Solidsoft Reply integriert erfolgreich das Hellenic Medicines Verification System

Das Hellenic Medicines Verification System ist in die europäische Plattform zur Arzneimittelverifizierung eingebunden.

Solidsoft Reply ist auf Cloud-basierte Lösungen in der Microsoft Azure-Umgebung spezialisiert und hat in Zusammenarbeit mit der Hellenic Medicines Verification Organisation (HMVO) das griechische Hellenic Medicines Verification System (HMVS) erfolgreich in den European Hub integriert und planmäßig eingeführt. Diese Entwicklung stärkt die pharmazeutische Sicherheitsinfrastruktur in Griechenland und schützt die Bevölkerung vor der wachsenden Bedrohung durch gefälschte Arzneimittel.

Das HMVS ist seit Februar 2025 voll funktionsfähig und vernetzt rund 10.500 Apotheken sowie 150 Großhändler im ganzen Land. Ein Vorteil des Systems ist, dass es in das nationale griechische Erstattungssystem integriert ist. Solidsoft Reply hat eng mit dem HMVO zusammengearbeitet, um alle regulatorischen, technologischen und operativen Anforderungen zu erfüllen und einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

David Eccles, Partner bei Solidsoft Reply, betont: „Wir sind stolz darauf, die HMVO dabei unterstützt zu haben, die strengen Anforderungen innerhalb von nur sechs Monaten zu erfüllen. Die erfolgreiche Implementierung des HMVS garantiert sichere und echte Arzneimittel in Griechenland. Wir danken allen, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.“

Ioanna Kontomanolopoulou, Geschäftsführerin der HMVO, ergänzt: „Dieses Projekt war nur möglich durch die Unterstützung des EMVO, die Hilfe unserer Kollegen aus den anderen NMVOs und unseres Partners Solidsoft Reply.“

Das HMVS ist Teil des European Medicines Verification System (EMVS), einer europaweiten Plattform, die verhindert, dass gefälschte Arzneimittel auf den Markt gelangen. Mit dieser erfolgreichen Einführung schließt sich Griechenland einem wachsenden Netzwerk von 15 weiteren nationalen Arzneimittelverifizierungssystemen (NMVS) an, die von Solidsoft Reply betrieben werden.

Diese Initiative unterstreicht die Schlüsselrolle von Solidsoft Reply bei der Vernetzung der europäischen Gesundheitssysteme. Das Unternehmen setzt moderne Technologien ein, um die Patientensicherheit zu erhöhen, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Effizienz pharmazeutischer Lieferketten zu verbessern.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

Solidsoft Reply

Solidsoft Reply ist ein führendes Technologieunternehmen, das preisgekrönte Lösungen entwickelt, die die Microsoft Azure Cloud-Plattform nutzen. Als weltweit anerkannter Microsoft AI Cloud Solutions Partner ist das Unternehmen auf GS1 Rückverfolgbarkeitssysteme spezialisiert, die weltweit die Authentizität, Legalität und Sicherheit der Produkte und Dienstleistungen unserer Kunden gewährleisten. Für gemeinnützige Organisationen, Nichtregierungsorganisationen, das Gesundheitswesen und die pharmazeutische Industrie liefern die Experten von Solidsoft Reply Technologie für positive soziale Auswirkungen. www.reply.com/solidsoft-reply

Hellenic Medicines Verification Organisation (HMVO)

Die HMVO ist eine gemeinnützige Organisation, die für die Einrichtung, Verwaltung, den Betrieb und die Kontrolle des griechischen Systems zur Verifizierung von Arzneimitteln (HMVS) zuständig ist. Diese Initiative steht im Einklang mit der EU-Verordnung 2016/161, die detaillierte Vorschriften für Sicherheitsmerkmale auf der Verpackung von Humanarzneimitteln festlegt. https://hmvo.gr/en/?lang=en

