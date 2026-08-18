Pionier-Event in Österreich: Golf Longevity trifft Gourmet-Genuss im Hotel Bergland Seefeld

Premiere auf dem Tiroler Hochplateau: Erstmalige Kombination aus wissenschaftlichem Golf Personal Training, fundiertem Golf Mental Coaching und exklusiver Kulinarik für nachhaltigen Spielerfolg.

Seefeld in Tirol – Das renommierte Hotel Bergland Seefeld setzt neue Maßstäbe im gesundheitsorientierten Premium-Golfsport: Erstmalig präsentiert das Traditionshaus in den Tiroler Alpen ein revolutionäres Golf Performance Coaching, das die Brücke zwischen modernster Sportwissenschaft, mentaler Stärke und erstklassiger Hotelkulinarik schlägt. Unter dem Zukunfts-Motto „Golf Longevity“ vereint die Premiere in Österreich die Expertise zweier absoluter Top-Spezialisten: Golf Personal Trainer Daniel Lauer und Golf Mental Coach Christine Weber.

Ganzheitliche Performance: Wenn Körper, Geist und Kulinarik harmonieren

Während herkömmliche Golfkurse meist isoliert an der Schlägertechnik feilen, verfolgt das Neuformat im Hotel Bergland einen radikal ganzheitlichen Ansatz. Viele Golfer investieren Unmengen an Zeit auf der Driving Range, ohne nachhaltige Fortschritte zu erzielen. Die Ursache liegt selten im fehlenden Talent, sondern im unzureichenden Zusammenspiel von körperlichen Voraussetzungen, mentaler Fokussierung und unbewussten Bewegungsmustern.

Das innovative Event-Konzept greift genau hier an: Durch die Kombination aus biologischer Optimierung des Schwungs, mentaler Resilienz und der regenerativen Alpine-Wellness-Gourmetküche des Hotel Bergland entsteht eine Symbiose, die in Europa einzigartig ist.

„Ein konstanter, schmerzfreier Golfschwung entsteht im perfekten Zusammenspiel von funktioneller Anatomie, neuronaler Steuerung und innerer Ruhe. Im Hotel Bergland bieten wir das optimale Fundament für diese Transformation.“

Zwei Experten – Ein Ziel: Maximale Leistungsfähigkeit bis ins hohe Alter

Im Mittelpunkt des dreitägigen Intensiv-Coachings im erlesenen, kleinen Teilnehmerkreis steht die gezielte Arbeit an der Ursache statt an Symptomen:

o Daniel Lauer – GOLF PERSONAL TRAINER: Spezialist für medizinisch fundierte Trainingssysteme und Entwickler der patentierten GOSWO-Trainingsgeräte. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Produkt- und Prozessoptimierung und wissenschaftlich begleiteten Methoden optimiert er Beweglichkeit, Stabilität und Timing über neurozentriertes Lernen.

o Christine Weber – GOLF MENTAL COACH: Betriebsökonomin, Führungskraft und Buchautorin („In der Ruhe liegt dein Golf“). Sie vermittelt Golferinnen und Golfern, wie sie unter Druck gelassen bleiben, eine effektive Scoring-Strategie anwenden und ihre Bestleistung auf dem Platz abrufen.

Golf Longevity im Hotel Bergland: Gesundheit & Kulinarik als Leistungsturbo

Das Konzept der Golf Longevity im Hotel Bergland begreift den Golfsport als lebenslangen Jungbrunnen. Viele Spieler kämpfen auf der Runde mit Rücken- oder Gelenkschmerzen und greifen zu Schmerzmitteln – ein Teufelskreis aus Fehlbelastung und Verletzung. Das Training von Daniel Lauer korrigiert nicht den Schwung gegen den Körper, sondern bereitet das biologische Fundament optimal vor.

Ergänzt wird diese körperlich-mentale Transformation durch den exklusiven Verwöhnkomfort des Hotel Bergland:

o Alpine Gourmet-Kulinarik: Vitalisierende, nährstoffreiche Menüs, die gezielt die körperliche Regeneration und mentale Konzentrationsfähigkeit unterstützen.

o Erstklassige Erholung: Ein luxuriöser Spa- und Wellnessbereich für tiefe Muskelentspannung nach den intensiven Coaching-Einheiten.

o Exklusive Atmosphäre: Limitierte Teilnehmerzahl für maximale individuelle Betreuung und inspirierenden Austausch am Abend an der Hotelbar.

