Preisverleihung des igus vector award an Jenaer Antriebstechnik

Die Jenaer Antriebstechnik GmbH JAT wird für ihre herausragende Ingenieursleistung mit dem silbernen igus vector award ausgezeichnet.

Die feierliche Preisverleihung findet am Montag, den 27. April 2026, um 12:30 Uhr im Rahmen einer Hausmesse in Jena statt. Kunden, Partner und Vertreterinnen / Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, an diesem besonderen Ereignis teilzunehmen.

Der von igus GmbH initiierte vector award würdigt alle zwei Jahre die weltweit innovativsten und technisch anspruchsvollsten Anwendungen von Energiekettensystemen. Ziel des Wettbewerbs ist es, Ingenieurinnen und Ingenieuren eine Bühne für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Leitungsführung zu bieten – einem oft unterschätzten, aber entscheidenden Faktor für die Qualität moderner Maschinen und Anlagen. In seiner zehnten Ausgabe hat sich der Wettbewerb zu einem international renommierten Branchenevent entwickelt:

424 Bewerbungen aus 36 Ländern unterstreichen die globale Bedeutung des Preises.

Ausgezeichnete Präzision für die Mikrochip-Fertigung

Den silbernen vector award erhält die JAT für ein hochpräzises Positioniersystem, das in modernen Pick & Place-Anwendungen zum Einsatz kommt. Die Bauteile werden mit einer Genauigkeit von ±0,1 Mikrometern positioniert – ein Wert, der etwa 700-mal feiner ist als die Dicke eines menschlichen Haares. Gleichzeitig erreichen die Systeme Beschleunigungen von bis zu 100 m/s².

? Einladung zum Preisverleihungs-Event

Im Rahmen der Preisverleihung haben unsere Gäste die Möglichkeit, exklusive Einblicke in das prämierte Projekt zu erhalten, an einer Werksführung teilzunehmen, die kreativen Köpfe hinter der Innovation kennenzulernen und sich mit Branchenexpertinnen und -experten auszutauschen.

Veranstaltungsdetails:

* Datum: Montag, 27. April 2026

* Uhrzeit: 12:30 Uhr

* Ort: JAT – Jenaer Antriebstechnik GmbH, Buchaer Straße 1 (Parkplatz „unten“), 07745 Jena

Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Feiern Sie mit uns den silbernen vector award mit kleinem Sektempfang, Snacks & Leckereien.

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Wir würden uns freuen, Sie bei uns willkommen zu heißen!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jenaer Antriebstechnik GmbH

Frau Jeannette Reinhardt

Buchaer Str. 1 1

07745 Jena

Deutschland

fon ..: 0364163376918

web ..: https://www.jat-gmbh.de/aktuelles/presse/silberner-vector-award-fuer-ultrapraezisionssystem-fast-4pn

email : jeannette.reinhardt@jat-gmbh.de

JAT – Präzision für den Maschinenbau der Zukunft. Als Spezialist für hochpräzise Antriebstechnik entwickelt und fertigt die JAT (Jenaer Antriebstechnik GmbH) mit rund 150 engagierten Expertinnen und Experten maßgeschneiderte Servokomponenten und komplette Antriebssysteme. Das Leistungsspektrum reicht von der Konzeption über die Entwicklung bis zur Serienfertigung, alles unter einem Dach.

JAT versteht die Herausforderungen der Industriebranchen: höchste Präzision, Geschwindigkeit, Flexibilität und absolute Zuverlässigkeit. Die Lösungen ermöglichen mikrometer- bis nanometergenaue Bewegungen, entscheidend für Anwendungen in der Halbleiterfertigung, Optik und Photonik, Lasertechnik, Medizintechnik und Biotechnologie.

Mit Sitz in Jena, im Herzen von Europas High-Tech-Region für Optik und Präzision, bietet das Unternehmen Kunden ein umfassendes Serviceportfolio: Mechanik- und Elektronikentwicklung, Softwaredesign, Simulation, Testengineering, Prototyping, Serienfertigung, Montage und Logistik. Auch in Reinräumen bis ISO 5 ist JAT zu Hause. Die Bewegungs- und Positioniersysteme sind modular, automatisierungsfähig und anpassbar für Ihre individuellen Anforderungen.

Die Vision von JAT: Mit JAT Präzision den Maschinenbau der Zukunft ermöglichen. Deshalb denken wir weiter, partnerschaftlich, nachhaltig und technologiegetrieben. Vertrauen Sie auf ISO-zertifizierte Qualität und langjährige Branchenkompetenz. Ihre Herausforderung ist unsere Expertise.

Pressekontakt:

Jenaer Antriebstechnik GmbH

Frau Jeannette Reinhardt

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