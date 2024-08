Fabletics Scrubs kooperiert mit Ken Jeong bei Kampagne für die weltweit erste Activewear-Arztkleidung

Der Comedian und Arzt ruft im neuen Werbespot Träger von Kasaks und medizinischer Berufsbekleidung zum „Scrub Up“ auf. Fabletics Scrubs wurde 2023 in den USA gestartet und expandiert in Europa.

Berlin, 14. August 2024 – Heute stellt Fabletics, die weltweit modischste und leistungsfähigste Activewear-Marke, ihre erste Celebrity-Kampagne für Fabletics Scrubs vor. Die innovative Activewear-Arztbekleidung wird dabei vom Schauspieler, Komiker und ehemaligen Arzt Ken Jeong präsentiert. In der humorvollen Kampagne zeigt sich Jeong in einer Hommage an sein früheres Leben als Arzt. Gleichzeitig zeigt er das einzigartige Angebot von Fabletics Scrubs, daß speziell für Ärtzinnen, Ärzte und Pflegekräfte mit einem aktiven Lebensstil entwickelt wurde.

Fabletics Scrubs wurde 2023 gegründet und bringt die Expertise der Sportmarke in Sachen Premium-Qualität, Design und Performance-Kleidung in die Kategorie der medizinischen Bekleidung. Fabletics Scrubs wurde durch umfangreiche Forschung und Feedback von über 6.500 medizinischen Fachkräften entwickelt und hat die traditionelle OP-Kleidung neu definiert, um eine Kollektion leistungsfähiger Arbeitskleidung zu schaffen, die extrem langlebig und bequem ist.

„Die Zusammenarbeit mit Ken, um Fabletics Scrubs zu feiern, war ein Kinderspiel“, sagte Carly Gomez, Senior Vice President, Brand Marketing, Fabletics. „Die Verbindung von Kens einzigartigem Sinn für Humor mit seinen Erfahrungen als Arzt und Träger von medizinischer Berufsbekleidung schuf ein authentisches Umfeld, um unsere revolutionäre Arbeitskleidung für Mediziner auf eine lustige und einzigartige Weise zu präsentieren.“

Die Werbespots der Fabletics Scrubs Kampagne werden auf Streaming-Plattformen und im Fernsehen zu sehen sein, ebenso als digitale Anzeigen, Influencer-Partnerschaften und speziellen CRM-Kampagnen.

„Wir sind weiterhin beeindruckt von der Performance von Fabletics Scrubs“, sagt Adam Goldenberg, Mitbegründer und CEO von Fabletics. „Seit unserem Start hat sich das Scrubs-Geschäft fast verdoppelt, und wir haben eine engagierte Fangemeinde von Mitgliedern aufgebaut, die sich speziell für dieses Produktangebot bei Fabletics angemeldet haben. Wir sind bestrebt, dieses Wachstum weiter zu fördern und sie durch gezieltes Marketing und Produktinnovationen zu unterstützen.“

Durch sein differenziertes Produkt konnte Fabletics Scrubs im vergangenen Jahr beeindruckende Erfolge in den USA verzeichnen, darunter ein Geschäftswachstum, das sich fast verdoppelt hat. Beim Wachstum an Fabletics VIP-Mitgliedern hat Fabletics Scrubs ebenfalls eine wesentliche Rolle bei der Gewinnung neuer Kunden gespielt. So verzeichnete Fabletics Scrubs über 100.000 Anmeldungen neuer Mitglieder – und bietet gleichzeitig eine weitere Option im Sortiment für bestehende Mitglieder – von denen 500.000 innerhalb des letzten Jahres Scrubs gekauft haben.

Fabletics Scrubs ist in fast 70 Fabletics-Einzelhandelsgeschäften in den USA erhältlich, und eine 13-teilige Kollektion ist jetzt auch auch bei Fabletics in Deutschland, Österreich und den anderen Webseiten von Fabletics in Europa verfügbar.

Fabletics Scrubs hat seine Style-Optionen seit dem Start im Jahr 2023 in den USA verdoppelt und bietet nun 27 Styles in einer Vielzahl von Farben an, darunter: Royal Blue, Wine, Chai, Sage, Seaside und Goji Red. Die beliebtesten Artikel sind der On-Call Scrub Jogger und das Method Scrub Top in Navy.

Um die neue Kampagne mit Ken Jeong zu sehen, besuchen Sie bitte https://www.fabletics.de/scrubs und die Social Media Plattformen, wie Instagram, TikTok oder Facebook.

