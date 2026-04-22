Wie das C&I-Segment, Energiegemeinschaften und Energieversorger den deutschen Solarmarkt neu gestalten

Der deutsche Solarmarkt hat einen neuen Reifegrad erreicht.

Dieser zeichnet sich nicht nur durch ein anhaltendes Kapazitätswachstum aus, sondern auch durch einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise, wie erneuerbare Energien erzeugt, verteilt und verbraucht werden. Da das Land die rein expansionsorientierte Phase hinter sich lässt, verändert das rasante Wachstum des gewerblichen und industriellen Segments (C&I) bereits die Marktstrukturen, während neue Verbrauchs- und Koordinationsmodelle – insbesondere neu entstehende Rahmenbedingungen für die gemeinsame Energienutzung – in Zukunft voraussichtlich eine bedeutendere Rolle spielen werden. Zusammengenommen signalisieren diese Entwicklungen einen Übergang zu einem stärker integrierten, flexibleren und dezentraleren Energiesystem.

Bonn, 22. April 2026: Deutschland hat im Jahr 2025 [1] mehr als 16,4 GWdc an neuer Solarleistung hinzugewonnen, wodurch die installierte Gesamtleistung der Photovoltaik auf über 117,0 GWdc stieg und rund 15 % des nationalen Strombedarfs deckt. Dies unterstreicht zwar die anhaltende Dynamik des Marktes, spiegelt aber auch einen grundlegenden Wandel wider: Die Herausforderung besteht nicht mehr allein in der Kapazitätserweiterung, sondern darin, wie diese Kapazität in das Energiesystem integriert, genutzt und optimiert wird. Ein Trend, der zunehmend zu beobachten ist, da sich die globalen Solarmärkte von volumenorientiertem Wachstum hin zu systemzentrierten Einsatzstrategien bewegen, bei denen integrierte Lösungen wie PV-plus-Speicher für die Rentabilität von Projekten [2] unerlässlich sind.

Dieser Wandel zeigt sich auch in der Struktur der neu installierten Leistung. Während Anlagen für Privathaushalte nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, stammt ein wachsender Anteil aus gewerblichen und industriellen Anwendungen sowie größeren dezentralen Anlagen. Zusammengenommen deuten diese Entwicklungen darauf hin, dass der deutsche Solarmarkt in eine neue Phase eintritt, die durch eine stärkere Systemintegration, Flexibilität und Koordination zwischen verschiedenen Akteuren gekennzeichnet ist.

Im Zentrum dieses Wandels steht eine strukturelle Einschränkung des traditionellen Modells. In der Vergangenheit basierte die Solar-PV in Deutschland weitgehend auf dem individuellen Eigenverbrauch, bei dem Erzeugung und Verbrauch an einen einzigen Anlagenbesitzer gebunden waren. Dieses Modell war zwar in früheren Phasen der Marktentwicklung effektiv, schränkt jedoch die Anlageneffizienz in einem Umfeld mit hohem Anteil an erneuerbaren Energien zunehmend ein, in dem Erzeugung und Nachfrage nicht immer aufeinander abgestimmt sind.

Ein zentrales Element des laufenden Wandels ist die schrittweise Etablierung gemeinsamer und koordinierter Verbrauchsmodelle. In diesem Zusammenhang sollen Rahmenbedingungen für die gemeinsame Energienutzung, wie sie im Europäischen Clean Energy Package definiert sind und zunehmend in nationalen Diskussionen thematisiert werden, die Verteilung von lokal erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien auf mehrere Verbraucher innerhalb festgelegter Gemeinden oder Netzgebiete ermöglichen. Diese Modelle gehen über Anwendungen auf Gebäudeebene hinaus und weisen den Weg hin zu umfassenderen, flexibleren Formen der lokalen Energienutzung.

