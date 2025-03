Reply und AWS schließen strategische Partnerschaft für sichere, skalierbare KI-Anwendungen

Ziel ist es, Kunden mit generativen KI-Anwendungen zu unterstützen.

Die Zusammenarbeit fördert die Entwicklung und den Einsatz von generativen KI-Lösungen in verschiedenen Branchen durch die Kombination von AWS-Services mit der KI-Expertise von Reply.

Reply, ein weltweit führendes Unternehmen für Systemintegration und Beratung, gibt eine mehrjährige Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) bekannt, um Innovationen im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI) zu beschleunigen. Unternehmen können so moderne Cloud-Technologie und KI-Funktionen effizient nutzen. Reply mit Data Reply und Storm Reply entwickeln gemeinsam mit AWS branchenspezifische Lösungen, die Prozesse optimieren und die Produktivität steigern.

AWS und Reply arbeiten seit vielen Jahren zusammen: Reply erhielt im Jahr 2020 die AWS Machine Learning Competency, im Jahr 2023 den Vorabzugang zu Amazon Bedrock und im Jahr 2024 als eines der ersten Unternehmen weltweit die AWS Generative AI Competency.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit AWS auszubauen, um das Potenzial von generativer KI voll auszuschöpfen“, kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. „Durch die Kombination der AWS-Technologie mit unserer KI-Expertise bieten wir unseren Kunden transformative Anwendungen an. Diese Partnerschaft bestätigt unser Engagement für Innovation und unterstützt Unternehmen dabei, in einer sich schnell verändernden digitalen Welt wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Reply begleitet seine Kunden dabei, AWS effizient einzusetzen und KI erfolgreich zu integrieren. Dazu nutzen Data Reply und Storm Reply fortschrittliche AWS-Services wie Amazon SageMaker, Amazon Bedrock sowie Amazon Q und entwickeln skalierbare, sichere GenAI-Anwendungen. Die Lösungen verbessern unter anderem die Softwareentwicklung, personalisierte Kundenerlebnisse, Betriebsabläufe, Kostenoptimierung sowie Automatisierung in Vertrieb und Marketing.

Im Rahmen der Partnerschaft erhalten Data Reply und Storm Reply Zugang zu speziellen Trainings und Ressourcen. So können sie maßgeschneiderte KI-Projekte entwickeln – insbesondere für die Automobil-, Finanzdienstleistungs- und Energiebranche.

Die KI-Expertise von Reply zeigt sich in realisierten Anwendungen, die Herausforderungen in Bereichen wie Wissensmanagement, Softwareentwicklung, Kundenservice, Supply Chain Management, Sicherheit und Social Media lösen. Durch den Einsatz von GenAI erzielte Reply unter anderem folgende Ergebnisse:

o Schnellere, fundierte Entscheidungen durch KI-basierte Analyse und Integration von Datenquellen.

o Effizientere Betriebsabläufe durch nahtlose KI-Integration in zentrale Geschäftssysteme wie Personalwesen, Finanzen oder Kundenservice.

o Verbesserte Marktanalysen durch KI-gestützte Ansätze, die Daten in Echtzeit sammeln und auswerten, um Unternehmen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.

Diese Technologien bieten praxisnahe Lösungen für Kunden weltweit. Storm Reply hat beispielsweise mit Audi einen KI-gestützten Chatbot entwickelt, der die Dokumentationsprozesse verbessert und die betriebliche Effizienz erhöht. Darüber hinaus hat die italienische Verlagsgruppe Il Sole 24 Ore gemeinsam mit Storm Reply und AWS ihren Service „L’Esperto Risponde“ mithilfe von generativer KI optimiert. Die Anwendung automatisiert Antworten mit Amazon Bedrock und verkürzt die Bearbeitungszeit.

Reply entwickelt auch GenAI-Projekte auf der Grundlage von Anthropics Claude-Modellen, die über AWS bereitgestellt werden. Diese Modelle liefern zuverlässige und sichere Ergebnisse, sind robust gegen Hackerangriffe und in Amazon Bedrock integriert. Durch die Kombination der leistungsstarken Modelle von Anthropic, der sicheren AWS-Infrastruktur und der KI-Expertise von Reply entstehen innovative Anwendungen mit hohem Mehrwert.

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Reply um innovative KI-Technologien und Cloud-Services zu ergänzen. Gemeinsam bieten wir Kunden Flexibilität und Sicherheit beim Aufbau und der Skalierung von generativen KI-Lösungen auf AWS“, ergänzt Antonio Alonso Lopez, Director of Partner Management für EMEA bei Amazon Web Services. „Die umfassende technische Expertise von Reply unterstützt Unternehmen dabei, KI-basierte Anwendungen verantwortungsvoll zu implementieren und Innovationen in verschiedenen Branchen voranzutreiben.“

Die Partnerschaft bestätigt die führende Rolle von Reply bei der Entwicklung von KI-Projekten und der digitalen Transformation. Als AWS Premier Consulting Partner entwickeln die auf AWS-Technologien spezialisierten Reply Unternehmen – Airwalk Reply, Comsysto Reply, Concept Reply, Data Reply, Discovery Reply, Retail Reply, Sense Reply und Storm Reply – maßgeschneiderte Lösungen für Kunden, um Herausforderungen zu meistern und nachhaltigen Erfolg zu erzielen.

Weitere Informationen zur strategischen Partnerschaft von Reply und AWS sowie zu generativer KI: www.reply.com/de/aws.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

Pressekontakt:

Reply

Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

Tel. +39 0117711594

Irene Caia

i.caia@reply.com

Tel. +39 02545761

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Pressekontakt:

Reply Deutschland SE

Frau Sandra Dennhardt

Uhlandstraße 2

60314 Frankfurt am Main

fon ..: +49 170 4546229

web ..: http://www.reply.com

email : s.dennhardt@reply.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.