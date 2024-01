Sospiro Parfums lanciert Dolce Melodia

Dolce Melodia von Sospiro Parfums ist mehr als nur ein Duft – es ist eine unvergessliche Melodie.

Sie umschmeichelt die Sinne und zaubert einen Hauch von Geheimnis in die Luft, wie eine Symphonie. Die unwiderstehliche Kombination aus fruchtigen und blumigen Noten mit einem Vanille-Akzent macht diesen Duft zu einem zeitlosen Meisterwerk, dem man einfach nicht entkommen kann.

Duftpyramide:

Kopfnote: Mandarine, Orange, Safran

Herznote: Rose, Jasmin, Gardenie, Birne, Schwarze Johannisbeere

Basisnote: Sandelholz, Vanille, Weißer Moschus

Die Komposition beginnt mit einem faszinierenden Auftakt von prickelnder Mandarine, würzigem Safran und saftiger Orange. Diese Mischung kündigt bereits an, dass etwas Magisches in der Luft liegt, eine Melodie, die sich langsam entfaltet und den Träger in ihren Bann zieht.

In der verträumten Herznote offenbart sich die vollständige Harmonie der Düfte. Die zarte Rose gibt eine frische und bereitwillige Einladung an die cremigen weißen Noten von Jasmin und Gardenie ab. Währenddessen bahnt sich eine köstliche schwarze Johannisbeere ihren Weg aus dem Schatten, wie eine geheimnisvolle Note, die dem Duft eine zusätzliche Tiefe und Raffinesse verleiht. Diese Komplexität macht Dolce Melodia zu einem olfaktorischen Abenteuer, bei dem man immer wieder neue Nuancen entdeckt.

Die Sinnlichkeit von Sandelholz und Vanille schließt sich zu einem verführerischen Sirenengesang zusammen. Die warmen und holzigen Akkorde von Sandelholz verleihen dem Duft eine sinnliche Tiefe, während die Süße der Vanille ihn in eine unwiderstehliche Leichtigkeit hüllt. Gemeinsam formen sie einen harmonischen Abschluss, der die Sinne betört und einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Ein Hauch von weißem Moschus bildet die tiefe Basis, auf der die Lieblichkeit des Duftes den ganzen Tag über sanft nachklingt. Moschus verleiht dem Parfum eine pudrige Note und sorgt dafür, dass die Melodie von Dolce auch nach Stunden noch in der Luft liegt. Dieser süße Duft ist wie eine Fangemeinschaft, der man sich nicht entziehen kann – er umhüllt einen wie eine unsichtbare Umarmung und hinterlässt eine unvergessliche Spur.

Erhältlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Dolce Melodia EdP 100ml – UVP – EUR266,00

https://sospirointernational.com/

Sospiro Parfums sind der Inbegriff von Opulenz und Anmut, mit einem Hauch der sinnlichsten Duft-Symphonien. Durch die Anmut der klassischen Musik inspiriert, zelebrieren sie die Vielfalt und den Gloria von Parfums, entstanden aus einer raffinieren Harmonie seltener und kostbarer Noten, vereint mit Leidenschaft und Kunstfertigkeit.

Zeitlose Kompositionen verschmelzen auf der Haut zu den erhabensten Akkorden und verklingen zu den betörendsten Noten wie zarte und dynamische Symphonien, die zwischen taktilen und olfaktorischen Verführungen balancieren und den Atem rauben.

