Ondine Flachnektarinen: Göttlich schön und ewig jung

Die Flachnektarine ist die perfekte Wellness-Frucht dieses Sommers

Die schöne Schwester des Pfirsichs enthält große Mengen revitalisierender Mineralstoffe und gesundheitsfördernder Vitamine mit einer wohldosierten und milden Süße ein belebender Genuss. Damit ist sie ein erfrischend leckerer Snack für zwischendurch, z.B. während der Schulpause, nach dem Mittagessen oder bei einem Picknick mit Freunden. In diesem Jahr können sich Obstfreunde in Deutschland über besonders schmackhafte und wohltuende Früchte aus den besten Obst-Anbaugebieten in Italien und Spanien freuen. „Die Bedingungen in diesem Jahr waren außerordentlich gut und wir konnten rund 3.000 Tonnen hochwertigste Produkte für den deutschen Markt ernten“, sagt Ángel Vallín. Vallín ist Business Development Manager von Ondine, deren Flachnektarine erst seit drei Jahren in Deutschland erhältlich ist – mittlerweile in ausgewählten Top-Supermärkten. „Ein echtes Premium-Produkt mit äußerst vielen wohltuenden Inhaltsstoffen“, betont Vallín.

Die Nektarine hat sich mit ihrer glatten Haut und der festen Fruchtfleischkonsistenz im Laufe der Jahrtausende aus dem Pfirsich entwickelt und den beschreibt schon die alte chinesischen Mythologie als Symbol für ewige Jugend und Unsterblichkeit. Hsi Wang Mu gilt in der daoistischen Philosophie als die ewig junge Göttin des westlichen Himmels. Das Geheimnis für ihre strahlende Gesundheit und andauernde Lebenskraft soll einer Legende nach ihr wundersamer Pfirsichgarten gewesen sein. In der traditionellen Volksheilkunde zählt die Pfirsichfrucht als Heilmittel. Die Nektarine ist die junge, schöne Schwester des Pfirsichs, besticht optisch und haptisch durch ihre appetitlich glatte Schale und steht dem großen Bruder in Bezug auf heilende Inhaltsstoffe in nichts nach.

Die in der Flachnektarine von Ondine enthaltenen Stoffe Inhaltsstoffe sind bekannt dafür, Blutzucker- und Insulinspiegel zu senken, sie bauen Fett im Körper ab und können so die Leber regenerieren. Besonders reich ist die Flachnektarine an Vitamin K, das die Konzentrationsfähigkeit steigert und das Herz-Kreislauf-System stärkt. Kalium entwässert den Körper, das im Vitamin B3 enthaltene Niacin belebt Nerven, Muskeln und wirkt revitalisierend auf die Haut. Das Vitamin E schützt vor vorzeitiger Alterung, ein gesundes Hautbild bewirken auch Vitamin A und Beta-Carotin. Der besonders geringe Fettanteil des Fruchtfleisches unterstützt bei der Reduzierung von Übergewicht, durch die kleine Menge an Fruchtsäure ist die Nektarine bekömmlich und wirkt beruhigend auf den Magen. „Und das alles bekommen sie als köstlichen Snack, der in seiner flachen Form und seiner festen Konsistenz besonders gut zu genießen ist – wir laden Sie ein, die Flachnektarine zu probieren und sind überzeugt, dass sie sich in ihre sommerlichen Aromen verlieben werden“, resümiert Vallín.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agro Séléctions Fruits ASF

Herr Ángel Vallín

Route d’Alenya, La Prade de Mousseillous 75

66200 Elne

Frankreich

fon ..: +33 468 37 88 80

web ..: http://www.ondine-fruit.com/es/

email : angel-vallin@regal-in.com

Über ASF

Gegründet 1996 in Elne, ist Agro Sélections Fruits (ASF) ein Pionier in der Entwicklung einzigartiger Obstsorten wie Plattpfirsichen und -nektarinen. ASF zeichnet sich durch Sortenverbesserung aus und ist von der Forschung bis zum Verbraucher präsent, mit Marken wie Ondine und Regal’In. 2018 ging ASF eine Partnerschaft mit Frutaria ein, um Wachstum und internationale Präsenz zu fördern. Seit Januar 2021 konzentriert sich ASF Edition auf die Förderung und Verteidigung der Markenkonzepte von ASF, unter der Leitung von Christophe Bouchet und Geschäftsführerin Aurélie Ferrieux. ASF und ASF Edition engagieren sich für kontinuierliche Innovation und Qualität und investieren in die Entwicklung aktueller und zukünftiger Obstsorten.

Über den Ondine-Club

Wir sind eine Gruppe ausgewählter Erzeuger aus verschiedenen Teilen der Welt, die das gleiche Ziel haben: flaches Steinobst von höchster Qualität mit den besten Sorten und nachhaltigen landwirtschaftlichen Techniken zu produzieren. Auf diese Weise bieten wir der Gesellschaft ein Produkt , das innen und außen einzigartig, attraktiv, voller Aromen und mit einem köstlichen und unvergesslichen Geschmack ist.

Unser Ziel

Konsumenten eine gesunde und leckere Alternative für einen Fruchtsnack anzubieten, die höchsten Qualitätsanforderungen genügt.

Unsere Vision

Eine Fruchtmarke mit weltweiten Wiedererkennungswert zu sein, die Maßstäbe für das Konzept erfrischender, leckerer und gesunder Fruchtsnacks setzt.

Pressekontakt:

Agro Séléctions Fruits ASF

Herr Ángel Vallín

Route d’Alenya, La Prade de Mousseillous 75

66200 Elne

fon ..: +33 468 37 88 80

web ..: http://www.ondine-fruit.com/es/

email : angel-vallin@regal-in.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.