobe und jede spätere Nutzung gilt. Projektbezogene Ziel- und Freigabewerte müssen deshalb vor Beginn der Arbeiten eindeutig festgelegt werden. Dabei ist auch zu bestimmen, auf welche Einzelstoffe oder Summenparameter sich ein Zielwert bezieht und welche Bestimmungsgrenzen das beauftragte Labor erreichen muss.

Die Formulierung „PFAS-frei“ sollte vermieden werden, wenn lediglich ein begrenztes Analysenspektrum untersucht wurde. Fachlich genauer ist die Aussage, dass die untersuchten PFAS innerhalb des definierten Probenahme- und Analyseumfangs unterhalb der vereinbarten Zielwerte oder Bestimmungsgrenzen lagen.

Wann ein älterer GFK-Schaummitteltank weiterverwendet werden kann

Ob ein GFK-Schaummitteltank nach der Dekontamination weiter genutzt werden kann, lässt sich nicht allein anhand seines Alters entscheiden. Maßgeblich sind sein baulicher Zustand, die chemische Beständigkeit des verwendeten Harzsystems, die Beschaffenheit der Innenoberfläche, vorhandene Schäden und die Verträglichkeit mit dem künftig vorgesehenen Medium.

Bei Tanks, die älter als 15 Jahre sind, empfiehlt sich eine vertiefte technische und wirtschaftliche Bewertung. Diese Altersgrenze ist keine pauschale gesetzliche Austauschfrist. Sie stellt vielmehr einen sinnvollen Prüfpunkt dar, weil mit zunehmender Nutzungsdauer die Wahrscheinlichkeit von Alterung, Oberflächenschäden, Reparaturstellen, nicht mehr nachvollziehbaren Produktwechseln und Einschränkungen bei der Dokumentation steigt.

Wenn Innenflächen stark angegriffen sind, Fasern freiliegen, das Laminat lokale Schäden aufweist oder eine analytisch nachvollziehbare Dekontamination nicht mit angemessenem Aufwand erreichbar erscheint, kann der Austausch des Behälters sinnvoller sein als seine weitere Nutzung. Die Entscheidung sollte aus einer Kombination von Zustandsprüfung, Analyseergebnissen, Nutzungskonzept und wirtschaftlicher Betrachtung abgeleitet werden.

Dekontamination vor der Zerlegung

Ein zur Entsorgung bestimmter GFK-Schaummitteltank sollte nicht im ungereinigten Zustand unkontrolliert zerschnitten werden. Beim Trennen des Laminats entstehen Staub, Fasern und Partikel. Befinden sich auf oder in oberflächennahen Bereichen noch Schaummittelrückstände, können diese über Stäube, Werkzeuge, Arbeitskleidung und angrenzende Flächen verschleppt werden.

Vor der Zerlegung muss der Tank deshalb entleert, gereinigt und entsprechend dem festgelegten Untersuchungsumfang bewertet werden. Anschließend wird der Arbeitsbereich gegen eine Ausbreitung von Stäuben und Restkontaminationen gesichert. Das Trennverfahren ist auf den Werkstoff, die Wandstärke, die Einbausituation und mögliche Brand- oder Explosionsgefahren abzustimmen.

GFK-Stäube können Haut, Augen und Atemwege belasten. Erforderlich sind daher eine wirksame Erfassung der Stäube, geeignete persönliche Schutzausrüstung und ein geregelter Umgang mit kontaminierten Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien. Befindet sich der Tank in einem geschlossenen Raum oder muss er zur Zerlegung betreten werden, kommen zusätzlich die Anforderungen für Arbeiten in Behältern und engen Räumen zur Anwendung.

Vor dem Einstieg müssen die Anlage stillgesetzt, gegen unbeabsichtigtes Befüllen oder Einschalten gesichert und alle relevanten Zu- und Ableitungen kontrolliert werden. Abhängig von den zuvor gelagerten Stoffen können Freimessungen, eine technische Belüftung, ein Sicherungsposten und ein objektspezifisches Rettungskonzept notwendig sein. Eine vorhandene Ex-Zonen-Einstufung endet nicht automatisch mit dem Abpumpen des Schaummittels. Ihre Aufhebung oder Anpassung muss auf einer belastbaren Gefährdungsbeurteilung und den tatsächlichen Bedingungen beruhen.

Fachgerechte Entsorgung der unterschiedlichen Abfallfraktionen

Bei Dekontamination und Rückbau entstehen unterschiedliche Stoffströme. Dazu können Schaummittelkonzentrat, Tankrestmengen, Reinigungs- und Spülwasser, Schlämme, Filtermaterialien, gebrauchte Bindemittel, persönliche Schutzausrüstung, Dichtungen, Armaturen und zerkleinerte GFK-Bauteile gehören.

Diese Materialien sollten nicht pauschal als ein gemeinsamer Abfallstrom behandelt werden. Eine getrennte Erfassung erleichtert die analytische Bewertung und kann verhindern, dass gering belastete Materialien durch Vermischung unnötig zu einem aufwendig zu entsorgenden Stoffstrom werden.

Für jeden relevanten Abfallstrom sind die geeignete Abfallbezeichnung, der Abfallschlüssel, die Annahmekriterien des Entsorgers und der erforderliche Nachweisweg festzulegen. Bei POP-relevanten PFAS sind die jeweiligen stoffbezogenen Konzentrationsgrenzen und Vorgaben der europäischen POP-Verordnung zu berücksichtigen. Nicht jeder PFAS-Nachweis führt automatisch zu einer Einstufung als POP-haltiger Abfall. Entscheidend sind die konkret nachgewiesenen Stoffe, ihre Konzentrationen und die zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden Regelungen.