Kontakt & Buchungsinformationen

Veranstaltungsort & Hotelbuchung:

Hotel Bergland Seefeld

Dorfstraße 35, A-6100 Seefeld in Tirol, Österreich

Website: https://www.bergland-seefeld.at/wohnen/angebot/golf-performance-coaching/

Coaching & Fachexperten:

o Daniel Lauer – Golf Personal Trainer | daniel.lauer@golfpersonaltrainer.de | Web: www.golfpersonaltrainer.de[

o Christine Weber – Birdieputt Golf Mental Coach | christine@birdieputt.ch | Web: www.birdieputt.ch

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Daniel Lauer – Golf Personal Trainer

Daniel Lauer

Dr.-Spang-Straße 22a

66620 Nonnweiler

Deutschland

fon ..: 0160-7800951

web ..: http://www.golfpersonaltrainer.de

email : daniel.lauer@golfpersonaltrainer.de

Daniel Lauer GOLF PERSONAL TRAINING ist ein innovatives, spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen im Bereich des professionellen Golf-Coachings, das die Brücke zwischen klassischem Techniktraining, Sportwissenschaft und moderner Medizin schlägt. Gegründet und geführt von Daniel Lauer, verfolgt das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der sich grundlegend von herkömmlichen Unterrichtsmethoden auf der Driving Range unterscheidet. Im Zentrum der Unternehmensphilosophie steht die Überzeugung, dass ein effizienter, schmerzfreier und reproduzierbarer Golfschwung untrennbar mit den individuellen körperlichen Voraussetzungen des Spielers verbunden ist.

Das Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens liegt in der Kombination aus biomechanischer Analyse und einem neurozentrierten Trainingsansatz. Daniel Lauer GOLF PERSONAL TRAINING betrachtet den Golfschwung als komplexen Prozess, der maßgeblich vom Nervensystem gesteuert wird. Durch gezielte Übungen für das Gleichgewichtssystem, die visuelle Wahrnehmung und die Gelenkmobilität wird die Kommunikation zwischen Gehirn und Muskulatur optimiert. Dies ermöglicht es Golfern aller Leistungsklassen – vom Freizeitspieler bis zum ambitionierten Mannschaftsathleten -, Bewegungsfehler nicht nur technisch zu verstehen, sondern sie durch eine verbesserte neuronale Ansteuerung nachhaltig zu korrigieren.

Ein wesentliches Fundament des Unternehmenserfolgs ist die Nutzung und Entwicklung proprietärer Trainingsgeräte. Daniel Lauer konzipiert spezialisierte Hardware, die es erlaubt, die drei Phasen des Golfschwungs (Auf-, Ab- und Durchschwung) isoliert und unter kontrollierten Bedingungen zu trainieren. Diese Geräte dienen als haptisches Feedback-System und beschleunigen den Lernprozess signifikant, da sie falsche Bewegungsmuster physisch unterbinden und den Körper in die ideale biomechanische Bahn führen.

Darüber hinaus positioniert sich das Unternehmen als Schnittstelle zum Gesundheitssektor. Durch die enge Kooperation mit spezialisierten Kliniken (MEDICUM Rhein-Ahr-Eifel), Ärzten und Physiotherapeuten fungiert Daniel Lauer GOLF PERSONAL TRAINING als präventiver Begleiter, der Verletzungen vorbeugt und den Golfsport als gesundheitsförderndes Element bis ins hohe Alter zugänglich macht. Mit exklusiven Partnerschaften, wie etwa im Hartls Parkhotel in Bad Griesbach, Hotel Rodderhof Ahrweiler etc. unterstreicht das Unternehmen seinen Premium-Anspruch und etabliert ein neues Level des Performance-Coachings im europäischen Golfmarkt.

Pressekontakt:

Daniel Lauer – Golf Personal Trainer

Daniel Lauer

Dr.-Spang-Straße 22a

66620 Nonnweiler

fon ..: 0160-7800951

web ..: http://www.golfpersonaltrainer.de

email : daniel.lauer@golfpersonaltrainer.de

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