In Deutschland hat das gemeinhin als „Mieterstrom“ [3] bezeichnete Konzept bislang nur eine untergeordnete Rolle auf dem Gesamtmarkt gespielt und beschränkte sich vor allem auf spezifische Anwendungsfälle im Mehrfamilienhausbereich. Es stellt heute keinen dominierenden Treiber dar, sondern kann als frühe und relativ eng gefasste Umsetzung lokaler Verbrauchskonzepte verstanden werden. Mit der Einführung gesetzlicher Regelungen für die Energieverteilung gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 42c EnWG) [4], die ab Juni 2026 in Kraft treten, wird erwartet, dass lokal erzeugter erneuerbarer Strom in größerem Umfang unter mehreren Teilnehmern verteilt wird, was skalierbarere und systemorientierte Anwendungen über einzelne Gebäude hinaus ermöglicht, wobei die Auswirkungen auf den Markt jedoch zunächst im Laufe der Zeit beobachtet werden müssen. Im Gegensatz dazu übertrifft das C&I-Segment weiterhin andere Segmente bei der Entwicklung des Marktwachstums. Im Jahr 2025 entfielen auf C&I-Anlagen etwa 5,6 GWdc, was rund einem Drittel der gesamten neuinstallierten PV-Leistung in Deutschland [5] entspricht.

Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Volatilität der Strompreise, den wachsenden Druck zur Dekarbonisierung und den Bedarf an langfristiger Kostenvorhersehbarkeit angetrieben, da Unternehmen und industrielle Verbraucher in die eigene Stromerzeugung investieren, um sich gegen Marktrisiken abzusichern und stabilere Energiekosten zu gewährleisten.

Im Gegensatz zu früheren Marktphasen sind C&I-Projekte zunehmend in umfassendere Energiestrategien eingebettet, die Solarstromerzeugung mit Batteriespeichern, Lastmanagement, intelligenter Zählertechnik und digitaler Optimierung kombinieren. Infolgedessen entwickeln sich diese Anlagen von eigenständigen Erzeugungsanlagen zu integrierten Energiesystemen, die Flexibilität bieten und an den sich entwickelnden Energiemärkten teilnehmen können.

Die Wechselwirkung zwischen gewerblichen und industriellen Anlagen und neuen Konzepten der gemeinsamen Energienutzung ist für die künftige Struktur des Energiesystems von besonderer Bedeutung. Industriestandorte, Gewerbegebiete und gemischt genutzte Areale bieten geeignete Rahmenbedingungen für die Koordinierung von Erzeugung und Verbrauch unter Einbeziehung verschiedener Akteure. In solchen Umgebungen kann lokal erzeugter Strom durch Aggregations- und intelligente Verteilungsmechanismen effizienter genutzt werden, was den Weg für komplexere lokale Energieökosysteme ebnet.

In diesem sich wandelnden Umfeld wird erwartet, dass Energieversorger eine zunehmend zentrale Rolle spielen werden. Über ihre traditionelle Rolle als Vermittler zwischen Energieerzeugern und Endverbrauchern hinaus entwickeln sie sich allmählich zu Plattformbetreibern lokaler Energiesysteme, die die Koordination von Erzeugung, Verbrauch, Speicherung und Netzdienstleistungen erleichtern. Durch die Bereitstellung von Infrastruktur, die Verwaltung von Daten und die Steuerung von Energieflüssen können Energieversorger als zentrale Wegbereiter regionaler Ökosysteme für den Energieaustausch fungieren, die gewerbliche und industrielle Anlagen, dezentrale PV-Anlagen, Speichersysteme und Endverbraucher miteinander verbinden.

Kommerzielle PV- und Speicherlösungen entwickeln sich daher zunehmend zur infrastrukturellen Grundlage solcher regionaler Energieverteilungsmodelle. In diesem Zusammenhang haben Energieversorger die Möglichkeit, ihre strategische Rolle vom reinen Energieanbieter hin zum Systemintegrator und Plattformbetreiber auszuweiten, indem sie die Koordination dezentraler Anlagen unterstützen, gleichzeitig die Netzstabilität gewährleisten und neue Wertschöpfungsketten ermöglichen. Dies spiegelt einen umfassenderen Strukturwandel innerhalb des deutschen Energiesystems wider. Der Markt bewegt sich allmählich weg von isolierten, subventionsgetriebenen Anlagen hin zu marktbasierten, systemintegrierten Konfigurationen, bei denen Flexibilität, Koordination und lokale Optimierung im Vordergrund stehen. Digitale Infrastruktur, einschließlich intelligenter Zähler (Smart Meter) und Energiemanagementplattformen, wird entscheidend sein, um diese Entwicklungen in großem Maßstab zu ermöglichen. Vereinfachungen in der Politik und sich weiterentwickelnde regulatorische Rahmenbedingungen unterstützen diesen Übergang zusätzlich, während neue Bewertungsansätze zunehmend den Systemwert anstelle der installierten Leistung allein in den Vordergrund stellen.

