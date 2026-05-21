ONLYOFFICE Docs 9.4: Community Edition ohne Verbindungslimit, neue Lizenzregeln und Formular-Updates

ONLYOFFICE Docs 9.4 hebt das Verbindungslimit der Community Edition auf, vereinfacht die Architektur und schärft die AGPLv3-Lizenzbedingungen. Dazu: neues Formular-Management und 25 Folienthemen.

Riga, 19.05.2026 – Die quelloffene Office-Suite ONLYOFFICE veröffentlicht Version 9.4 ihrer Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Applikation. Ab dieser Version entfällt in der freien Community Edition das bisherige Limit von 20 gleichzeitigen Verbindungen – gleichzeitig wurde die Architektur auf einen einzelnen Prozess konsolidiert und Abhängigkeiten von RabbitMQ und Datenbanken entfernt. Begleitet wird die technische Überarbeitung von präzisierten Lizenzbedingungen unter der AGPLv3, die klarere Vorgaben zu Attribution und zur Kennzeichnung modifizierter Versionen schaffen. Der Dokumenteneditor erhält ein überarbeitetes Formular-Management mit integrierter Empfängerzuweisung und Statusverfolgung sowie horizontale Linien zur Dokumentenstrukturierung. Der Präsentationseditor wird um 25 neue Folienthemen und 20 Folienübergänge erweitert. Weitere Neuerungen umfassen einen Dark-Document-Modus im Tabelleneditor, einen dedizierten Chart-Design-Tab und erweiterte WOPI-Einstellungen für die SharePoint-Anbindung in Enterprise-Umgebungen.

ONLYOFFICE Docs 9.4 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download verfügbar.

Alle Neuerungen im Detail:

Präzisierte Lizenzbedingungen für mehr Klarheit

Mit Version 9.4 hat ONLYOFFICE die Lizenzbedingungen der Suite präzisiert. Die Software wird weiterhin unter der GNU Affero General Public License v3.0 (AGPLv3) veröffentlicht – ergänzt um konkretere Vorgaben zur Attribution, zu Copyright-Hinweisen und zur Kennzeichnung modifizierter Versionen. Eine eigenständige Trademark Policy regelt künftig die Nutzung der Marke ONLYOFFICE und trennt damit Markenrecht und Softwarelizenz voneinander. An der grundsätzlichen Offenheit des Projekts ändert sich nichts: Der vollständige Quellcode bleibt auf GitHub verfügbar, Modifikationen und eigene Distributionen sind unter den Bedingungen der AGPLv3 ausdrücklich möglich. Die aktualisierten Bedingungen schaffen vor allem für Organisationen, die ONLYOFFICE in eigene Produkte einbetten oder angepasste Versionen betreiben, einen klareren Rahmen.

Optimierte Community Edition ohne Verbindungslimit

Parallel zur Lizenzaktualisierung hat ONLYOFFICE die Community Edition von Docs grundlegend optimiert. Die Architektur wurde auf einen einzelnen Prozess konsolidiert, Abhängigkeiten von RabbitMQ und Datenbanken entfallen. Damit lässt sich die freie Version auch auf leistungsschwächerer Hardware betreiben. Für Entwickler wurde die Code-Minifizierung entfernt, sodass der Quellcode leichter lesbar und nachvollziehbar ist. Die wesentlichste Änderung: Ab Version 9.4 entfällt in der Community Edition das bisherige Limit von 20 gleichzeitigen Verbindungen.

Effizientere Dokumentenarbeit: Horizontale Linien, Formular-Workflows und Signatur-Speicherung

Der Dokumenteneditor wird um die Möglichkeit erweitert, horizontale Linien einzufügen – eine in der Community häufig nachgefragte Funktion, die das Strukturieren umfangreicher Berichte und Dokumente erleichtert. Die Funktion ist über den Rahmen-Button im Home-Tab erreichbar.

Umfassend überarbeitet wurde das Formular-Management. Empfänger lassen sich nun direkt im Editor zuweisen, der Ausfüllstatus eines Formulars wird zentral nachverfolgt. Damit entfällt der bisher notwendige Umweg über externe Werkzeuge, um Formularprozesse zu koordinieren. Ergänzend speichert der Editor das zuletzt verwendete Signaturbild automatisch und schlägt es beim nächsten Signaturfeld vor – eine kleine Änderung, die bei Dokumenten mit mehreren Unterschriftsfeldern spürbar Zeit sparen soll.

Präsentationseditor: Neue Themes und Folienübergänge

Der Präsentationseditor erhält einen deutlichen Ausbau seines Gestaltungswerkzeugs. 25 neue, professionell gestaltete Folienthemen stehen im Design-Tab zur Verfügung und decken ein breites Spektrum an geschäftlichen und kreativen Anwendungsfällen ab. Hinzu kommen 20 neue Folienübergänge im Transitions-Tab, mit denen sich Präsentationen dynamischer gestalten lassen.

Mehr Komfortfunktionen & Ergonomie: Dark Document, Chart-Design-Tab und erweiterte Einfüge-Optionen

Version 9.4 bringt eine Reihe von Verbesserungen, die den Arbeitsalltag in der gesamten Suite komfortabler gestalten. Im Tabelleneditor steht bei aktiviertem Dark Theme nun ein Dark-Document-Modus zur Verfügung, der den Zellhintergrund abdunkelt und die Augenbelastung bei längerer Bildschirmarbeit reduziert. Die Einstellung ist über den View-Tab erreichbar.

Diagramme lassen sich künftig über einen dedizierten Chart-Design-Tab anpassen, der alle relevanten Einstellungen an einer Stelle bündelt. Die Desktop-Applikation bietet erweiterte Einfüge-Optionen im Dokument-, PDF- und Präsentationseditor, sodass Rich Text, Tabellen und gemischte Inhalte präziser übernommen werden können. In den mobilen Apps sowie der mobilen Webversion wurde ein manueller Speichern-Button ergänzt, mit dem sich die Autosave-Funktion deaktivieren und Dokumente gezielt sichern lassen.

Erweiterungen für Enterprise-Administratoren und Entwickler

Für Organisationen, die ONLYOFFICE Docs in bestehende Infrastrukturen einbinden, bringt Version 9.4 erweiterte WOPI-Einstellungen im Admin Panel. Neue Konfigurationsoptionen verbessern die SharePoint-Kompatibilität, darunter die Synchronisation mit der erforderlichen WOPI Zone und die optionale Übergabe des Authorization Headers. Entwickler erhalten Zugang zu neuen API- und Doc-Builder-Methoden für die Arbeit mit Formularen, benutzerdefinierten Plugins und formatierten Tabellen.

Weitere Verbesserungen

Mit Version 9.4 wird die kroatische Benutzeroberfläche (hr-HR) vollständig unterstützt.

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ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

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