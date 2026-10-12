Vor der Heizsaison handeln: Warum sich die energetische Sanierung von Fassade und Fenstern jetzt auszahlt

Mit Beginn der Heizperiode rücken die Energiekosten in den Fokus. ngb BAU erklärt, wie gedämmte Fassaden und moderne Fenster den Wärmeverlust senken und den Wohnkomfort in NRW spürbar erhöhen.

Mit dem Beginn der Heizperiode rückt bei vielen Eigentümern die Frage nach den Energiekosten in den Vordergrund. Über ungedämmte Außenwände, ein schlecht gedämmtes Dach und alte, undichte Fenster geht in Bestandsgebäuden ein erheblicher Teil der Heizwärme verloren. Wer vor dem Winter handelt, senkt nicht nur die laufenden Kosten, sondern verbessert auch spürbar den Wohnkomfort.

Die Fassade ist dabei die größte zusammenhängende Fläche der Gebäudehülle und bietet entsprechend viel Potenzial. Eine fachgerecht ausgeführte Wärmedämmung hält die Wärme im Haus, beugt kalten Innenwänden vor und schützt die Bausubstanz dauerhaft. In Kombination mit modernen Fenstern mit Wärmeschutzverglasung entsteht eine durchgehend gedämmte Hülle, die den Energiebedarf des Gebäudes deutlich reduziert.

Wichtig ist, Fassade und Fenster aufeinander abzustimmen. Werden nur die Fenster getauscht, ohne die Bauphysik im Blick zu behalten, kann sich das Feuchteverhalten im Gebäude verändern. Ein abgestimmtes Konzept aus Dämmung, Fenstern und richtigem Lüften verhindert, dass sich an Wärmebrücken Kondenswasser und in der Folge Schimmel bildet.

Als Familienunternehmen für Sanierung und Modernisierung plant ngb BAU solche Maßnahmen ganzheitlich und koordiniert die beteiligten Gewerke aus einer Hand. Eigentümer erhalten dadurch nicht einzelne Bausteine, sondern eine energetisch sinnvolle Gesamtlösung. Einen Überblick zur Fassadensanierung und Wärmedämmung in NRW gibt es beim Anbieter.

Ob sich der Start noch vor dem Winter lohnt, hängt vom Zustand des Gebäudes ab und lässt sich in einer Begehung vor Ort einschätzen.

ngb BAU ist die Marke für Sanierung und Modernisierung der ngbBUILDING GmbH und in Nordrhein-Westfalen tätig. Das Familienunternehmen begleitet Eigentümer im Rheinland, insbesondere in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach und im Bergischen Land, bei der Komplettsanierung aus einer Hand. Mit eigener Architektin, durchgängiger Gewerkekoordination, Festpreisgarantie und festen Ansprechpartnern übernimmt ngb BAU Projekte von der Bestandsaufnahme bis zur Übergabe. Das Leistungsspektrum umfasst Haus- und Altbausanierung, Kernsanierung, Badsanierung, Fassadensanierung und Wärmedämmung, Schimmelsanierung, Modernisierung, Fensterbau sowie Entrümpelung und Abriss.

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