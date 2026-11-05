„Ruhm der Bronzezivilisation: Sanxingdui-Jinsha-Stätten-Salon“ in Griechenland abgehalten

Ortszeit am 2. November 2026 fand im Chinesischen Institut für Klassische Studien in Athen, Griechenland, der „Ruhm der Bronzezivilisation: Sanxingdui-Jinsha-Stätten-Salon“ statt.

Die Veranstaltung wurde vom Chinesischen Institut für Klassische Studien in Athen und dem Jinsha-Stätten-Museum Chengdu ausgerichtet. Expertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Angehörige von Universitätsfakultäten, Studierende sowie Medienvertretende aus China und Griechenland nahmen an der Veranstaltung teil.

Um der griechischen Öffentlichkeit die alte Shu-Zivilisation näherzubringen, zeigte die Veranstaltung im Außen- und Innenbereich des Chinesischen Instituts für Klassische Studien in Athen eigens die Ausstellung „Ruhm der Bronzezivilisation: Sanxingdui-Jinsha-Stätten“. Beginnend mit illustrierten Informationstafeln zu geografischer Lage, Standortüberblick und repräsentativen Artefakten der Sanxingdui-Jinsha-Stätten führte die Ausstellung die Besuchende in die alte Shu-Zivilisation im Südwesten Chinas. Durch die Kombination von Bildtafeln und 3D-gedruckten Repliken repräsentativer Exponate präsentierte die Ausstellung eindrücklich die einzigartigen Artefaktformen, die künstlerische Ästhetik und den spirituellen Glauben der alten Shu-Zivilisation und bot dem griechischen Publikum eine Plattform für ein tieferes Verständnis der Sanxingdui-Jinsha-Stätten. Sie bot eine anschauliche visuelle Referenz für die Hauptrede von Zhang Qing, Direktor des Jinsha-Stätten-Museums Chengdu, während des Expertensalons.

Georgios Steiris, Präsident der Philosophischen Fakultät der Nationalen und Kapodistriun-Universität Athen, erwähnte in einem Interview, dass er das Sanxingdui-Museum und das Jinsha-Stätten-Museum vor zwei Jahren persönlich besucht hatte. „Wenn man die echten Artefakte dort mit eigenen Augen sieht, ist das von größter Wirkung.“ Seiner Ansicht nach war das Beeindruckendste nicht die Gegenstände an sich, sondern die „spirituellen Konnotationen hinter den Artefakten“ – „Sie sind nicht bloß Dekorationen, die ein Gefühl von Schönheit erzeugen sollen, sondern Wege, über die antike Handwerker versuchten, eine Verbindung zu Gottheiten und der sie umgebenden Natur herzustellen.“

Der Nachmittagssalon wurde von Li Xinwei, Direktor des Chinesischen Instituts für Klassische Studien in Athen, moderiert. Die Veranstaltung begann mit dem Dokumentarfilm Echoes of Civilization: Dialogue Between Chinese and Greek Civilizations, über den sich chinesische und griechische Gäste den jeweiligen Geschichten und spirituellen Welten annäherten. Während der Salondiskussion und der Fragerunde tauschten sich chinesische und griechische Expertinnen und Experten zu Themen wie den Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen der alten Shu- und der altgriechischen Zivilisation sowie dem Schutz und Erhalt des kulturellen Erbes aus. Sie traten mit den anwesenden Fakultätsmitgliedern und Studierenden in einen Dialog. Agamemnon Tselikas zeigte sich überzeugt, dass ein solcher intellektueller Austausch „sehr, sehr wichtig“ sei, was ihn dazu anregte, eine erneute Reise nach China in Betracht zu ziehen. Er äußerte zudem die Hoffnung, „jüngeren Studierenden zu ermöglichen, nach Griechenland zu kommen, um zu diskutieren, Ideen auszutauschen und zu lernen … Dieser Austausch verkörpert an sich den Geist des Humanismus.“

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JINSHA SITE MUSEUM

Frau Jean Wong

Jinsha Site Road No. 2

61000 Qingyang District, Chengdu

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