Offen und verdeckt an einem Ort: Stellen-Radar bündelt erstmals den gesamten DACH-Stellenmarkt

Der gesamte Stellenmarkt, offen und verdeckt, an einem Ort – und eine KI, die ihn versteht: Das Stellen-Radar schlägt aus über einer Viertelmillion Vakanzen die passenden vor.

Neue KI-Plattform macht über eine Viertelmillion Vakanzen sichtbar, auch die Mandate von über 3.000 Personalberatungen, die es nie auf die großen Jobportale schaffen

Pfungstadt, 1. Juli 2026 – Wer heute eine neue berufliche Position sucht, steht vor einem unsichtbaren Problem: Ein erheblicher Teil der attraktiven Stellen, besonders im Fach- und Führungsbereich, wird über Personalberater besetzt und taucht auf den großen Jobportalen nie vollständig auf. Anzeigen-Kontingente sind teuer, und keine Personalberatung bucht für jedes offene Mandat einen eigenen Portal-Platz. Der Rest bleibt auf den eigenen Jobseiten der Personalberatungen, eine Welt, von der die meisten Stellensuchenden gar nicht wissen, dass es sie gibt.

Genau diese Lücke schließt das Stellen-Radar, das ab sofort unter stellen-radar.ai verfügbar ist. Die Plattform führt den offenen Markt der Jobportale und den verdeckten Markt der Personalberater zum ersten Mal an einem Ort zusammen und sortiert die Treffer nicht nach Stichworten, sondern per KI nach der tatsächlichen Passung zum Lebenslauf. Aus einem Markt, den bisher niemand vollständig überblickte, wird so eine sortierte, relevante Trefferliste.

Aus der Beratungspraxis in die Öffentlichkeit

Entstanden ist das Stellen-Radar nicht am Reißbrett, sondern in der täglichen Outplacement-Arbeit. Stephan Hechler, Geschäftsführer der Personal Consulting GmbH, entwickelte die erste Version für seine eigenen NewPlacement-Mandanten, Fach- und Führungskräfte in der beruflichen Neuorientierung, die schnell und vollständig sehen wollten, welche Positionen der Markt für sie bereithält. Dass Hechler in der Vergangenheit selbst als Personalberater gearbeitet hat, kommt der Datenbank zugute: Er kennt die Branche von innen und weiß, wo und wie Personalberater ihre Mandate veröffentlichen. Was als internes Werkzeug begann und von den Mandanten begeistert genutzt wird, findet mit dem heutigen Start den Weg in die Öffentlichkeit.

Zwei komplementäre Wege zur Vollständigkeit

Das Stellen-Radar kombiniert zwei Datenquellen, die sich gegenseitig ergänzen. Die großen Jobportale werden in Echtzeit abgefragt. Parallel scannt das System laufend die Jobseiten von über 3.000 Personalberatungen im deutschsprachigen Raum und erfasst so auch die Mandate, die nie den Weg in ein Portal finden. Hinzu kommen über 90 weitere Jobportale. Das Ergebnis: über eine Viertelmillion aktuelle Vakanzen, gebündelt an einem Ort und laufend aktualisiert.

Verstehen statt Filtern

Anders als bei klassischen Portalen, die nach Stichworten sieben, liest eine KI den hochgeladenen Lebenslauf, versteht die Karriere und sortiert die Treffer nach tatsächlicher Passung, nach Funktion, Branche, Hierarchieebene und Region. Kein Formular, keine Checkboxen. Zu jeder passenden Stelle erstellt das Stellen-Radar auf Knopfdruck ein individuelles Anschreiben als Word-Dokument im DIN-5008-Format, das die Kompetenzen des Bewerbers methodisch auf die Anforderungen der Ausschreibung bezieht.

„Ich hatte vorher noch nie einen Mandanten, der Hunderte Personalberater-Webseiten einzeln nach passenden Stellen durchgesehen hätte, das ist schlicht nicht leistbar“, sagt Stephan Hechler. „Das Radar übernimmt diese Arbeit und legt einen Markt offen, den bisher niemand vollständig überblicken konnte.“

Sofort und kostenlos testbar

Das Stellen-Radar lässt sich ohne Registrierung uneingeschränkt ausprobieren: Lebenslauf hochladen, und die ersten Treffer erscheinen sofort. Für den vollen Funktionsumfang genügt eine kostenlose Anmeldung. Zum Start gibt es eine Einführungsaktion: Nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase ist das Stellen-Radar mit dem Code PR50Pro dauerhaft zum halben Preis nutzbar.

Pressekontakt

Personal Consulting GmbH

Stephan Hechler, Geschäftsführer

Im Wirthumsgarten 12, 64319 Pfungstadt

https://stellen-radar.ai/ · https://www.personal-consulting.gmbh/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Personal Consulting GmbH

Herr Stephan Hechler

Im Wirthumsgarten 12

64319 Pfungstadt

Deutschland

fon ..: 06157-9860191

web ..: https://www.personal-consulting.gmbh

email : hechler@personal-consulting.gmbh

Die Personal Consulting GmbH mit Sitz in Pfungstadt ist in Personalberatung und Outplacement tätig und begleitet Fach- und Führungskräfte in der beruflichen Neuorientierung. Mit dem Stellen-Radar überführt sie diese Beratungserfahrung in ein digitales Werkzeug, das den Stellenmarkt für Suchende vollständig sichtbar und handhabbar macht.

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