Frischer Wind für die Partnerschaft – Gunter König unterstützt mit Paarberatung

Expertenbegleitung für eine erfülltere und lebendige Partnerschaft

Schwäbisch Hall im Januar 2024 – Sie möchten Ihr Paarleben auffrischen, prüfen, ob es noch eine Chance hat oder einfach Anregungen für ein gelingendes Miteinander erhalten? Gunter König, Diplom-Psychologe, Diplom-Supervisor, Coach, Autor und Entwickler von INSZENARIO, begleitet Paare auf ihrem Weg zu einem erfüllten und lebendigen Zusammenleben. Das Ziel seiner Paarberatung ist es, dass sich beide Partner in ihrer Beziehung wohl und glücklich fühlen. Mit Vergnügen und Engagement unterstützt Gunter König Paare dabei, ihr Leben und ihre Beziehung mit Freude zu gestalten. Hier mehr erfahren: https://gunter-koenig.de/paarberatung

Gunter König verfügt über umfangreiche Qualifikationen und Erfahrungen als approbierter Psychotherapeut und ausgebildeter Paartherapeut mit einem systemischen Hintergrund. Durch seine langjährige Arbeit mit Paaren hat er ein tiefes Verständnis für die Themen und Fragen entwickelt, die in Partnerschaften immer wieder auftauchen, und hat Lösungsansätze parat:

In seinem Workshop „Gelingende Partnerschaft gestalten!“, 26. + 27. April 2024 (https://gunter-koenig.de/aktuelles) werden diese Themen und Fragen vertieft.

– Wie grenze ich mich ab?

– Mit Freude für sich und den anderen sorgen.

– Streiten und diskutieren, ohne sich zu verletzen

– Wie drücke ich Wertschätzung aus?

– Sich abstimmen: Was allein, was gemeinsam?

– Wer nimmt ein, wer gibt aus?

– Offener Austausch über die Beziehung und ihre Phasen

– Konstruktive Kommunikation ohne Vorwürfe

– Gebrauchsanweisung für unser Beziehungsleben entwickeln!

Mit seinem fundierten Fachwissen und seiner einfühlsamen Herangehensweise ist Gunter König in der Lage, maßgeschneiderte Lösungsansätze für die persönlichen Probleme jedes Paares anzubieten. Er erkennt schnell die Herausforderungen und Dynamiken, die in Beziehungen auftreten, und hilft Paaren dabei, diese zu verstehen und zu bewältigen. Gunter König vermittelt den Paaren wertvolle Werkzeuge und Techniken, um die Kommunikation zu

verbessern, Konflikte zu lösen, Vertrauen aufzubauen und eine erfüllte Partnerschaft zu entwickeln. Sein systemischer Ansatz ermöglicht es den Paaren, die zugrunde liegenden Muster und Dynamiken ihrer Beziehung zu erkennen und neue Wege zu finden, um diese zu transformieren.

Durch seinen einfühlsamen und empathischen Umgang mit Paaren schafft Gunter König eine vertrauensvolle und unterstützende Atmosphäre, in der sich die Partner öffnen können. Er ermutigt sie, ihre Bedürfnisse und Erwartungen auszudrücken und unterstützt sie dabei, eine gemeinsame Vision für ihre Beziehung zu entwickeln.

Paare, die die Dienste von Gunter König in Anspruch nehmen, profitieren von seinem umfassenden Fachwissen und seiner professionellen Erfahrung. Er begleitet sie einfühlsam und respektvoll auf ihrem Weg zu einer erfüllten Partnerschaft, in der beide Partner sich wohl und glücklich fühlen können.

Wenn Sie Unterstützung suchen, um Ihre Beziehung zu stärken und neue Wege für ein gelingendes Miteinander zu finden, können Sie von Gunter Königs Expertise profitieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Terminvereinbarung finden Sie auf seiner Website unter https://gunter-koenig.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Gunter König

Herr Gunter König

Klosterstraße 11

74523 Schwäbisch Hall

Deutschland

fon ..: +49 (791) 85 7000

web ..: https://gunter-koenig.de/

email : koenig@koenigscoaching.de

Gunter König, Diplom-Psychologe, Diplom-Supervisor, Coach, Autor und Entwickler von INSZENARIO, begleitet Paare auf ihrem Weg zu einem erfüllten und lebendigen Zusammenleben. Das Ziel seiner Paarberatung ist es, dass sich beide Partner in ihrer Beziehung wohl und glücklich fühlen. Mit Vergnügen und Engagement unterstützt Gunter König Paare dabei, ihr Leben und ihre Beziehung mit Freude zu gestalten.

Pressekontakt:

Gunter König

Herr Gunter König

Klosterstraße 11

74523 Schwäbisch Hall

fon ..: +49 (791) 85 7000

web ..: https://gunter-koenig.de/

email : koenig@koenigscoaching.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.