Über Fabletics

Fabletics wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im kalifornischen El Segundo. Das Unternehmen ist die weltweit größte digital native Activewear-Marke*. Durch die Verschmelzung von stilprägendem Design und Performance-Technologie kreiert Fabletics die weltweit modischsten und leistungsstärksten Produkte für einen aktiven Lebensstil zu einem erschwinglichen Preis. Angetrieben durch sein innovatives VIP-Mitgliedschaftsprogramm mit über 2 Millionen loyalen Mitgliedern und unterstützt durch die Analysen der FashionOS-Technologieplattform, die ein tiefes Kundenverständnis ermöglicht, hat Fabletics Activewear über das Fitnessstudio hinaus für alle Lebensbereiche entwickelt. Fabletics wird dabei von der Grundüberzeugung geleitet, dass jeder Mensch und jeder Körper es verdient, gut auszusehen und sich gut zu fühlen.

Die Kollektionen von Fabletics sind online in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Österreich, Schweden, Dänemark, Belgien und den Niederlanden erhältlich. Mehr als 100 hochmoderne Einzelhandelsgeschäfte weltweit laden dazu ein, die Marke persönlich zu erleben. In Deutschland ist Fabletics auch bei führenden Onlineshops wie OTTO, Westwing, Goertz und Decathlon erhältlich.

Über Ken Jeong

Nach seinem Durchbruch in „Knocked Up“ und „The Hangover“ hat sich der Schauspieler, Produzent, Autor und Comedian Ken Jeong als einer der gefragtesten Stars der Gegenwart etabliert. Der Schauspieler ist derzeit bei „The Masked Singer“ und als Gastgeber und Produzent von „I Can See Your Voice“ zu sehen. Aufgrund seiner starken Präsenz beim Sender hat FOX den Mittwoch als „Kensday“ betitelt. Als nächstes wird Ken in Kevin Smiths „The 4:30 Movie“ zu sehen sein, einer Coming-of-Age-Komödie, die am 13. September in die amerikanischen Kinos kommt. Jeong war kürzlich in „SPY: The eternal city“ (Der Spion von nebenan) zu sehen, einer Action-Komödie, die von Jon Hoeber & Erich Hoeber geschrieben und von Peter Segal inszeniert wurde. Außerdem ist er in der weltweit erfolgreichen AppleTV+-Komödie „The Afterparty“, in Charlie Days „Fool´s Paradise“, in Mike Meyers‘ „The Pentaverate“ und in Will Arnetts „Murderville“ zu sehen. Vor kurzem wurde außerdem bekannt gegeben, dass Peacock einen Film produzieren wird, der auf „Community“ basiert, der Erfolgskomödie, in der Jeong von 2009 bis 2015 die Hauptrolle spielte. Davor war Jeong der Schöpfer, Autor, ausführender Produzent und Hauptdarsteller von ABCs „Dr. Ken“.

Er war eine feste Größe in der von der Kritik gefeierten NBC-Show „Community“ und ist in „The Office“, „Entourage“ und „Lass es, Larry!“ (Curb Your Enthusiasm) zu sehen. Fans kennen ihn aus seinem Netflix-Standup-Special „You Complete Me, Ho“, das ihm eine People’s Choice-Nominierung einbrachte, sowie aus Blockbuster-Filmen wie „The Hangover“, „Crazy Rich“, „Ananas Express“ (Pineapple Express), „Stiefbrüder“ (Step Brothers), „Ride Along“, „Transformers 3“, (Transformers: Dark of the moon), „All Inclusive“ (Couples Retreat) , „Gänsehaut 2: Gruseliges Halloween“ (Goosebumps 2) und „Tom & Jerry“. Der Schauspieler lieh seine Stimme den Oscar-nominierten Filmen „Die bunte Seite des Monds“ (Over the moon) , „Scooby!“ (Scoob), „Susi und Strolch“ ( Lady and the tramp) und „My Little Pony – Freundschaft ist Magie“ (My little pony).

Fabletics GmbH

Frau Isabelle Eder

Schlesische Str. 38

10997 Berlin

Deutschland

(030) 568390101

https://www.fabletics.de

press.eu@fabletics.com

Fabletics GmbH

Frau Isabelle Eder

Schlesische Str. 38

10997 Berlin

fon ..: (030) 568390101

web ..: https://www.fabletics.de

email : press.eu@fabletics.com

