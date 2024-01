Reinste Romantik vor Kilimandscharo-Kulisse

Die atemberaubend schöne Gegend der Chyulu Hills in Kenia ist unglaublich vielfältig und bietet spektakuläre Ausblicke auf das fast 6.000 Meter hohe Massiv des Kilimandscharo.

Keine andere Lodge in Afrika bietet ein so breites Spektrum an Erlebnissen in einem so privaten Umfeld wie die Ol Donyo Lodge. Das macht die Lodge aus dem Portfolio von Great Plains besonders attraktiv – nicht nur für Abenteuersuchende, sondern auch für Love Birds.

Out of Africa-Romantik in der Ol Donyo Lodge

Wer sich Kenia mit der Trendstadt Nairobi als Reiseziel auswählt, kommt nicht an der Ol Donyo Lodge vorbei. Es ist das Flitterwochenziel schlechthin. Keine der acht Suiten der Lodge sind genau gleich, aber einheitlich ist die Aussicht auf den Kilimandscharo und das berühmte Wasserloch der Lodge sowie die Sternenbetten auf der Dachterrasse jeder Suite, die zum Schlafen unter afrikanischem Nachthimmel einladen. Hinzu kommt der Komfort der Lodge mit exzellenter Küche – die Ol Donyo Lodge gehört zu einem von drei Häusern in Kenia, die sich zu Relais & Châteaux zählen dürfen -, mit Pärchen-Spa-Behandlungen auf dem Zimmer, Infinity-Pool und mehreren Lounges. Die Deluxe-Pool-Suiten bieten eine harmonische Mischung aus modernen und rustikalen Unterkünften und verschmelzen mit der Landschaft. Die Ol Donyo Lodge ist ein perfekter Zufluchtsort für Love Birds und Hochzeitsreisende mit all seinen romantischen Glanzpunkten wie einem morgendlichen Ausritt durch die Prärie mit den Lodge-eigenen Pferden zu einem unvergesslichen Buschfrühstück unter einem Akazienbaum, einem privaten Sundowner mit Champagner und Blick über die Ebene zum Kilimandscharo, einem Dinner für Zwei auf der Terrasse der eigenen Suite unter den Sternen, während man dem Brüllen der Löwen lauschen kann, aber auch einem Champagner- & Kerzenschein-Schaumbad.

Trauung auf Massai-Art

Und sogar eine Trauung oder eine Erneuerung des Gelübdes auf einmalige Art im Rahmen einer Massai Zeremonie ist möglich. Dieses Erlebnis wird das Paar nicht nur ein Leben lang miteinander verbinden, sondern schließt auch das Land und seine Menschen für immer in sein Herz ein. Braut und Bräutigam können ihre eigene Hochzeitskleidung tragen oder sich in traditionelles Massai-Hochzeitsgewand kleiden lassen. Der Hochzeitssegen findet bei Sonnenuntergangsstimmung unter einer wunderschönen Akazie draußen in der Savanne statt. Krieger der Massai werden zusammen mit den Ältesten singen und tanzen. Anschließend beginnen die Ältesten mit der Segnung des Paares. Der Guide der Gäste wird während der Zeremonie alles ins Englische übersetzen. Traditionell tauchen die Ältesten anschließend ein Bündel Grashalme in Kuhmilch und bespritzen die Füße, Köpfe und Hände des Paares. Danach können die Gäste sich dem Gesang und Tanz der Massai anschließen. Wer möchte, feiert in der Lodge weiter mit einem traditionellen Abendessen am Lagerfeuer im Boma der Lodge. Das versammelte Team der Ol Donyo Lodge singt und tanzt, während das Brautpaar seine Hochzeitstorte anschneidet.

Wer kann schon behaupten, seinen ehelichen Segen von Massai erhalten zu haben? An einem Ort, der authentischer nicht sein könnte, umringt von bezaubernder Landschaft und wilden Tieren, die diese Region zu einem der vielfältigsten Safari- und Tierbeobachtungserlebnisse Ostafrikas machen.

www.greatplainsconservation.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Helen Daffner

Thalkirchner Str. 27

80337 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : helen@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.