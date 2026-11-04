HotelPartner unterstützt den Start der „101 Best Hotels“ in Österreich und Südtirol

Das Hotelranking feierte in Kitzbühel seine Premiere. Der Dienstleister engagierte sich als Hauptsponsor und thematisierte im begleitenden Podcast die Bedeutung der Initiative für die Hotellerie.

Mit der ersten Preisverleihung der „101 Best Hotels Austria & South Tyrol“ hat das Hotelranking seine Präsenz im Alpenraum erfolgreich erweitert. Rund 200 Gäste aus Hotellerie, Tourismus, Wirtschaft und Medien kamen Mitte Oktober im Kitzhof Mountain Design Resort in Kitzbühel zusammen, um die besten Hotels Österreichs und Südtirols auszuzeichnen.

HotelPartner Revenue & Profit Management unterstützte die Premiere als einer der Hauptsponsoren und nutzte den Branchentreff zugleich für den persönlichen Austausch mit den Verantwortlichen der Initiative. Ergänzt wurde der Anlass durch den Audio- und Video- Performance-Podcast „AUSGEBUCHT!“, bekannt von Spotify, Youtube und Apple Podcasts, für den HotelPartner Gespräche mit Giata-CEO Mathis Boldt und Wolfgang Greiner, CEO der Isle AG, aufzeichnete. Die Veranstaltung markiert einen weiteren Schritt in der Entwicklung der „101 Best Hotels“. Nach fünf Jahren mit Preisverleihungen in Deutschland und der Schweiz wurde das Ranking erstmals auf Österreich und Südtirol ausgeweitet. Hinter dem Format steht die ISLE AG unter deren Dach die Marke „101 Best“ ebenfalls geführt wird. Die Premiere in Kitzbühel bot damit nicht nur Anlass, die ausgezeichneten Hotels zu würdigen, sondern auch die neue Führung kennenzulernen: Wolfgang Greiner übernimmt als exekutiver Verwaltungsrat und CEO die Gesamtverantwortung für die Institutefor Service- and Leadership Excellence AG (ISLE AG) und stellte in Kitzbühel erstmals seinePerspektiven für die Weiterentwicklung der Plattform vor.

Genau hier setzte HotelPartner mit seinem Podcast „AUSGEBUCHT!“ an. Die Gespräche mit Mathis Boldt und Wolfgang Greiner eröffneten Einblicke in die strategische Ausrichtung und die nächsten Entwicklungsschritte der „101 Best Hotels“. Für HotelPartner ist der Austausch mit führenden Persönlichkeiten der Branche ein wesentlicher Bestandteil des Formats: Der Podcast greift Fragen auf, die Hoteliers und Entscheider beschäftigen und verbindet persönliche Erfahrungen mit unternehmerischen Perspektiven. Die Gespräche aus Kitzbühel ergänzen damit den Dialog über die Zukunft der Hospitality-Branche.

Auch die Preisverleihung selbst setzte Akzente. Zum „101 Hotel of the Year 2027 Austria & South Tyrol“ wurde das Hotel Sacher Wien gekürt. Der Sacher-CEO Matthias Winkler erhielt darüber hinaus die Auszeichnung „101 ICON Hotelier of the Year Austria“. Der „101 ICON Hotelier of the World – Lifetime Achievement Award“ ging an Balthasar Hauser, der den Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser über Jahrzehnte zu einem international bekannten Luxus- und Wellnessresort entwickelt hat. Mit den erstmals vergebenen ICON-Auszeichnungen würdigte die Initiative Persönlichkeiten, die die Entwicklung der Hotellerie nachhaltig geprägt haben. Weitere Ehrungen galten den Gewinnern in zehn Kategorien.

„Für HotelPartner ist das Engagement bei Branchenveranstaltungen wie dieser eng mit dem Anspruch verbunden, den fachlichen Austausch über wirtschaftlichen Erfolg und die Zukunftsfähigkeit von Hotelbetrieben zu fördern. Denn die Herausforderungen der Hotellerie reichen weit über Auslastung und Zimmerpreise hinaus. Entscheidend ist zunehmend, wie Hotels ihre Nachfrage, Preisgestaltung, Vertriebskanäle und Kostenstrukturen aufeinander abstimmen, um ihre Ertragspotenziale nachhaltig zu nutzen“, so Oliver Meyer, CEO und Gründer von HotelPartner Revenue & Profit Management.

Der Dialog mit Hoteliers, Führungskräften und Brancheninitiatoren schafft dafür neue Perspektiven und Anknüpfungspunkte. Mit der Unterstützung der „101 Best Hotels“ und den Podcast-Gesprächen in Kitzbühel verbindet HotelPartner sein Engagement für die Branche mit einer Plattform, die herausragende Hotellerie sichtbar macht und den Austausch über ihre weitere Entwicklung ermöglicht. Seit dem Start des Podcast entwickelt sich «AUSGEBUCHT!» mit Gästen aus Hotellerie, Technologie und Management zu einer Plattform für praxisnahe Diskussionen über Profitabilität, Digitalisierung und die Zukunft der Hospitality-Branche im DACH-Raum.

Quelle Foto: FH MEDIA & CONSULTING by Florian Hacke.

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HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Die Partnerhotels werden derzeit von den Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London betreut.



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