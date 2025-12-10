ONLYOFFICE veröffentlicht DocSpace 3.6 und Docs 9.2: Neue KI-Agenten und mehr Anpassungsmöglichkeiten

ONLYOFFICE hat DocSpace 3.6 und Docs 9.2 veröffentlicht. Die Updates integrieren umfangreiche KI-Agenten und eine Reihe weiterer Verbesserungen

Riga, 01.12.2025: ONLYOFFICE hat die Einführung von DocSpace 3.6 und Docs 9.2 angekündigt. Die neuen Versionen der Office-Kollaborationssoftware integriert umfangreiche KI-Agenten und eine Reihe weiterer Verbesserungen. Insbesondere die KI-gestützte Sprachprüfung und anpassbare Workflows sollen die Zusammenarbeit an Dokumenten deutlich intuitiver machen.

Einführung von KI-Agenten in ONLYOFFICE DocSpace 3.6

Das Highlight von DocSpace 3.6 ist die Integration von KI-Agenten, die intelligente Unterstützung direkt im Arbeitsablauf des Benutzers bieten. Diese Agenten können Dateien analysieren, Inhalte generieren, nach Informationen suchen und die DocSpace-Umgebung verwalten, indem sie Dateien organisieren und Benutzer hinzufügen. Diese Funktion optimiert das Projektmanagement und verbessert die Zusammenarbeit im Team, indem sie Benutzern die Interaktion mit der KI in einer speziellen Chat-Oberfläche ermöglicht, wodurch tägliche Aufgaben schneller und effizienter erledigt werden können.

Die Einrichtung der KI-Agenten ist über einen neuen Abschnitt „KI-Einstellungen“ ganz einfach. Benutzer können einen KI-Anbieter verbinden, den ONLYOFFICE DocSpace MCP-Server aktivieren, damit Agenten Arbeitsbereichselemente verwalten können, und eine Wissensdatenbank für intelligente, fragenbasierte Suchen in ihren eigenen Daten aktivieren.

ONLYOFFICE Docs 9.2: Intelligentere Bearbeitung und größere Anpassungsmöglichkeiten

Die Veröffentlichung von ONLYOFFICE Docs 9.2 konzentriert sich auf die Verbesserung der Dokumentbearbeitung. Eine wichtige neue Funktion ist die Integration einer KI-gestützten Rechtschreib- und Grammatikprüfung über das KI-Plugin, mit deren Hilfe Benutzer mühelos ausgefeilte, fehlerfreie Dokumente erstellen können. Das Update bietet außerdem umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter die Möglichkeit, Tastaturkürzel zu personalisieren und Makros aufzuzeichnen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren. Die PDF-Bearbeitung wurde ebenfalls verbessert, sodass nun die Farbe für die Schwärzung sensibler Informationen angepasst werden kann.

Desktop Editors 9.2: KI auf dem Desktop

Die Anwendung ONLYOFFICE Desktop Editors 9.2 übernimmt die meisten neuen Funktionen der selbst gehosteten Suite, darunter anpassbare Tastenkombinationen und Makroaufzeichnung. Das herausragende Merkmal ist die Einführung von KI-Agenten für die Desktop-Erfahrung. Diese Agenten können bei einer Vielzahl von Aufgaben helfen, von der Beantwortung von Fragen und der Unterstützung beim Schreiben bis hin zur Erstellung neuer Dokumente und der Automatisierung des Ausfüllens von Formularen in PDF-Dateien. Die Desktop-App unterstützt verschiedene KI-Anbieter, darunter lokale Modelle über Ollama, wodurch die Privatsphäre der Benutzerdaten gewährleistet ist.

Diese Updates unterstreichen das Engagement von ONLYOFFICE, eine vielseitige und leistungsstarke Suite von Produktivitätswerkzeugen anzubieten. Durch die Integration fortschrittlicher KI und die Bereitstellung größerer Flexibilität ermöglicht ONLYOFFICE Teams eine effektivere Zusammenarbeit und neue Produktivitätsniveaus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ONLYOFFICE

Frau Kseniya Fedoruk

Ernesta Birznieka-Upish Str. 20A-6

LV-1050 Riga

Lettland

fon ..: +371 63399867

web ..: https://www.onlyoffice.com/de/

email : marketing@onlyoffice.com

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Medienstürmer GbR

Herr Richard Ruf

Würzstraße 1

81371 München

fon ..: +49 89 215 551 27

web ..: https://www.medienstuermer.de

email : onlyoffice@medienstuermer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.