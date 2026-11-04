Krankenversicherung 2027: Angestellte können sich erst mit mehr als 84.150 Euro Jahresgehalt privat versichern

Die Einkommensgrenze für die private Krankenversicherung steigt 2027 auf 84.150 Euro. Der gesetzliche Höchstbeitrag mit Pflegeversicherung steigt auf 1.345 Euro im Monat.

Bielefeld, 05.11.2026. Angestellte brauchen 2027 ein Jahresgehalt von mehr als 84.150 Euro, um sich privat krankenversichern zu können. Das sind 6.750 Euro mehr als 2026 und der größte Anstieg seit 2003. Das Bundeskabinett hat die Rechengrößen der Sozialversicherung für 2027 am 07.10.2026 beschlossen (www.bmas.de), die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus. Was das für Angestellte über und unter der Grenze bedeutet, erklärt der Bielefelder Versicherungsmakler Jonas Marx, der englischsprachige Angestellte in ganz Deutschland zur privaten Krankenversicherung berät.

Die Grenze, amtlich Jahresarbeitsentgeltgrenze, steigt 2027 nicht nur mit der Lohnentwicklung. Hinzu kommt eine dauerhafte Sonderanhebung um 3.600 Euro aus dem GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Ohne sie läge die Grenze bei 80.550 Euro.

Für die Wahl zählt das Gehalt: Wer 2027 mehr als 84.150 Euro verdient, kann sich privat krankenversichern. Wer mit einem Gehalt über der Grenze eine neue Stelle in Deutschland antritt, kann vom ersten Arbeitstag an privat versichert sein.

Gesetzlich Versicherte mit hohem Einkommen zahlen 2027 mehr. Die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der Beiträge berechnet werden, steigt nach dem Kabinettsbeschluss von 69.750 Euro auf 76.500 Euro im Jahr. Den durchschnittlichen Zusatzbeitrag für 2027 hat das Bundesgesundheitsministerium auf 2,9 % festgelegt (Bundesanzeiger vom 30.10.2026), so hoch wie 2026; jede Krankenkasse bestimmt ihren eigenen Satz. Der Höchstbeitrag einschließlich Pflegeversicherung steigt damit für Versicherte mit Kindern von 1.226,44 Euro auf 1.345,13 Euro im Monat.

„Wer 2027 mehr als 84.150 Euro verdient, hat die Wahl“, sagt Jonas Marx. „Für internationale Fachkräfte gilt das vom ersten Arbeitstag an. Und die Wahl lohnt sich 2027 eher noch mehr, weil der gesetzliche Höchstbeitrag um rund 120 Euro im Monat steigt.“

Eine englischsprachige Übersicht aller Änderungen steht unter What changes in German health insurance in 2027 (What changes in German health insurance in 2027).

Über TheGoodBroker

TheGoodBroker (https://www.thegoodbroker.de) berät englischsprachige Kunden in Deutschland zur privaten Krankenversicherung, mit einem Vergleich des gesamten Marktes und ohne Kosten für die Kunden. Jonas Marx hat das Unternehmen 2018 gegründet, Sitz ist Bielefeld. Die Beratung läuft per Video und steht Kunden in ganz Deutschland offen.

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Jonas Marx

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