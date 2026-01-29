Rollenleisten – Röllchenleisten – Transportschienen für Industrie und Handel

Rollentechnik für Transport und Förderwaren

RB-INDUSTRIESERVICE – PRODUKTION – VERTRIEB

TRANSPORTROLLEN MIT ZUBEHÖR

Seit mehr als 20 Jahren ist RB-INDUSTRIESERVICE Partner für Industrie und Handel. Spezialisiert hat sich das Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Röllchenleisten und Rollenbahnen können individuell auf Maßvorgaben produziert werden . Im Bereich bis maximal 4500 mm ( 4,5 Meter ) sind alle gewünschten Maße möglich. Masszuschnitt – Präzisionssägung nach Längenvorgaben – Milimeter – Vorgabe möglich.

RB-INDUSTRIESERVICE bietet die Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen an.

Rollenleiste mit zylindrischen Röllchen,mit Spurkranzröllchen oder doppelreihig/ überlappend an.Alle Röllchenleisten auch in ESD-Ausführung, doppelreihig überlappend Rollenleisten.

Technische Daten

_Röllchenleiste mit Spurkranz_

Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm

Gesamthöhe: 41 mm

Profilhöhe: 26 mm

Röllchenbreite: 25 mm

Profilbreite: 36 mm

Röllchenteilung: 49,5 mm

Befestigungsbohrung: 4 mm

Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg

Farbe der Röllchen: gelb, grau, schwarz ESD

_Röllchenleiste mit zylindrischen Röllchen:_

Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm

Gesamthöhe: 35 mm

Profilhöhe: 26 mm

Röllchenbreite: 25 mm

Profilbreite: 36 mm

Röllchenteilung: 33,0 mm

Befestigungsbohrung: 4 mm

Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg

Farbe der Röllchen: gelb, grau, blau, rot, schwarz ESD

Zubehör für Röllchenleisten

W1 + W2 Universal Halterung für Röllchenleisten

Einsetzbar für alle Regaltypen, auch Rohr- und

Aluminiumkonstruktionen.

Natürliches Gefälle, ohne Regalumbau, auch als Endanschlag.

– Endkappe

Arbeitssicherheit, Schutz vor Verletzungen durch Profilkanten.

– Spreizsicherung

Verhindert ein Aufbiegen der Röllchenleiste durch erhöhte

Aufprallenergie

Punktlasten durch achtloses Werfen des Transportgutes.

Einfache Montage / Demontage durch Einclipsen an jeder beliebigen

Stelle

Im großen Lagerbestand von RB-INDUSTRIESERVICE befindet Sie eine breite Auswahl an Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen. Ob für Fördersysteme- oder Bauarbeiten, privat oder geschäftlich, die langjährige Erfahrung von RB-INDUSTRIESERVICE hilft bei der individuellen Beratung .

Der Anspruch von RB-INDUSTRIESERVICE ist es Kunden ein Produkt anzubieten,welches eine

langfristige Lösung Ihrer Aufgaben ermöglicht.

Gerne ist RB -INDUSTRIESERVICE bei Fragen behilflich .

Service:

– Individueller Zuschnitt der Rollenleisten nach Kundenwunsch

– kurze Lieferzeiten

– neutraler Versand mit vorgegebenen Lieferschein möglich

– günstige /aktuelle Tagespreise

-Reststücke zu Sonderpreisen

-nur Versandhandel

