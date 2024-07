Robuste Laboretiketten für zuverlässige Objektträger-Kennzeichnung

Spezielle Laboretiketten für Objektträger bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und extreme Temperaturen. SIe gewährleisten eine damit zuverlässige Probenkennzeichnung.

MAKRO IDENT präsentiert hochwertige Laboretiketten, die speziell für die Kennzeichnung von Objektträgern entwickelt wurden. Die Etikettenmaterialien B-481, B-488 und B-7425 bieten außergewöhnliche Beständigkeit gegen aggressive Chemikalien und extreme Temperaturen, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen Laboren macht.

Objektträger sind ein wesentlicher Bestandteil vieler Laboruntersuchungen, insbesondere in der Histologie und Zytologie. Die präzise und dauerhafte Kennzeichnung dieser Träger ist entscheidend, um eine genaue Probenidentifikation und -nachverfolgung sicherzustellen. Die von MAKRO IDENT angebotenen Etikettenmaterialien B-481, B-488 und B-7425 wurden speziell entwickelt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden.

Das Material B-481 ist aus Polyester mit einer matten Oberfläche, dass sich hervorragend für Färbeprozesse eignet, einschließlich der Hämatoxylin-Eosin-Färbung. Es bietet eine hohe Chemikalienbeständigkeit und bleibt auch bei extremen Temperaturen von -80°C bis 130°C zuverlässig haften. Dies macht B-481 zur idealen Wahl für Labore, die Objektträger in anspruchsvollen Umgebungen verwenden.

B-488 ist ebenfalls ein Polyesteretikett mit matter Oberfläche, jedoch mit einem besonders beständigen Acrylklebstoff. Dieses Material ist extrem widerstandsfähig gegen Lösungsmittel wie Dimethylbenzol und eignet sich nicht nur für Objektträger, sondern auch für die Kennzeichnung von Röhrchen, Mikrotiterplatten und Gewebekassetten. Mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis 145°C bietet B-488 vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Laborumgebung.

Das B-7425 Material besteht aus Polypropylen und ist – wie die beiden vorher genannten Materialien – auch für den Thermotransferdruck geeignet. Es zeichnet sich durch eine besondere Eignung für die Kennzeichnung von Fläschchen, Zentrifugenröhrchen und Reagenzgläsern aus. Ein einzigartiges Merkmal dieses Materials ist seine Fähigkeit, sich bei Dampfsterilisation zu verfärben, was eine visuelle Bestätigung des Sterilisationsprozesses ermöglicht. B-7425 ist temperaturbeständig von -80°C bis 70°C, jedoch nicht geeignet für den Kontakt mit Xylol.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Etikettenmaterialien ist ihre Kompatibilität mit gängigen Labordruckern, die ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich sind. Diese Drucker bieten eine hohe Druckqualität und Zuverlässigkeit, die für die Erstellung präziser und gut lesbarer Etiketten unerlässlich ist. Dies stellt sicher, dass Proben korrekt gekennzeichnet und leicht identifizierbar sind, wodurch das Risiko von Verwechslungen und Fehlern minimiert wird.

MAKRO IDENT bietet zudem die Möglichkeit, Musterbögen der Etikettenmaterialien B-481, B-488 und B-7425 anzufordern, um deren Eignung in der spezifischen Laborumgebung zu testen. Dies ermöglicht es den Labormitarbeitern, die besten Materialien für ihre spezifischen Anwendungen auszuwählen und sicherzustellen, dass die Etiketten den Anforderungen standhalten.

Sollten die Standardmaße der Etiketten nicht den Anforderungen entsprechen, bietet MAKRO IDENT auch Sonderanfertigungen an. Kunden können Etiketten nach ihren spezifischen Anforderungen und für verschiedene Thermotransfer-Tischdrucker bestellen. Dies bietet eine flexible und maßgeschneiderte Lösung für individuelle Kennzeichnungsbedürfnisse im Labor.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Etiketten ist ihre Fähigkeit, Barcodes und andere wichtige Informationen klar und deutlich aufzudrucken. Dies erleichtert die automatische Datenerfassung und -verfolgung, was besonders in großen Laboren mit hohem Probenaufkommen von Vorteil ist. Die Etiketten können problemlos mit Barcode-Scannern gelesen werden, was die Effizienz der Probenverarbeitung weiter steigert.

Die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Materialien B-481, B-488 und B-7425 wurden umfassend getestet, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen in Laborumgebungen standhalten. Diese Etiketten bieten eine langfristige Lösung für die Probenkennzeichnung und tragen dazu bei, die Integrität und Sicherheit der Proben zu gewährleisten. Labormitarbeiter können sich darauf verlassen, dass ihre Proben korrekt und sicher gekennzeichnet sind, selbst unter extremen Bedingungen.

Weitere Informationen sind zu finden unter dem folgenden Link:

Objektträger-Etiketten

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.