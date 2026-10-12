Schimmel dauerhaft beseitigen: Warum nur die Ursachenbekämpfung wirklich hilft

Wird Schimmel nur oberflächlich entfernt, kehrt er meist zurück. ngb BAU erklärt, welche Ursachen dahinterstecken und wie eine fachgerechte Schimmelsanierung in NRW nachhaltig Abhilfe schafft.

Dunkle Flecken in der Zimmerecke, ein muffiger Geruch oder sich lösende Tapeten: Schimmel im Wohnraum ist nicht nur ein optisches Problem, sondern kann auch die Wohngesundheit beeinträchtigen. Viele Betroffene greifen zunächst zu einem Anti-Schimmel-Spray und überstreichen die Stelle. Kehrt der Schimmel nach kurzer Zeit zurück, zeigt sich, dass die oberflächliche Behandlung nur das Symptom bekämpft und nicht die Ursache.

Damit Schimmel dauerhaft verschwindet, muss zuerst geklärt werden, warum er entsteht. Häufige Ursachen sind Wärmebrücken, an denen sich Bauteile stark abkühlen, eindringende Feuchtigkeit von außen, ein Wasserschaden oder schlicht zu wenig Luftaustausch. Besonders nach einer energetischen Sanierung schließt die Gebäudehülle luftdicht ab, sodass Feuchtigkeit nicht mehr über undichte Fugen entweicht und ein angepasstes Lüften nötig wird.

Eine fachgerechte Schimmelsanierung beginnt deshalb mit einer Ursachenanalyse und einer Feuchtemessung. Erst danach wird der Befall fachgerecht entfernt und die eigentliche Ursache baulich behoben, etwa durch das Beseitigen von Wärmebrücken, das Trocknen betroffener Bereiche oder ein abgestimmtes Lüftungskonzept.

Als Sanierungsbetrieb betrachtet ngb BAU den Schimmel im Zusammenhang mit dem gesamten Gebäude und koordiniert die notwendigen Schritte aus einer Hand. So wird nicht nur die sichtbare Stelle behandelt, sondern das zugrunde liegende bauphysikalische Problem gelöst. Weitere Informationen zur professionellen Schimmelsanierung in NRW gibt es beim Anbieter.

Ob im Einzelfall eine einfache Anpassung des Lüftungsverhaltens genügt oder bauliche Maßnahmen nötig sind, zeigt eine fachkundige Begehung vor Ort.

ngb BAU ist die Marke für Sanierung und Modernisierung der ngbBUILDING GmbH und in Nordrhein-Westfalen tätig. Das Familienunternehmen begleitet Eigentümer im Rheinland, insbesondere in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach und im Bergischen Land, bei der Komplettsanierung aus einer Hand. Mit eigener Architektin, durchgängiger Gewerkekoordination, Festpreisgarantie und festen Ansprechpartnern übernimmt ngb BAU Projekte von der Bestandsaufnahme bis zur Übergabe. Das Leistungsspektrum umfasst Haus- und Altbausanierung, Kernsanierung, Badsanierung, Fassadensanierung und Wärmedämmung, Schimmelsanierung, Modernisierung, Fensterbau sowie Entrümpelung und Abriss.

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