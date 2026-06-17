Reply erhält die „AWS Business Value Realization Competency“

Strategische Zusammenarbeit

Reply [EXM, STAR: REY] wurde von Amazon Web Services (AWS) mit der „AWS Business Value Realization Competency“ ausgezeichnet. Mit dieser Spezialisierung würdigt AWS Partner, die Kunden dabei begleiten, messbare Geschäftsergebnisse aus ihren AWS-Investitionen zu erzielen.

Die „AWS Business Value Realization Competency“ bestätigt Reply als AWS-Partner, der Unternehmen dabei unterstützt, den Nutzen ihrer Investitionen in die Cloud und KI klar zu definieren, systematisch zu messen und nachhaltig zu steigern. Die Auszeichnung belegt die Kompetenz von Reply, über die technische Umsetzung hinaus nachweisbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Dazu entwickelt Reply Business-Value-Realization-Pläne, die AWS-Workloads mit konkreten Unternehmenszielen verknüpfen. Damit begleitet Reply seine Kunden von der Einführung neuer Lösungen bis zur erfolgreichen Umsetzung der definierten Ziele. Dieser Ansatz kommt konzernweit in Kundenprojekten zum Einsatz und schafft die Grundlage für skalierbare und nachhaltige Erfolge.

Die Anerkennung ist das Resultat der Arbeit der auf AWS spezialisierten Unternehmen der Reply Gruppe, zu denen Storm Reply, Data Reply, Comsysto Reply und Sense Reply gehören. Sie helfen Unternehmen bei der Konzeption, Implementierung und dem Betrieb von Cloud-, Daten- und KI-Lösungen auf AWS-Basis. Dabei verbinden sie technologische Umsetzungskompetenz mit einer klaren Ausrichtung auf Unternehmensziele und nachweisbare Ergebnisse. So können Kunden ihre AWS-basierten Transformationsprogramme erfolgreich skalieren und deren Nutzen transparent nachvollziehen.

Wie sich dieser Ansatz in der Praxis bewährt, zeigen zahlreiche Projekte, in denen AWS-Technologien nicht nur zur Modernisierung von IT-Landschaften, sondern auch zur Optimierung von Prozessen, Betriebsmodellen und der Customer Experience eingesetzt werden. Im Automobilsektor arbeitet Reply beispielsweise mit BMW an einem Business-Intelligence-Migrations- und Modernisierungsprogramm auf Basis von Amazon QuickSight und Amazon Bedrock. Das Projekt nutzt einen durch generative KI unterstützten Ansatz, um die Migration bestehender BI-Systeme zu einer AWS-nativen Analytics-Landschaft deutlich zu beschleunigen. Der manuelle Aufwand konnte um mehr als 50 Prozent reduziert werden. In einigen Transformationsszenarien wurde zudem eine Konvertierungsgenauigkeit von bis zu 90 Prozent erzielt.

Reply verfolgt diesen Ansatz branchenübergreifend, unter anderem in den Bereichen Bildung, Medienanalyse und Versicherungen. Das Unternehmen begleitet seine Kunden bei der Einführung von AWS-Services zur Entwicklung KI-gestützter Lernplattformen, zur Modernisierung von Datenplattformen sowie zur Transformation von Contact-Center-Prozessen. Dabei kombinieren die Reply Experten die Cloud-, Daten- und KI-Kompetenzen von AWS mit strukturierten Methoden zur Erfolgsmessung. Unternehmen profitieren so von kürzeren Bearbeitungszeiten, höherer operativer Skalierbarkeit, weniger Aufwand und effizienten Serviceprozessen.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, ergänzt: „Mit der ,AWS Business Value Realization Competency‘ wird bestätigt, dass wir Cloud- und KI-Initiativen von Beginn an konsequent an den geschäftlichen Prioritäten unserer Kunden ausrichten. Unsere Teams unterstützen Unternehmen dabei, geeignete Betriebsmodelle zu entwickeln, AWS-basierte Lösungen erfolgreich einzuführen und die erforderlichen Messgrößen zu etablieren, um Transformationsprogramme kontrolliert, transparent und zielgerichtet zu skalieren.“

Die „AWS Business Value Realization Competency“ stärkt die strategische Zusammenarbeit zwischen Reply und AWS. Gleichzeitig ergänzt sie das umfassende Leistungsportfolio von Reply in den Bereichen Cloud-Migration und -Modernisierung, Datenplattformen, Künstliche Intelligenz und generative KI, Managed Services sowie Security und Governance. Darüber hinaus unterstreicht sie die Fähigkeit von Reply, Unternehmen über den gesamten Lebenszyklus ihrer AWS-Initiativen hinweg zu begleiten: von der Strategieentwicklung und dem Architekturdesign über die Implementierung und Erfolgsmessung bis hin zur kontinuierlichen Optimierung.

Weitere Informationen zur Zusammenarbeit von Reply und AWS: www.reply.com/aws

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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