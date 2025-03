Reply auf der NVIDIA GTC 2025: Wie KI-Agenten und Digital Humans die Customer Experience neu definieren

Customer Service 2.0

Reply, ein globales Systemintegrations- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf KI-basierte Lösungen und intelligente Systeme, nimmt an der NVIDIA GTC 2025 teil – einer führenden Konferenz über die Zukunft von Accelerated Computing und Künstlicher Intelligenz (KI). Die Veranstaltung findet vom 17. bis 21. März in San Jose, Kalifornien, statt.

Roberto Del Ponte, Associate Partner bei Infinity Reply, nimmt an der Podiumsdiskussion „Customer Service 2.0: Transforming Experiences with AI Agents and Digital Humans“ teil. Die Session findet am 19. März 2025 von 11:00 bis 12:00 Uhr (Pacific Time) statt und beleuchtet die Transformation von KI-gestützten Kundeninteraktionen.

Diskutiert wird, wie Digital Humans und KI-Agenten den Kundenservice auf ein neues Level heben, indem sie lebensechte, empathische Interaktionen ermöglichen, das Engagement steigern und personalisierte Unterstützung bieten.

In seinem Vortrag gibt Roberto Del Ponte Einblicke in die Arbeit von Reply im Bereich Digital Humans und betont die Bedeutung von KI-Agenten, Affective Computing und interaktiven Technologien zur Optimierung der Customer Experience. Zudem stellt er Rose, die 3D-Botschafterin von Reply, vor, die mit der ACE-Technologie von NVIDIA arbeitet. Anhand von Praxisbeispielen zeigt er, wie diese digitalen Wesen dynamisch und emotional intelligent mit Nutzern interagieren.

Darüber hinaus werden reale Anwendungen und Erfolgsgeschichten präsentiert – darunter die Zusammenarbeit von Reply mit Costa Crociere am digitalen Assistenten Futura. Diese Projekte verdeutlichen, wie Unternehmen Digital Humans und KI-Agenten erfolgreich in ihren Kundenservice integrieren.

Die Teilnahme von Reply an der NVIDIA GTC 2025 unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Weiterentwicklung von Digital Humans und emotional intelligenten KI-Lösungen. Weitere Informationen zur Präsenz von Reply finden Sie auf der Eventseite.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Bestehend aus einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen unterstützt Reply die führenden europäischen Industriekonzerne in den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsmodellen, die durch die neuen Paradigmen von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und Internet der Dinge ermöglicht werden. Die Dienstleistungen von Reply umfassen: Beratung, Systemintegration und Digital Services. www.reply.com