Die Dekontamination eines Tanks und die abfallrechtliche Entsorgung sind daher zwei miteinander verbundene, aber getrennt zu dokumentierende Vorgänge. Eine Reinigungsbestätigung ersetzt weder die Abfalldeklaration noch den Entsorgungsnachweis.

Rechtlicher Rahmen der Dekontamination

Die rechtliche Bewertung PFAS-belasteter Schaumlöschanlagen ergibt sich aus mehreren Regelungsbereichen. Die europäische POP-Verordnung enthält stoffbezogene Anforderungen für bestimmte besonders persistente organische Schadstoffe. Die REACH-Verordnung und die dazu erlassenen Beschränkungen regeln das Inverkehrbringen und die Verwendung bestimmter PFAS und PFAS-haltiger Feuerlöschschäume einschließlich Übergangsfristen und anwendungsbezogener Ausnahmen.

Auf nationaler Ebene sind insbesondere das Wasserhaushaltsgesetz und die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zu beachten. Daraus ergibt sich die Verpflichtung, Anlagen so zu planen, zu betreiben und stillzulegen, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern nicht zu besorgen ist. Für die anfallenden Stoffströme gelten außerdem das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Nachweisverordnung und weitere abfallrechtliche Vorschriften.

Die maßgeblichen Anforderungen müssen für jede Anlage einzeln geprüft werden. Entscheidend sind der Standort, die Art des bisher eingesetzten Schaummittels, die konkrete Nutzung, die nachgewiesenen PFAS-Verbindungen, die Konzentrationen, der Zustand der Anlage und der vorgesehene Entsorgungsweg.

Dokumentation als Bestandteil der Maßnahme

Eine fachgerechte Dekontamination endet nicht mit dem letzten Reinigungsschritt. Der Betreiber benötigt eine nachvollziehbare Dokumentation darüber, welche Anlagenteile bearbeitet, welche Verfahren eingesetzt, welche Stoffströme erzeugt und welche Proben entnommen wurden.

Zur Dokumentation gehören die Beschreibung des Ausgangszustands, die Abgrenzung des Leistungsumfangs, das angewandte Reinigungsverfahren, die eingesetzten Arbeitsmittel, die Zuordnung der Probenahmestellen, die Laborberichte und die Entsorgungsnachweise. Ebenso wichtig ist die Angabe, welche Bereiche nicht untersucht oder nicht bearbeitet wurden.

Ein dokumentiertes Praxisbeispiel zur PFAS-Tankdekontamination zeigt, warum die technische Durchführung, die Analytik und die sachverständige Bewertung als zusammenhängender Prozess betrachtet werden sollten. Nur eine klare Dokumentation verhindert, dass eine Freigabe später fälschlich auf nicht untersuchte Anlagenteile, andere Medien oder abweichende Nutzungsbedingungen übertragen wird.

Fazit

Die Außerbetriebnahme eines PFAS-belasteten GFK-Schaummitteltanks ist keine gewöhnliche Tankreinigung. Sie verbindet Anforderungen aus Gefahrstoffmanagement, Gewässerschutz, Abfallrecht, Arbeitsschutz, Anlagenbetrieb und analytischer Qualitätssicherung.

Gerade bei älteren GFK-Tanks muss geprüft werden, ob eine sichere Dekontamination und weitere Nutzung technisch sinnvoll sind oder ob der kontrollierte Rückbau die nachhaltigere Lösung darstellt. In beiden Fällen bilden eine belastbare Bestandsaufnahme, die Trennung der Stoffströme, eine materialverträgliche Reinigung, eine repräsentative Analytik und eine nachvollziehbare Dokumentation die Grundlage.

Der entscheidende Maßstab ist nicht allein die optische Sauberkeit. Maßgeblich ist vielmehr, ob der definierte Dekontaminationsumfang technisch erreicht, analytisch nachvollzogen und rechtlich sowie betrieblich richtig eingeordnet wurde.

Über den Autor

Der Fachbeitrag wurde von Matthias Natusch verfasst. Er ist Geschäftsführer der NT Service GmbH und BDSH-geprüfter Sachverständiger und Gutachter mit fachlichem Schwerpunkt auf technischen Anlagen, Gefahrstoffen und PFAS-Dekontamination. Zu seinen weiteren Qualifikationen gehören unter anderem die Tätigkeit als Fachkraft für Arbeitssicherheit, FISAT Level 3, staatlich geprüfter Desinfektor sowie Berechtigungen nach § 7 und § 20 des Sprengstoffgesetzes.

Die NT Service GmbH ist auf die Reinigung und Dekontamination technischer Anlagen, PFAS-belasteter Schaumlöschsysteme, Tanks, Rohrleitungen sowie auf Arbeiten in Behältern und engen Räumen spezialisiert. Die Einordnung des Unternehmens dient ausschließlich der transparenten Darstellung der beruflichen Herkunft und praktischen Erfahrung des Autors.

Fachliche und rechtliche Einordnung

Der Beitrag berücksichtigt insbesondere die Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe, die REACH-Verordnung einschließlich der PFAS-Beschränkungen für Feuerlöschschäume, das Wasserhaushaltsgesetz, die AwSV, das Kreislaufwirtschaftsgesetz, die Nachweisverordnung sowie die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen für Tätigkeiten in Behältern und engen Räumen.

Die Darstellung gibt den fachlichen und regulatorischen Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Sie ersetzt keine anlagenbezogene Gefährdungsbeurteilung, behördliche Entscheidung, abfallrechtliche Einstufung oder juristische Prüfung des konkreten Einzelfalls.

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