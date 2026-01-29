ORACOM stärkt Marktpräsenz – 2026 im Zeichen von Wachstum und neuen Partnerschaften

2025 stand für das Berliner IT-Unternehmen ORACOM im Zeichen konsequenter Produktentwicklung, neuer Kooperationen und einer deutlich ausgebauten Präsenz in der Immobilien- und Digitalisierungsbranche.

Berlin, 29. Januar 2026 – ORACOM zieht Bilanz: 2025 stand für das Berliner IT-Unternehmen im Zeichen konsequenter Produktentwicklung, neuer Kooperationen und einer deutlich ausgebauten Präsenz in der Immobilien- und Digitalisierungsbranche. Im Mittelpunkt: der SmartAssistant°, ein KI-gestützter, dialogfähiger Empfangs- und Informationsassistent, der 2025 erstmals einem breiten Fachpublikum vorgestellt wurde (vormals Projektname „Digital Concierge“). Mit GSW Frankfurt und der Adler Group konnten zum Jahresabschluss weitere neue Kunden gewonnen bzw. bestehende Zusammenarbeiten verlängert werden.

„2025 war für ORACOM ein Jahr, in dem wir unsere technologische Entwicklungsarbeit sichtbar in den Markt getragen haben und gleichzeitig gezeigt haben, dass Innovation nur dann zählt, wenn sie im Alltag wirklich funktioniert“, sagt Andreas Tutsche, Gründer und Geschäftsführer von ORACOM. „Mit dem SmartAssistant° haben wir ein Produkt geschaffen, das moderne KI-Fähigkeiten mit bewährten Serviceprozessen verbindet und genau damit treffen wir den Bedarf vieler Branchen, vom professionellen Besuchermanagement bis zur Immobilien- und Mieterkommunikation.“

SmartAssistant°: Von der Produktpremiere zur Marktreife

Der SmartAssistant° ist ein interaktiver Avatar auf Displaybasis, der Besucher empfängt, Fragen in Echtzeit beantwortet, Wege weist, Prozesse anstößt und bei Bedarf nahtlos an Mitarbeiter übergibt. Inhalte, Sprache und Logik sind flexibel konfigurierbar; zudem ist eine Anbindung an CRM-, ERP- und Ticket-Systeme möglich.

Erstmals vorgestellt wurde die Lösung 2025 im Umfeld von BERLIN SELECTED vor rund 1.000 persönlich eingeladenen Entscheidern der Immobilienwirtschaft. Im weiteren Jahresverlauf folgten Live-Präsentationen vor relevanten Zielgruppen, unter anderem beim BFW-Jahresessen in Berlin sowie auf der HEIKOM 2025.

Neue Kooperationen: BSU Haustechnik und GSW Frankfurt

Auch auf Partnerschaftsseite setzte ORACOM wichtige Akzente:

* BSU Haustechnik: Ab November 2025 startete eine Kooperation rund um die KI-gestützte Havarie-Hotline; eine Ausweitung des Leistungsumfangs ist für 2026 bereits angelegt.

* GSW Frankfurt: zum 13. Januar 2026 ist die Zusammenarbeit mit der GSW Frankfurt gestartet; ORACOM übernimmt der Bewohnerkommunikation für 9.000 Wohneinheiten.

„Auch 2025 konnten wir unser Unternehmenswachstum trotz großer Herausforderungen im Markt organisch weiterführen. Die positive Entwicklung spiegelt sich mit der neuen Kooperation mit der GSW Frankfurt und der Vertragsverlängerung unseres Bestandskunden Adler Group auch in einem starken Jahresabschluss wider“, verkündet Andreas Tutsche. „Partnerschaften wie diese sind für uns mehr als reine Mandate: Sie sind ein Vertrauensbeweis und zugleich ein gemeinsames Entwicklungsfeld, um Serviceketten konsequent zu digitalisieren – ohne die menschliche Komponente zu verlieren.“

ORACOM konnte das bestehende Mandat mit der Adler Group verlängern und wird weiterhin die Mieterkommunikation für rund 18.000 Wohneinheiten übernehmen.

Ausblick 2026: KI-Dienstleistungen ausbauen, neue Kunden gewinnen, Partnerschaften vertiefen

Für 2026 plant ORACOM, die KI-gestützten Kommunikationsdienstleistungen weiterzuentwickeln, sowohl im Kerngeschäft der Immobilienkommunikation als auch in angrenzenden Einsatzfeldern, in denen skalierbare Erstinformation, Prozessanstoß und verlässliche Übergaben an Service-Teams entscheidend sind. Gleichzeitig verfolgt das Unternehmen konkrete Wachstumsziele: neue Kunden und zusätzliche Partnerschaften stehen bereits im Fokus.

Über ORACOM

Die Oracom GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe „BERBUS ALLIANCE“ und startete bereits 2004 als Projekt zur Unterstützung eines großen, bundesweit agierenden Immobilienverwalters. Oracom hat sich auf die Immobilienwirtschaft spezialisiert und unterstützt Immobilienverwalter mit aktuell insgesamt 625.000 Wohneinheiten in ganz Deutschland. Firmensitz sowie Callcenter sind in Berlin-Grünau angesiedelt, zum Einsatz kommen ausschließlich lokale, geschulte Callcenter-Agents, die – dank eines ausgeklügelten CRM-Systems “ optimal auf alle Bedürfnisse von Mietern eingehen. Mehr Informationen zum Unternehmen auf www.Oracom.de.

