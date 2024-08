PLAN-B NET ZERO eröffnet neues Photovoltaik-Kraftwerk in Polen zur Förderung von ESG-Investitionen

Neues Photovoltaik-Kraftwerk in Polen von PBNZ

Zug/Mühlheim, 14.08. 2024_: PLAN-B NET ZERO freut sich, die Inbetriebnahme seines ersten Photovoltaik-Kraftwerks in Budziszewice, Polen, bekannt zu geben. Dieses Projekt stellt eine bedeutende Investitionsmöglichkeit dar und unterstreicht die wachsende Bedeutung von ESG (Environmental, Social, Governance)-Prinzipien gerade auch für Investoren. Das Leistungspotenzial der neuen Anlage ist darüber hinaus enorm.

ESG gewinnt zunehmend an Bedeutung, jedoch sind viele Unternehmen und Privatpersonen noch nicht ausreichend sensibilisiert. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, wird es immer wichtiger, in ESG-konforme Projekte zu investieren. Unternehmen benötigen so nachhaltige Investitionsmöglichkeiten, um ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten und gleichzeitig die von Geschäftspartnern und Banken geforderten ESG-Zertifikate zu erhalten. PLAN-B NET ZERO bietet hierfür z.B. mit dem neuen PV-Kraftwerk in Budziszewice eine geeignete Lösung.

Neues Photovoltaik-Kraftwerk in Budziszewice erreicht bis zu 878 MWh pro Jahr

Unser kürzlich abgeschlossenes Großprojekt in Budziszewice, Polen, bietet so auch eine hervorragende Gelegenheit für Co-Investoren, die begehrten ESG-Zertifikate zur erhalten. Die Anlage besteht aus 1.518 bifacialen Photovoltaikmodulen mit einer Leistung von 545 Wp und einer installierten Gesamtleistung von rund 830 KWp. Das Kraftwerk wird voraussichtlich eine Produktivität von 878 MWh pro Jahr erreichen.

Technische Daten der Anlage

Standort: Budziszewice, Polen

Module: 1.518 bifaciale Photovoltaikmodule

Leistung: 545 Wp pro Modul

Gesamtleistung: ca. 830 KWp

Produktivität: geschätzte 878 MWh/Jahr

PLAN-B NET ZERO bietet mit seinen Projekten wie dem neuen Photovoltaik-Kraftwerk in Polen nachhaltige Anlageoptionen, die sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll sind. „Investitionen in erneuerbare Energien tragen nicht nur zur Reduktion des CO2-Ausstoßes bei, sondern verringern auch die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen“, so Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy der PLAN-B NET ZERO AG. Diese Investitionen sind so ein klares Bekenntnis zum Umweltschutz und fördern das Engagement für nachhaltige Unternehmensführung.

Mit der Inbetriebnahme des Photovoltaik-Kraftwerks in Budziszewice setzt PLAN-B NET ZERO ein Zeichen für nachhaltige Energie und verantwortungsbewusstes Investieren. Wir laden dazu auch ausdrücklich potenzielle Co-Investoren ein, sich am PV-Kraftwerk in Budziszewice zu beteiligen, so Teil unserer Community zu werden und gemeinsam mit uns den Wandel zu einer Energie der Zukunft voranzutreiben.

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

