Dunkel Design, aka Moritz Dunkel, realisiert neue Website für Architektur Schiefer

Das Kölner Architekturbüro Architektur Schiefer präsentiert sich ab sofort mit einer neuen Website. Konzeption, Struktur und Webdesign stammen von Dunkel Design, aka Moritz Dunkel.

Das Architekturbüro Architektur Schiefer von Karin Schiefer präsentiert sich ab sofort mit einer neuen Website, die Projekte, Leistungen und Büroprofil klar strukturiert und modern darstellt. Konzeption, Struktur und Webdesign stammen von Dunkel Design, aka Moritz Dunkel, aus Köln. Die neue Website ist erreichbar unter https://architektur-schiefer.de/.

Klarer Auftritt für ein Architekturbüro in Köln

Architektur Schiefer positioniert sich als Architekturbüro im Kölner Norden und begleitet Bauvorhaben von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Die neue Website bündelt die wichtigsten Informationen übersichtlich und führt Besucher ohne Umwege zu den relevanten Inhalten: Leistungen, Referenzen und Kontakt.

Inhaltlich stellt der Auftritt die Arbeitsschwerpunkte des Büros strukturiert dar – darunter Bauherrenberatung, Projektanalyse und Machbarkeitsstudien, Energieberatung sowie Unterstützung bei Genehmigungen und Fördermittelanträgen. Referenzen und Projektbeispiele geben einen direkten Einblick in Vorgehensweise, Stil und Erfahrung.

Webdesign mit Fokus auf Orientierung und Vertrauen

Das neue Webdesign verfolgt ein klares Ziel: schnelle Orientierung, verständliche Inhalte und ein Auftritt, der Vertrauen schafft. Struktur, Typografie und Bildführung sind so angelegt, dass zentrale Informationen schnell erfassbar bleiben und Anfragen erleichtert werden. Damit wird die Website zu einem funktionalen Kommunikationsmittel für Interessierte, Bauherren und Projektpartner.

„Eine Website für ein Architekturbüro braucht Klarheit – in Gestaltung, Sprache und Aufbau. Der neue Auftritt zeigt Leistungen und Projekte so, dass Interessierte schnell ein gutes Bild bekommen und sicher zum nächsten Schritt finden“, sagt Moritz Dunkel.

Technische Basis und Pflege

Die Website ist auf eine stabile, wartungsarme Grundlage ausgelegt und für die Nutzung auf mobilen Geräten optimiert. Inhalte lassen sich strukturiert erweitern – etwa durch neue Projekte, Leistungen oder Nachrichten aus dem Büro.

Über Architektur Schiefer

Architektur Schiefer ist ein Architekturbüro in Köln. Das Büro begleitet Bauvorhaben in unterschiedlichen Bereichen und legt Wert auf Qualität, Funktion und klare Gestaltung.

Über Dunkel Design, aka Moritz Dunkel (Köln)

Dunkel Design ist das Studio von Moritz Dunkel, Webdesigner und Markenberater aus Köln. Der Schwerpunkt liegt auf Websites, Webdesign und Inhalten, die Unternehmen digital klar positionieren und sichtbar machen. Weitere Informationen unter https://www.moritzdunkel.de/webdesign -koeln

Pressekontakt (Webdesign)

Dunkel Design, aka Moritz Dunkel (Köln)

Website: https://www.moritzdunkel.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

DNKLDSGN: Branding / Marketing / Webdesign Köln

Herr Moritz Dunkel

Rambouxstraße 5

50737 Köln

Deutschland

fon ..: +49 221 972 438 77

web ..: https://webdesign-koeln.info/

email : maria@dnkldsgn.de

Wir entwickeln moderne, verkaufsstarke Websites mit WordPress – perfekt abgestimmt auf dein Business. Unser Angebot: individuelles Webdesign, technische Wartung, SEO-Optimierung für bessere Rankings, Social Media Betreuung (Instagram & Facebook) sowie strategisches Content-Marketing. Ergänzt wird das Ganze durch professionelles Branding von A bis Z – für einen einheitlichen, starken Auftritt deiner Marke. Mobile-optimiert, DSGVO-konform und immer mit dem Ziel: mehr Sichtbarkeit, mehr hochwertige Anfragen und mehr Erfolg für dein Unternehmen.

