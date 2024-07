Brady M510 Labordrucker: Präzises Etikettieren leicht gemacht

Der Brady M510 Labordrucker kann mobil oder als PC-Drucker genutzt werden. Er verfügt über eine hohe Druckqualiteät und ist für präzises Drucken und Etikettieren im Labor entwickelt worden.

MAKRO IDENT stellt den neuen Brady M510 Labordrucker vor. der speziell dazu entwickelt wurde, um die Etikettierprozesse in Laboren zu verbessern. Dieser Drucker kombiniert Präzision und Effizienz, um den hohen Anforderungen moderner Laborumgebungen gerecht zu werden.

Der Brady M510 überzeugt mit einer hervorragenden Druckqualität, die es ermöglicht, kleinste Schriftarten und detaillierte Barcodes klar und deutlich zu drucken. Mit einer Auflösung von 300 dpi gewährleistet der Drucker, dass selbst die kleinsten Etiketteninformationen gut lesbar sind. Dies ist in Laboren von entscheidender Bedeutung, um Proben eindeutig zu identifizieren und Verwechslungen zu vermeiden.

Eine herausragende Eigenschaft des Brady M510 ist seine Benutzerfreundlichkeit. Ein intuitives Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Erstellung und den Druck von Etiketten. Der Drucker unterstützt verschiedene Etikettenmaterialien, die speziell für Laborumgebungen entwickelt wurden. Diese Materialien sind beständig gegen Chemikalien, extreme Temperaturen und Abrieb, wodurch die Langlebigkeit der Etiketten sichergestellt wird und wichtige Informationen stets lesbar bleiben.

Der Drucker verfügt über eine USB-Schnittstelle und kann daher auch problemlos als PC-Drucker eingesetzt werden. Dies stellt einen großen Vorteil dar, da er nicht nur als Mobildrucker, sondern auch in kleinen Arbeitsumgebungen am PC genutzt werden kann. Die einfache Verbindung mit einem PC oder Notebook ermöglicht eine flexible und vielseitige Nutzung des Druckers.

Der Brady M510 zeichnet sich durch seine Drucktechnologie aus. Er nutzt den Thermotransferdruck, der für seine hohe Druckqualität und Haltbarkeit bekannt ist. Der Drucker kann eine Geschwindigkeit von 38,10 mm pro Sekunde erreichen, was die schnelle Bearbeitung von Etikettenaufträgen ermöglicht und somit die Effizienz im Laborbetrieb steigert.

Mit einer minimalen Etikettenbreite von 5,97 mm und einer maximalen Etikettenbreite von 38,10 mm bietet der Brady M510 eine hohe Flexibilität bei der Etikettengröße. Die empfohlene Druckmenge pro Tag beträgt maximal 1000 Etiketten, was den Drucker ideal für den täglichen Einsatz in Laboren macht.

Der Brady M510 verfügt über einen Speicher von 512 MB RAM und 256 MB Flash, was eine schnelle Verarbeitung und Speicherung von Druckdaten ermöglicht. Die Anschlussoptionen beschränken sich auf USB, was eine einfache und zuverlässige Verbindung zum PC sicherstellt. Der Drucker ist mit der Brady Workstation Software kompatibel, die speziell für die Labor-Kennzeichnung entwickelt wurde. Diese Windows-basierte Software ermöglicht die einfache Erstellung und Verwaltung von Etiketten.

Der Brady M510 unterstützt eine Vielzahl von Barcode-Typen, darunter Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8 und Interleaved 2 von 5. Darüber hinaus können weitere 1D- und 2D-Codes über die Brady Workstation Etiketten-Software generiert werden. Der Drucker bietet zudem 480 integrierte Symbole, die speziell für den Laboreinsatz zu verwenden sind.

Ein besonderes Highlight des Brady M510 ist die Brady Workstation LAB-Suite, die speziell für die Labor-Kennzeichnung entwickelt wurde, wenn der Drucker am PC eingesetzt wird. Diese Software ermöglicht die einfache Erstellung und den Druck von Etiketten am PC oder Notebook. Die LAB-Suite bietet erweiterte Funktionen zur Etikettenerstellung und -verwaltung, einschließlich der Integration von Barcode- und QR-Code-Funktionalitäten, was eine schnelle und zuverlässige Datenerfassung ermöglicht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Brady M510 Labordrucker eine hervorragende Lösung für Labore darstellt, die Wert auf Präzision, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit legen. Seine fortschrittlichen Funktionen und die hohe Druckqualität machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug im Laboralltag.

Dank der Unterstützung verschiedener Etikettenmaterialien und Druckmodi bietet der M510 eine hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die spezifischen Anforderungen unterschiedlichster Laboranwendungen. Seine einfache Bedienung, schnelle Druckgeschwindigkeit und die flexiblen Einsatzmöglichkeiten tragen dazu bei, die Arbeitsprozesse zu optimieren und die Produktivität im Labor zu steigern.

Weitere Informationen sind zu finden unter dem folgenden Link: Labordrucker Brady M510

