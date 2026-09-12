Schutzklasse 3 im Fokus: ProCoReX bietet zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin

Unternehmen, Behörden und Organisationen in Berlin erhalten mit ProCoReX Europe GmbH eine dokumentierte Lösung für die sichere Vernichtung besonders sensibler Daten auf HDDs, SSDs, LTO-Bändern, USB-St

Digitale Informationen müssen auch dann geschützt bleiben, wenn Computer, mobile Endgeräte oder einzelne Speichermedien ausgemustert werden. Gerade in einer Stadt mit zahlreichen Unternehmen, Behörden, Kliniken, IT-Dienstleistern und Organisationen mit hohem Datenaufkommen ist eine kontrollierte Datenträgervernichtung ein wichtiger Bestandteil der Informationssicherheit. ProCoReX Europe GmbH bietet hierfür eine zertifizierte Datenträgervernichtung in Berlin für Datenträger der Schutzklasse 3.

Die Schutzklasse 3 gilt für besonders sensible, vertrauliche oder sicherheitskritische Informationen. Dazu können personenbezogene Daten, interne Unternehmensinformationen, medizinische Unterlagen, Zugangsdaten, Finanzdaten oder Inhalte aus Verwaltungs- und IT-Systemen gehören. Werden solche Daten nicht mehr benötigt, reicht es nicht aus, ein Gerät lediglich zu löschen oder einer allgemeinen Entsorgung zu übergeben. Entscheidend ist ein Verfahren, das den jeweiligen Schutzbedarf und die technische Beschaffenheit des Datenträgers berücksichtigt.

ProCoReX Europe GmbH verarbeitet in Berlin unterschiedliche Datenträgertypen. Dazu gehören magnetische Festplatten, elektronische Speicher und mobile Geräte. HDDs speichern Daten magnetisch auf rotierenden Magnetscheiben. SSDs und USB-Sticks arbeiten dagegen mit elektronischem Flash-Speicher. Smartphones können neben ihrem internen Speicher weitere sensible Informationen wie Kommunikationsdaten, Zugangsdaten oder lokal gespeicherte Dokumente enthalten. LTO-Bänder werden aufgrund ihrer magnetischen Bandtechnologie und ihrer besonderen Bauweise ebenfalls gesondert betrachtet.

Die Datenträgervernichtung in Berlin beginnt mit der Erfassung und Einordnung der zu vernichtenden Medien. Je nach Auftrag können Datenträgertypen, Mengen und Seriennummern dokumentiert werden. Für die sichere Aufbewahrung stehen verschlossene Sicherheitsbehälter zur Verfügung. Sie ermöglichen eine kontrollierte Übergabe und einen geschützten Transport bis zur vereinbarten Verarbeitung. Dadurch bleiben die Verantwortlichkeiten entlang des Prozesses nachvollziehbar.

Die technische Planung orientiert sich an der ISO/IEC 21964. Die Norm beschreibt Anforderungen für die sichere Vernichtung verschiedener Datenträger und berücksichtigt dabei Schutzklassen und Sicherheitsstufen. Für Informationen der Schutzklasse 3 ist eine genaue Abstimmung besonders relevant. Eine HDD, eine SSD, ein LTO-Band, ein USB-Stick und ein Smartphone unterscheiden sich deutlich hinsichtlich Aufbau, Speichertechnologie und möglicher Datenrückstände. Deshalb werden die Medien nicht pauschal, sondern entsprechend ihrer Eigenschaften und des vereinbarten Schutzbedarfs verarbeitet.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dokumentation. Die übernommenen Datenträger, die relevanten Übergaben und der Abschluss der Vernichtung können nachvollziehbar festgehalten werden. Nach der Verarbeitung erhalten Kundinnen und Kunden einen Vernichtungsnachweis beziehungsweise ein Vernichtungszertifikat. Diese Dokumentation unterstützt interne Datenschutzprozesse und kann bei Audits oder Prüfungen als Beleg für die vereinbarungsgemäße Durchführung dienen.

Neben der sicheren Vernichtung berücksichtigt ProCoReX Europe GmbH auch die anschließende Verwertung der Materialien. Die Bestandteile der verarbeiteten Geräte und Datenträger werden fachgerecht sortiert und einer geeigneten Weiterverwertung zugeführt. So verbindet die Datenträgervernichtung in Berlin den Schutz besonders sensibler Informationen mit einer verantwortungsbewussten IT-Entsorgung.

Das Angebot richtet sich an Berliner Unternehmen, Behörden, Kliniken, IT-Dienstleister und weitere Organisationen, die Datenträger der Schutzklasse 3 sicher und nachvollziehbar aus ihrem Bestand entfernen möchten. Von der HDD über die SSD bis zum LTO-Band, USB-Stick oder Smartphone berücksichtigt ProCoReX Europe GmbH die jeweilige Speichertechnologie und die Anforderungen an die sichere Verarbeitung.

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ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de/entsorgung-berlin

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH bietet professionelle Dienstleistungen rund um die zertifizierte Datenträger- und Festplattenvernichtung sowie das Recycling von Computern, Notebooks, PCs, EDV- und IT-Geräten an. Unser Service richtet sich an Unternehmen, Behörden und Institute in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

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