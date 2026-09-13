Sensible Daten sicher ausmustern: Zertifizierte Datenträgervernichtung der Schutzklasse 3 in Frankfurt

ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen und Organisationen in Frankfurt bei der kontrollierten Vernichtung besonders schützenswerter Daten auf HDDs, SSDs, LTO-Bändern, USB-Sticks und Smartphones.

Wenn IT-Geräte ausgetauscht, Speichermedien ausgemustert oder mobile Endgeräte ersetzt werden, bleiben die darauf gespeicherten Informationen ein sicherheitsrelevantes Thema. Das gilt insbesondere für Daten der Schutzklasse 3. ProCoReX Europe GmbH bietet Unternehmen, Behörden und weiteren Organisationen eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Frankfurt, die technische Unterschiede der Speichermedien und den jeweiligen Schutzbedarf berücksichtigt.

Informationen der Schutzklasse 3 können für ein Unternehmen, eine Behörde oder eine Organisation besonders sensibel sein. Dazu gehören beispielsweise personenbezogene Daten, vertrauliche Geschäftsunterlagen, interne Kommunikationsdaten, Zugangsinformationen, medizinische Inhalte oder sicherheitskritische Systemdaten. Werden Datenträger mit solchen Informationen nicht mehr benötigt, sollte ihre Aussonderung in einen kontrollierten Prozess eingebunden werden. Das einfache Löschen von Dateien oder das Zurücksetzen eines Geräts bietet nicht in jedem Fall eine ausreichende Grundlage für die sichere Außerbetriebnahme.

Die Datenträgervernichtung in Frankfurt umfasst unterschiedliche Speichermedien. Dazu zählen HDDs, SSDs, LTO-Bänder, USB-Sticks und Smartphones. Bei HDDs werden Daten magnetisch gespeichert. SSDs und USB-Sticks verwenden elektronische Flash-Speicher, während LTO-Bänder Informationen magnetisch auf Bandmaterial sichern. Smartphones enthalten häufig interne Speicher mit Kommunikationsdaten, Zugangsinformationen, Bildern, Dokumenten und Anwendungsdaten. Aufgrund dieser Unterschiede ist eine technisch passende Verarbeitung der jeweiligen Datenträger erforderlich.

ProCoReX Europe GmbH beginnt den Prozess mit der Erfassung und Einordnung der zu vernichtenden Medien. Auf Wunsch können Datenträgertypen, Mengen und Seriennummern dokumentiert werden. Die sichere Übergabe erfolgt über verschlossene Sicherheitsbehälter, die für eine geschützte Aufbewahrung und einen kontrollierten Transport vorgesehen sind. So lässt sich nachvollziehen, wann die Datenträger übernommen wurden und welche weiteren Prozessschritte vereinbart sind.

Die Auswahl der geeigneten Sicherheitsstufe orientiert sich an der technischen Beschaffenheit des Datenträgers und dem Schutzbedarf der darauf gespeicherten Informationen. Die ISO/IEC 21964 bildet hierfür eine wichtige Grundlage. Sie beschreibt die Einordnung von Datenträgern in Schutzklassen und Sicherheitsstufen und unterstützt eine strukturierte Planung der Vernichtung. Für die Schutzklasse 3 ist eine besonders sorgfältige Abstimmung erforderlich, da hier sensible, vertrauliche oder sicherheitskritische Daten betroffen sein können.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der nachvollziehbaren Dokumentation. Übergaben, Transporte und Verarbeitungsschritte können entsprechend dem vereinbarten Leistungsumfang festgehalten werden. Nach Abschluss der Vernichtung stellt ProCoReX Europe GmbH einen Vernichtungsnachweis beziehungsweise ein Vernichtungszertifikat aus. Damit erhalten Kundinnen und Kunden eine dokumentierte Bestätigung über die vereinbarungsgemäße Verarbeitung der übernommenen Datenträger. Die Unterlagen können für interne Datenschutzabläufe, Qualitätsmanagement, Audits und Prüfungen genutzt werden.

Auch die technische Vielfalt moderner Arbeitsplätze wird berücksichtigt. Neben klassischen HDDs und SSDs können LTO-Bänder aus Backup- und Archivsystemen, USB-Sticks aus dem mobilen Datenaustausch sowie Smartphones aus der betrieblichen Kommunikation Bestandteil eines Auftrags sein. Die Datenträgervernichtung in Frankfurt schafft damit eine zentrale Lösung für unterschiedliche Medien, ohne die jeweiligen technischen Eigenschaften außer Acht zu lassen.

Nach der sicheren Vernichtung werden die anfallenden Materialien fachgerecht sortiert und einer geeigneten Verwertung zugeführt. ProCoReX Europe GmbH verbindet dadurch den Schutz sensibler Daten mit einer verantwortungsbewussten IT-Entsorgung. Für Unternehmen und Organisationen in Frankfurt entsteht ein nachvollziehbarer Prozess, der Datensicherheit, dokumentierte Abläufe und nachhaltige Materialverwertung zusammenführt.

Mit der zertifizierten Datenträgervernichtung in Frankfurt unterstützt ProCoReX Europe GmbH Kundinnen und Kunden bei der sicheren Aussonderung von Datenträgern der Schutzklasse 3. Ob HDD, SSD, LTO-Band, USB-Stick oder Smartphone: Entscheidend sind die fachgerechte Einordnung, die kontrollierte Verarbeitung und ein nachvollziehbarer Nachweis über den Abschluss des Prozesses.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-frankfurt

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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