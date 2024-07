Hochwertige und zuverlässige Kryo-Etiketten für den Laboreinsatz

Die speziellen Kryo-Etiketten für extrem kalte Umgebungen haften sicher in Stickstoff und sind langlebig. Mit diesen Etiketten ist eine sehr zuverlässige Probenkennzeichnung gewährleistet.

MAKRO IDENT präsentiert hochwertige Kryo-Etiketten, die speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen entwickelt wurden. Die Etikettenmaterialien B-461, B-490 und B-492 bieten außergewöhnliche Beständigkeit und Zuverlässigkeit, insbesondere bei der Lagerung in flüssigem Stickstoff, was sie zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen Laboren macht.

Laboretiketten spielen eine entscheidende Rolle bei der Probenkennzeichnung. Insbesondere wenn Proben bei extrem niedrigen Temperaturen gelagert werden müssen. Die Materialien B-461, B-490 und B-492 wurden speziell entwickelt, um den Herausforderungen der Kryolagerung zu begegnen. Diese Etiketten bieten eine außergewöhnliche Haltbarkeit und Lesbarkeit, selbst nach längerer Einlagerung in flüssigem Stickstoff.

Das Material B-461 ist bekannt für seine hervorragende Kältebeständigkeit. Es bleibt auch bei extrem niedrigen Temperaturen flexibel und haftet sicher auf einer Vielzahl von Oberflächen, einschließlich Glas, Kunststoff und Metall. Dies gewährleistet, dass die Etiketten auch nach dem Auftauen noch fest an der Probe haften und der Aufdruck lesbar bleibt. B-461-Etiketten sind besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine langfristige Lagerung in flüssigem Stickstoff erforderlich ist.

Das B-490-Material zeichnet sich durch seine hohe Beständigkeit gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln aus. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig in Laboren, wo Proben häufig mit aggressiven Substanzen in Kontakt kommen. Die Kryo-Etiketten bleiben auch nach wiederholtem Kontakt mit Chemikalien intakt und lesbar, was die Sicherheit und Rückverfolgbarkeit der Proben gewährleistet. B-490-Etiketten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Molekularbiologie und Biotechnologie, wo häufig aggressive Reagenzien verwendet werden.

B-492 ist ein weiteres bemerkenswertes Etikettenmaterial, das speziell für den Einsatz in extrem kalten Umgebungen entwickelt wurde. Es bietet eine hervorragende Druckqualität und Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen. Dieses Material ist ideal für die Kennzeichnung von Proben, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden müssen, und bietet eine sichere und dauerhafte Haftung auf verschiedenen Oberflächen. Die Etiketten bleiben auch bei häufigen Temperaturschwankungen lesbar und haften sicher an den Probenbehältern.

Ein großer Vorteil dieser Etikettenmaterialien ist ihre Kompatibilität mit verschiedenen Labordruckern, die ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich sind. Diese Drucker bieten eine hohe Druckqualität und Zuverlässigkeit, die für die Erstellung präziser und gut lesbarer Etiketten unerlässlich ist. Labormitarbeiter können sicher sein, dass ihre Proben korrekt gekennzeichnet und leicht identifizierbar sind, was das Risiko von Verwechslungen und Fehlern minimiert.

Die Etikettenmaterialien B-461, B-490 und B-492 sind so konzipiert, dass sie eine schnelle und einfache Anwendung ermöglichen. Sie lassen sich leicht anbringen und bleiben sehr gut haften. Dies ist besonders wichtig in Laborumgebungen, wo die Effizienz der Arbeitsabläufe entscheidend ist. Durch die Verwendung dieser hochwertigen Etiketten können Labormitarbeiter ihre Proben schnell und sicher kennzeichnen, was die Produktivität und Genauigkeit im Labor erhöht.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Kryo-Etiketten ist ihre Fähigkeit, Barcodes und andere wichtige Informationen klar und deutlich aufdrucken zu können. Dies erleichtert die automatische Datenerfassung und -verfolgung, was besonders in großen Laboren mit hohem Probenaufkommen von Vorteil ist. Die Kryo-Etiketten können problemlos mit Barcode-Scannern gelesen werden, was die Effizienz der Probenverarbeitung weiter steigert.

Die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit der Materialien B-461, B-490 und B-492 wurden umfassend getestet, um sicherzustellen, dass sie den anspruchsvollen Bedingungen in Laborumgebungen standhalten. Diese Etiketten bieten eine langfristige Lösung für die Probenkennzeichnung und tragen dazu bei, die Integrität und Sicherheit der Proben zu gewährleisten. Labormitarbeiter können sich darauf verlassen, dass ihre Proben korrekt und sicher gekennzeichnet sind, selbst unter extremen Bedingungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Laboretiketten B-461, B-490 und B-492 von MAKRO IDENT eine ideale Lösung für die Kennzeichnung von Proben in extrem kalten Umgebungen bieten. Ihre außergewöhnliche Beständigkeit gegenüber niedrigen Temperaturen und Chemikalien, gepaart mit ihrer Benutzerfreundlichkeit machen sie zu einer unverzichtbaren Komponente in modernen Laboren.

Die Kompatibilität mit verschiedenen Labordruckern gewährleistet, dass die Etiketten schnell und präzise gedruckt werden können, was die Effizienz und Genauigkeit der Probenkennzeichnung erhöht. Labormitarbeiter profitieren von der Zuverlässigkeit und Haltbarkeit dieser Etiketten, die sicherstellen, dass wichtige Probeninformationen auch unter extremen Bedingungen lesbar bleiben und sicher an den Proben haften.

Weitere Informationen sind zu finden unter dem folgenden Link: Kryo-Etiketten für die Labor-Kennzeichnung

