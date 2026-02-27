ONLYOFFICE Docs 9.3: Digitale Signaturen für PDF-Forms, KI-Assistenten und Mehrseitenansicht im Texteditor

Die neueste Version der Office-Suite ONLYOFFICE Docs liefert digitale Signaturen für PDF-Formulare, individuell konfigurierbare KI-Assistenten und eine Mehrseitenansicht im Texteditor

Riga, 24.02.2026 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht Version 9.3 ihrer Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Applikation. Im Mittelpunkt des Updates steht der Ausbau des PDF-Editors um digitale Signaturen: Empfänger können PDF-Formulare nun per Texteingabe, Freihandzeichnung oder Bildupload unterzeichnen – Unternehmen haben darüber hinaus die Möglichkeit, über das Admin Panel Signaturzertifikate zu hinterlegen, um vertrauenswürdige digitale Signaturen anzuwenden. Ergänzt wird dies durch die Bearbeitung passwortgeschützter PDFs sowie eine erweiterte Hyperlink-Verwaltung. Neu sind außerdem benutzerdefinierte KI-Assistenten, mit denen sich häufig genutzte Textoperationen als individuelle Prompts speichern und direkt aus der Toolbar abrufen lassen. Der Dokumenteneditor bietet zudem ab sofort eine Mehrseitenansicht für die Layout-Kontrolle und farblich zugeordnete Benutzerkommentare. Der Tabelleneditor erhält ein Solver-Tool für lineare Optimierung, Unterstützung für dynamische Arrays und eine verbesserte Rendering-Performance bei großen Dateien. Im Präsentationseditor werden nun GIF-Animationen im Präsentiermodus unterstützt.

ONLYOFFICE Docs 9.3 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx verfügbar.

Alle Neuerungen im Detail:

Digitale Signaturen und Erweiterungen im PDF-Editor

Der native PDF-Editor von ONLYOFFICE Docs wurde in Version 9.3 um mehrere zentrale Funktionen erweitert. Wichtigste Neuerung sind digitale Signaturen für PDF-Formulare: Empfänger können Formulare nun auf drei Wegen unterzeichnen – per Texteingabe, per Freihandzeichnung direkt auf dem Bildschirm oder durch den Upload eines Signaturbilds. Für den Einsatz in Unternehmen lassen sich über das Admin Panel zusätzlich Signaturzertifikate hinterlegen, um vertrauenswürdige digitale Signaturen auf PDF-Formulare anzuwenden. Darüber hinaus unterstützt der PDF-Editor nun die Bearbeitung passwortgeschützter Dateien, die Verwaltung von Hyperlinks sowie die Nachverfolgung des Versionsverlaufs. Die bereits in Version 9.1 eingeführte Schwärzungsfunktion ist nun auch über das Pop-up-Tool-Panel zugänglich.

Benutzerdefinierte KI-Assistenten

Mit Version 9.3 führt ONLYOFFICE benutzerdefinierte KI-Assistenten ein. Anwender können häufig genutzte Textoperationen als eigene Prompts anlegen, speichern und als Schnellzugriff in die Toolbar des Dokumenteneditors einbinden. Damit lassen sich wiederkehrende Aufgaben – etwa Zusammenfassungen, Übersetzungen oder stilistische Anpassungen – mit einem Klick ausführen, ohne den jeweiligen Prompt jedes Mal neu eingeben zu müssen.

Verbesserungen im Dokumenteneditor

Der Dokumenteneditor erhält mit der neuen Mehrseitenansicht eine zusätzliche Darstellungsoption, die das gleichzeitige Anzeigen mehrerer Seiten ermöglicht und so die Kontrolle von Layout und Seitenumbrüchen erleichtert. Außerdem werden Kommentare nun farblich nach Benutzer differenziert, was die Übersichtlichkeit bei der gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten verbessert.

Verbesserungen im Tabelleneditor

Der Tabelleneditor wurde in mehreren Bereichen erweitert. Ein neues Solver-Tool ermöglicht die Lösung linearer Optimierungsprobleme direkt in der Tabellenkalkulation. Hinzu kommt die Unterstützung für dynamische Arrays, mit denen Formeln automatisch Ergebnisse über mehrere Zellen ausgeben können. Darüber hinaus wurde die Rendering-Performance bei großen Dateien deutlich verbessert, sodass umfangreiche Tabellenblätter schneller dargestellt werden.

Verbesserungen im Präsentationseditor

Der Präsentationseditor unterstützt nun GIF-Animationen im Vorführmodus. Eingebettete GIFs werden damit während der Bildschirmpräsentation animiert wiedergegeben, was dynamischere und visuell ansprechendere Präsentationen ermöglicht.

ONLYOFFICE Desktop Editors

Die ONLYOFFICE Desktop Editors wurden ebenfalls auf Version 9.3 aktualisiert und übernehmen den Großteil der Neuerungen aus der Online-Suite. Exklusiv für die Desktop-Version hinzu kommen ein Multi-Window-Modus für macOS, mit dem sich mehrere Dokumente in eigenständigen Fenstern öffnen lassen, sowie die Anbindung an Box und Dropbox für die Online-Zusammenarbeit.

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2025 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management‘ ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