Mit Blick auf die Zukunft wird Flexibilität zum zentralen Werttreiber der Energiewende. Da der Anteil erneuerbarer Energien weiter steigt, wird die Fähigkeit, Erzeugung und Nachfrage lokal und in Echtzeit aufeinander abzustimmen, über die Effizienz und Widerstandsfähigkeit des Systems entscheiden. In diesem Zusammenhang werden die erwartete Einführung umfassenderer Rahmenbedingungen für die Energieverteilung und das Wachstum des C&I-Segments eine zentrale Rolle bei der Gestaltung eines dezentraleren, flexibleren und stärker vernetzten Energiesystems in Deutschland spielen. Die anhaltende Würdigung von Innovationen durch Initiativen wie den Energiewende Award – gemeinsam ins Leben gerufen von EUPD Research und The smarter E Europe – unterstreicht die wachsende Bedeutung von Führungsstärke, Best Practices und messbaren Fortschritten der Energieversorger bei der Beschleunigung dieses Wandels.

Energiewende Award für Energieversorger

Am 25. Juni 2026 findet die 10. Verleihung des Energiewende Awards im Rahmen von The smarter E Europe, Europas größter Messeallianz für die Energiewirtschaft, in München (The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550) statt. Bei dieser Veranstaltung werden die innovativsten Energieversorger gefeiert und geehrt, die außergewöhnliches Engagement und Fortschritte bei der Förderung der Energiewende gezeigt haben. Ziel ist es, Energieversorger auszuzeichnen, die über die reine Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hinausgehen und zukunftsorientierte Dienstleistungen anbieten, die Verbraucher stärken und die allgemeine Energiewende unterstützen. Neben einer detaillierten Analyse zahlreicher Kriterien in relevanten Zukunftsbereichen der DACH-Region würdigt der Preis Energieversorger aus Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und dem Vereinigten Königreich und spiegelt damit ein umfassendes Engagement für europaweite Innovation und Nachhaltigkeit wider.

Ein detailliertes Programm des Energiewende Awards finden Sie unten.

12:00 Uhr Eröffnung des Energiewende Awards für Energieversorger

12:05 Uhr Energieversorger – Europa | Panel-Diskussion und Preisverleihung | DK, ES, und UK

12:40 Uhr Energieversorger – DACH-Region | Panel-Diskussion und Preisverleihung | Kategorien: Strom, Wärme, Energieeffizienz, Mobilität und Energiewende

13:40 Uhr Schlussworte & Danksagung

14:00 – 15:00 Uhr Fotosession und Sektausklang in der VIP Utility Lounge _(nur geladene Gäste)_

Weitere Informationen zum Energiewende Award finden Sie unter https://www.energiewende-award.de. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Saif Islam (+49 (0) 228 504 36-20, islam[at]energiewende-award.de), Giulia Lohmar (+49 (0) 228 50435-34, g.lohmar[at]eupd-research.com) oder an Kim Wiersberg (+49 (0) 228 50435-55, k.wiersberg[at]eupd-research.com).

Weitere Informationen zur The smarter E Europe finden Sie unter http://www.thesmartere.de.

[1] Bundesnetzagentur, 13.04.2026: Statistik zur Stromerzeugungsleistung ausgewählter erneuerbarer Energieträger – März 2026.

[2] pv magazine, 12.01.2026:Global solar enters period of adjustment, as market conditions redefine rules of competition.

[3] Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Artikel, Zugriff am 20.04.2026: Landlord-to-tenant electricity supply: the energy transition in your own home.

[4] EnBW Magazin, Artikel vom 28.01.2026: Energy Sharing: Solarstrom miteinander teilen.

[5] EUPD Group, Global Energy Transition GET-Matrix ©.

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