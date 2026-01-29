Rollenleisten – Röllchenleisten – Transportschienen für Industrie und Handel

Rollentechnik für Transport und Förderwaren
RB-INDUSTRIESERVICE – PRODUKTION – VERTRIEB
TRANSPORTROLLEN MIT ZUBEHÖR
Seit mehr als 20 Jahren ist RB-INDUSTRIESERVICE Partner für Industrie und Handel. Spezialisiert hat sich das Unternehmen im Bereich der Fördertechnik. Röllchenleisten und Rollenbahnen können individuell auf Maßvorgaben produziert werden . Im Bereich bis maximal 4500 mm ( 4,5 Meter ) sind alle gewünschten Maße möglich. Masszuschnitt – Präzisionssägung nach Längenvorgaben – Milimeter – Vorgabe möglich.
RB-INDUSTRIESERVICE bietet die Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen an.
Rollenleiste mit zylindrischen Röllchen,mit Spurkranzröllchen oder doppelreihig/ überlappend an.Alle Röllchenleisten auch in ESD-Ausführung, doppelreihig überlappend Rollenleisten.
Technische Daten
_Röllchenleiste mit Spurkranz_
Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm
Gesamthöhe: 41 mm
Profilhöhe: 26 mm
Röllchenbreite: 25 mm
Profilbreite: 36 mm
Röllchenteilung: 49,5 mm
Befestigungsbohrung: 4 mm
Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg
Farbe der Röllchen: gelb, grau, schwarz ESD
_Röllchenleiste mit zylindrischen Röllchen:_
Länge: individuelle Länge nach Kundenwunsch, bis 4500 mm
Gesamthöhe: 35 mm
Profilhöhe: 26 mm
Röllchenbreite: 25 mm
Profilbreite: 36 mm
Röllchenteilung: 33,0 mm
Befestigungsbohrung: 4 mm
Tragfähigkeit pro Röllchen: 8 kg
Farbe der Röllchen: gelb, grau, blau, rot, schwarz ESD
W1 + W2 Universal Halterung für Röllchenleisten
Einsetzbar für alle Regaltypen, auch Rohr- und
Aluminiumkonstruktionen.
Natürliches Gefälle, ohne Regalumbau, auch als Endanschlag.
– Endkappe
Arbeitssicherheit, Schutz vor Verletzungen durch Profilkanten.
– Spreizsicherung
Verhindert ein Aufbiegen der Röllchenleiste durch erhöhte
Aufprallenergie
Punktlasten durch achtloses Werfen des Transportgutes.
Einfache Montage / Demontage durch Einclipsen an jeder beliebigen
Stelle
Im großen Lagerbestand von RB-INDUSTRIESERVICE befindet Sie eine breite Auswahl an Röllchenleisten in verschiedenen Ausführungen. Ob für Fördersysteme- oder Bauarbeiten, privat oder geschäftlich, die langjährige Erfahrung von RB-INDUSTRIESERVICE hilft bei der individuellen Beratung .
Der Anspruch von RB-INDUSTRIESERVICE ist es Kunden ein Produkt anzubieten,welches eine
langfristige Lösung Ihrer Aufgaben ermöglicht.
Gerne ist RB -INDUSTRIESERVICE bei Fragen behilflich .
Service:
– Individueller Zuschnitt der Rollenleisten nach Kundenwunsch
– kurze Lieferzeiten
– neutraler Versand mit vorgegebenen Lieferschein möglich
– günstige /aktuelle Tagespreise
-Reststücke zu Sonderpreisen
-nur Versandhandel
