Neue Transparenz im Wärmemarkt: Nexiga veröffentlicht Dashboard für die Wärmebedarfsplanung

Mit dem Dashboard „Wärmebedarf in Deutschland“ macht Nexiga erstmals hochgranulare Wärmedaten öffentlich und ermöglicht Analysen bis auf PLZ- und Gemeindeebene – Basis für fundierte Wärmeplanung.

Ausgewählte Energiedaten stehen erstmals für datenbasierte Analysen öffentlich bereit.

Nexiga erweitert ihre frei zugänglichen Services um ein weiteres Modul: das Dashboard „Wärmebedarf in Deutschland“. Mit ihm macht das Unternehmen erstmals ausgewählte, hochgranulare Wärmedaten öffentlich. Die neue Plattform ermöglicht eine flächendeckende, datenbasierte Analyse des Heizwärme- und Warmwasserbedarfs auf Postleitzahl- und Gemeindeebene in Deutschland. Damit schafft Nexiga eine wichtige Grundlage für die strategische Wärmebedarfsplanung von Energieversorgern und Kommunen.

Nexiga ist ein führender Experte für Location Intelligence sowie Geomarketing und unterstützt mit dem Dashboard den Einstieg bis hin zu gebäudescharfen Wärmedaten für die Energiewirtschaft. Nachdem das Unternehmen bereits eine Plattform zur Analyse von Strommarkt-Dynamiken erfolgreich eingeführt hat, folgt nun mit dem Dashboard „Wärmebedarf in Deutschland“ ein weiterer zentraler Baustein.

Zentrale Kennzahlen für den Wärmemarkt

Das frei zugängliche Dashboard liefert wesentliche Kennzahlen für datenbasierte Entscheidungen im Wärmemarkt. Dazu zählen der Heizwärmebedarf pro Quadratmeter (kWh/m²a), der Gesamtwärmebedarf je Region, der Wärmebedarf pro Einwohner sowie die Anzahl beheizter Gebäude und Nutzflächen.

Auf Postleitzahlenebene bietet es eine kompakte Übersicht über den Heiz- und Warmwasserbedarf und visualisiert zentrale Indikatoren wie Bevölkerung, Energiebedarf und beheizte Fläche in interaktiven Karten und Diagrammen. Ergänzend zeigt es Gebäudestrukturen nach Baualtersklassen, Energieträgern und Nutzungstypen.

Die Daten sind für eine intuitive Nutzung auf Gemeinde- und Postleitzahlebene aggregiert, basieren jedoch durchgängig auf gebäudescharfer Modellierung. Dadurch eröffnen sich für professionelle Anwender weitergehende Möglichkeiten in der Wärmebedarfsplanung und im Vertrieb.

Gebäudescharfe Daten für die Wärmebedarfsplanung

Das Dashboard ermöglicht dabei einen Einstieg in die datenbasierte Wärmebedarfsplanung, eine Demonstration der Datenqualität und -tiefe sowie eine Grundlage für erste regionale Analysen und Marktabschätzungen. Für weitergehende Fragestellungen stellt Nexiga die vollständigen Datensätze und Analysen bis auf Gebäudeebene kommerziell zur Verfügung.

Die Berechnung des Wärmebedarfs erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Brennstoffinstitut (DBI). Grundlage ist hierbei die Norm DIN EN ISO 52016-1 zur energetischen Bewertung von Gebäuden. Dadurch werden eine hohe Qualität, Vergleichbarkeit und Transparenz der Ergebnisse sichergestellt.

Kommunen und Energieversorger profitieren

Insbesondere Kommunen, Energieversorger/Stadtwerke sowie Immobilienunternehmen profitieren von der hochgranularen Datengrundlage, auf deren Basis sich die gesetzlich geforderte Wärmeplanung gezielt umsetzen lässt. Die Kombination aus offenem Dashboard und skalierbarer Datentiefe ermöglicht zum einen die Identifikation von Regionen mit hohem Dekarbonisierungspotenzial und zum anderen eine präzisere Planung von Wärmenetzen und Infrastrukturprojekten. Nicht zuletzt kann die Steuerung von Investitionen und Fördermitteln zielgerichtet erfolgen.

„Mit dem Dashboard erleichtern wir den Zugang zu den komplexen Anforderungen der Wärmewende“, erklärt Dirk Schneider, Geschäftsführer der Nexiga GmbH. „Es ermöglicht einen leicht zugänglichen Einstieg in unsere detaillierten Geodaten.“

Das Dashboard steht unter „Wärmebedarf auf Postleitzahlebene“ zur Verfügung.

Abbildung: Nexigas neues Wärmebedarf-Dashboard liefert zentrale Kennzahlen, die für datenbasierte Entscheidungen im Wärmemarkt unerlässlich sind.

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Als ein führender Anbieter von Location Intelligence-Lösungen und innovativem Geomarketing unterstützt Nexiga (www.nexiga.com) seit über 40 Jahren Unternehmen erfolgreich in der Planung und Bewertung von Vertriebs- und Versorgungsgebieten, Standorten und Filialen sowie der Segmentierung und Profilierung von Kunden und Zielgruppen. Mit einem umfassenden Datenportfolio, individuellen SaaS-Lösungen und intelligenten Analyseverfahren ermöglicht Nexiga fundierte Entscheidungen für strategische Planung, zielgerichtete Marktbearbeitung und effiziente Marketing- und Vertriebssteuerung.

Das Unternehmen ist Mitglied der GSG GENII Software Group (www.gsg-genii.com), die führende, branchenspezifische Softwarelösungen und Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen und öffentliche Verwaltungen anbietet. GENII mit Sitz in München beschäftigt rund 2.800 Mitarbeitende und hat zuletzt einen Umsatz von circa 400 Millionen Euro erzielt.

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