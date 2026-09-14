Sichere Aussonderung digitaler Daten: Zertifizierte Datenträgervernichtung der Schutzklasse 3 in Dortmund

ProCoReX Europe GmbH bietet in Dortmund eine kontrollierte Lösung für die Vernichtung besonders sensibler Daten auf HDDs, SSDs, LTO-Bändern, USB-Sticks und Smartphones.

Ausgediente Datenträger können weiterhin vertrauliche Informationen enthalten, selbst wenn Computer, Server oder mobile Geräte nicht mehr eingesetzt werden. Für Unternehmen, Behörden und Organisationen in Dortmund ist deshalb ein strukturierter Prozess erforderlich, wenn Datenträger mit Informationen der Schutzklasse 3 ausgemustert werden. ProCoReX Europe GmbH unterstützt Kundinnen und Kunden mit einer zertifizierten Datenträgervernichtung in Dortmund, die technische Anforderungen, sichere Übergaben und eine nachvollziehbare Dokumentation miteinander verbindet.

Die Schutzklasse 3 umfasst Daten mit besonders hohem Schutzbedarf. Dazu können vertrauliche Geschäftsunterlagen, personenbezogene Informationen, Zugangsdaten, interne Systeminformationen, medizinische Inhalte oder sicherheitskritische Dokumente gehören. Solche Informationen können auf klassischen Festplatten ebenso gespeichert sein wie auf modernen SSDs, mobilen USB-Sticks oder Smartphones. Auch LTO-Bänder aus Backup- und Archivsystemen müssen bei der Aussonderung berücksichtigt werden.

ProCoReX Europe GmbH richtet den Vernichtungsprozess auf den jeweiligen Datenträgertyp aus. HDDs speichern Daten magnetisch auf rotierenden Magnetscheiben. SSDs und USB-Sticks nutzen elektronische Flash-Speicher. Smartphones enthalten häufig eine Kombination aus persönlichen, geschäftlichen und technisch relevanten Informationen. LTO-Bänder unterscheiden sich durch ihre magnetische Bandspeicherung und werden entsprechend ihrer besonderen Beschaffenheit eingeordnet. Diese technischen Unterschiede sind entscheidend für die Wahl der geeigneten Sicherheitsstufe und des passenden Vernichtungsverfahrens.

Die Datenträgervernichtung in Dortmund beginnt mit der Erfassung der übernommenen Medien. Je nach Auftrag können die Datenträgertypen, Stückzahlen und Seriennummern dokumentiert werden. Die Datenträger werden in verschlossenen Sicherheitsbehältern gesammelt und sicher transportiert. Dadurch wird der Zugriff während der Übergaben und der weiteren Prozessschritte kontrolliert. Für Organisationen mit mehreren Standorten oder regelmäßigem Austausch von IT-Hardware lassen sich die Abläufe individuell abstimmen.

Als Grundlage für die Einordnung dienen die Anforderungen der ISO/IEC 21964. Die Norm berücksichtigt unterschiedliche Datenträgerarten sowie Schutzklassen und Sicherheitsstufen für die sichere Vernichtung. Bei Informationen der Schutzklasse 3 ist eine genaue Zuordnung besonders wichtig. Eine HDD kann nicht pauschal mit einer SSD, einem LTO-Band, einem USB-Stick oder einem Smartphone gleichgesetzt werden. Die jeweilige Speichertechnologie und der Schutzbedarf der gespeicherten Daten müssen in die Prozessplanung einbezogen werden.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die lückenlose Nachvollziehbarkeit. ProCoReX Europe GmbH dokumentiert die vereinbarten Prozessschritte von der Übernahme bis zum Abschluss der Vernichtung. Nach der Verarbeitung erhalten Kundinnen und Kunden einen Vernichtungsnachweis beziehungsweise ein Vernichtungszertifikat. Dieser Nachweis bestätigt die vereinbarungsgemäße Durchführung und kann für interne Datenschutzprozesse, Audits, Qualitätsmanagement und Prüfungen verwendet werden.

Gerade bei Backup- und Archivmedien ist eine sorgfältige Aussonderung von Bedeutung. LTO-Bänder können über längere Zeiträume Datenbestände sichern und werden häufig erst im Rahmen eines Systemwechsels oder einer Archivbereinigung ausgemustert. Werden zusätzlich alte HDDs, SSDs, USB-Sticks und Smartphones aus verschiedenen Abteilungen oder Standorten gesammelt, bietet ein zentral organisierter Prozess eine klare Übersicht über die zu vernichtenden Medien.

Nach der sicheren physischen Vernichtung werden die verbleibenden Materialien fachgerecht sortiert und einer geeigneten Verwertung zugeführt. Damit verbindet ProCoReX Europe GmbH die Anforderungen der Informationssicherheit mit einer verantwortungsbewussten IT-Entsorgung. Die Verarbeitung sensibler Daten und die nachhaltige Behandlung der anfallenden Materialien werden in einem nachvollziehbaren Ablauf zusammengeführt.

Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Dortmund bietet ProCoReX Europe GmbH Unternehmen, Behörden, Kliniken, IT-Dienstleistern und weiteren Organisationen eine zuverlässige Lösung für die Aussonderung von Datenträgern der Schutzklasse 3. Von der HDD über die SSD bis zum LTO-Band, USB-Stick oder Smartphone berücksichtigt der Prozess die technischen Eigenschaften der Medien und die Anforderungen an den Schutz sensibler Informationen.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-dortmund

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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