Eselmehl bekommt einen neuen Auftritt: MILK. modernisiert österreichische Traditionsmarke

Mit dem Redesign der österreichischen Mehlmarke Eselmehl (GoodMills) zeigt die Frankfurter Food- Agentur MILK. wie sich gewachsene Marken erfolgreich in die Gegenwart übersetzen lassen.

Vom Traditionsprodukt zur starken Markenpräsenz.

Tradition trifft Zeitgeist: Mit dem Redesign der österreichischen Mehlmarke Eselmehl zeigt die Frankfurter Food-Agentur MILK. ( https://www.milk-food.de/ ), wie sich gewachsene Marken erfolgreich in die Gegenwart übersetzen lassen. Als Teil des Portfolios von GoodMills Österreich – dem führenden Mühlenunternehmen des Landes – steht Eselmehl seit Jahrzehnten für verlässliche Qualität und regionale Verankerung im Bereich Haushaltsmehle.

Ziel des Projekts war es, die starke Markenbekanntheit von Eselmehl zu bewahren und gleichzeitig eine visuelle Modernisierung zu schaffen, die den Anforderungen des heutigen Handels gerecht wird. MILK ist spezialisiert auf Food Branding, Packaging Design und Markenentwicklung und entwickelt seit über 15 Jahren ganzheitliche Markenlösungen – von der Strategie bis zur finalen Verpackung – mit dem Anspruch, Produkte klar zu positionieren und ihre Wirkung am Regal zu maximieren.

„Bei der Überarbeitung des Designs war uns besonders wichtig, die hohe Wiedererkennbarkeit von Eselmehl zu erhalten. Gleichzeitig haben wir die Gestaltung gezielt vereinfacht und modernisiert, um die Marke für neue Zielgruppen zugänglich zu machen, ohne ihre Wurzeln zu verlieren.“ – Harald Lang (GoodMills)

Das ursprüngliche Design von Eselmehl transportierte zwar Herkunft und Vertrauen, blieb im Wettbewerbsumfeld jedoch visuell zurückhaltend und wenig differenzierend.

Das neue Design hingegen setzt auf eine klare, mutige Markeninszenierung

+ Klarere Markenhierarchie: Der Markenname „ESELMEHL“ wird selbstbewusst und großflächig ins Zentrum gestellt – für sofortige Wiedererkennbarkeit.

+ Stärkere Farbwirkung: Das prägnante Colour Coding für alle drei Sorten sorgt für eine bessere Fernwirkung und steigert die Sichtbarkeit im Regal signifikant.

+ Modernisierte Bildwelt: Die ikonische Esel-Illustration bleibt als Markenzeichen erhalten, wird jedoch freier eingebettet und größer gezeigt.

+ Reduktion & Fokus: Weniger visuelle Elemente, dafür eine deutlich stärkere Struktur und bessere Lesbarkeit auf Distanz.

Das Ergebnis ist ein Verpackungsdesign, das Tradition respektiert und gleichzeitig eine neue, zeitgemäße Markenstärke entfaltet.

Design als Brücke zwischen Herkunft und Zukunft

„Gerade bei etablierten Marken liegt die Herausforderung darin, den Kern nicht zu verlieren und dennoch neue Relevanz zu schaffen“, erklärt Andreas Milk, Gründer und Geschäftsführer von MILK. „Unser Ziel war es, Eselmehl als selbstbewusste, traditionelle und dennoch zeitgemäße Marke im Regal zu positionieren.“

Mit dem Redesign gelingt es, die Herkunft und Qualität des Produkts weiterhin sichtbar zu machen, gleichzeitig aber eine deutlich höhere Aufmerksamkeit und Differenzierung im Wettbewerbsumfeld zu erzielen. Das neue Erscheinungsbild spricht sowohl bestehende Kund:innen als auch neue, designaffine Zielgruppen an.

Gemeinsam mit GoodMills Österreich – Teil der europaweit führenden GoodMills Group – wurde so ein Auftritt geschaffen, der die Tradition des Produkts bewahrt und gleichzeitig die Zukunftsfähigkeit der Marke stärkt.

Herkunftsnachweis:

– Regionalität als #1 Qualitätsargument für Shopper

– Auslobung „hergestellt in Niederösterreich“ mit Landeswappen auf der Kopfseite

– „Weizen aus Österreich“ ausgezeichnet mit dem AMA Gütesiegel

Mehr erfahren unter: https://www.milk-food.de/projekt/eselmehl/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

M.I.L.K. Agentur für moderne Kommunikation GmbH

Frau Eleonore Eisath

Waldschmidtstr. 19

60316 Frankfurt am Main

Deutschland

fon ..: +49(0)69-8008717-0

web ..: https://www.milk-food.de/

email : eleonore@milk-food.de

MILK. ist eine Design- und Innovationsagentur aus Frankfurt am Main, spezialisiert auf Food-Marken und Packaging Design. Von der ersten Idee über die Markenstrategie bis zur finalen Verpackung begleitet MILK. Unternehmen, die ihren Produkten einen unverwechselbaren Auftritt im Markt geben möchten.



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