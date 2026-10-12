Sanierung ohne Koordinationsstress: Komplettsanierung aus einer Hand mit eigener Architektin

Handwerkermangel und unklare Kosten verunsichern viele Bauherren. ngb BAU bündelt alle Gewerke, plant mit eigener Architektin und arbeitet mit Festpreisgarantie für Sanierungen in NRW.

Eine umfassende Sanierung ist für viele Eigentümer vor allem eines: unübersichtlich. Wer mehrere Gewerke selbst beauftragt und koordiniert, muss Termine abstimmen, Schnittstellen im Blick behalten und trägt bei Verzögerungen das Risiko. Der anhaltende Fachkräftemangel und unklare Kostenentwicklungen verstärken diese Unsicherheit zusätzlich.

Ein Ansatz, der hier entlastet, ist die Komplettsanierung aus einer Hand. Statt viele Einzelfirmen zu steuern, haben Eigentümer einen festen Ansprechpartner, der das gesamte Projekt verantwortet. ngb BAU bündelt sämtliche Gewerke, von der Planung über die Ausführung bis zur Übergabe, und übernimmt die vollständige Gewerkekoordination.

Ein Alleinstellungsmerkmal des Familienunternehmens ist die eigene Architektin, die Projekte von der Bestandsaufnahme an begleitet. Dadurch greifen Planung und Ausführung nahtlos ineinander. Die Festpreisgarantie schafft Kostensicherheit, feste Ansprechpartner und eine verbindliche Terminplanung sorgen für Verlässlichkeit über die gesamte Bauzeit.

Gerade bei Altbau- und Kernsanierungen im Rheinland zahlt sich dieser strukturierte Ansatz aus, weil unerwartete Befunde frühzeitig erkannt und eingeordnet werden. Wer eine Komplettsanierung aus einer Hand plant, reduziert so den eigenen Koordinationsaufwand deutlich.

Wie sich ein konkretes Vorhaben planen und kalkulieren lässt, klärt ngb BAU in einem persönlichen Gespräch und einer Begehung vor Ort.

ngb BAU ist die Marke für Sanierung und Modernisierung der ngbBUILDING GmbH und in Nordrhein-Westfalen tätig. Das Familienunternehmen begleitet Eigentümer im Rheinland, insbesondere in Köln, Leverkusen, Bergisch Gladbach und im Bergischen Land, bei der Komplettsanierung aus einer Hand. Mit eigener Architektin, durchgängiger Gewerkekoordination, Festpreisgarantie und festen Ansprechpartnern übernimmt ngb BAU Projekte von der Bestandsaufnahme bis zur Übergabe. Das Leistungsspektrum umfasst Haus- und Altbausanierung, Kernsanierung, Badsanierung, Fassadensanierung und Wärmedämmung, Schimmelsanierung, Modernisierung, Fensterbau sowie Entrümpelung und Abriss.

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