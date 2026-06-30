Etabliertes Immobilienmaklerbüro im Raum Erlangen-Höchstadt sucht Nachfolger

Erfolgreich eingeführtes Maklerunternehmen mit hervorragender Marktposition zu übernehmen

Nach über 13 Jahren erfolgreicher Tätigkeit bietet sich die seltene Gelegenheit, ein hervorragend etabliertes Immobilienmaklerbüro im wirtschaftsstarken Raum Erlangen-Höchstadt zu übernehmen.

Das Unternehmen genießt in der Region einen ausgezeichneten Ruf und ist sowohl bei Verkäufern als auch bei Kaufinteressenten als kompetenter Ansprechpartner für Wohnimmobilien, Häuser und Grundstücke bekannt. Durch den langjährigen professionellen Marktauftritt, die zentrale Bürolage sowie die starke Online-Präsenz verfügt das Maklerbüro über eine ausgezeichnete Markenbekanntheit und einen kontinuierlichen Zustrom neuer Kunden – ohne klassische Kaltakquise.

Erfolgreiches Geschäftsmodell mit nachhaltigen Erträgen

Seit der Gründung entwickelte sich das Unternehmen kontinuierlich und erwirtschaftet seit Jahren stabile Umsätze und überdurchschnittliche Erträge.

Kennzahlen:

* Umsatz 2025: 260.000 EUR

* Betriebsergebnis 2025: 209.000 EUR

* Die positive Entwicklung setzte sich auch im ersten Halbjahr 2026 erfolgreich fort.

Die bestehenden Geschäftsprozesse sind eingespielt und sofort fortführbar.

Wertvolle Kundenbasis und starke Netzwerke

Ein wesentlicher Unternehmenswert liegt in der über Jahre aufgebauten Kundendatenbank mit rund 3.000 qualifizierten Kontakten.

Die Kundenstruktur umfasst:

* ca. 80 % Kaufinteressenten

* ca. 20 % historische Verkäufer

Darunter befinden sich zahlreiche vermögende Stammkunden und Kapitalanleger, die bereits mehrfach Immobilien über das Unternehmen erworben haben.

Zusätzlich bestehen langjährige Kooperationen mit Bauträgern, Steuerberatern, Finanzierungspartnern und einem etablierten Netzwerk von Tippgebern. Diese sorgen für einen kontinuierlichen Zufluss neuer Verkaufsmandate und Interessenten.

Hohe Sichtbarkeit – online und regional

Das Unternehmen verfügt über:

* eine professionell gepflegte Website mit ausgezeichneter Suchmaschinenplatzierung (SEO),

* eine starke Präsenz bei Google,

* etablierte Social-Media-Kanäle mit hoher Reichweite und regelmäßigen Beiträgen,

* zahlreiche hervorragende Kundenbewertungen und Empfehlungen.

Viele Verkäufer entscheiden sich aufgrund der ausgezeichneten Online-Reputation bewusst für dieses Maklerbüro.

Ideale Übernahme für Wachstum oder Expansion

Die Übernahme eignet sich insbesondere für:

* etablierte Immobilienmakler, die ihre Marktposition erweitern oder in die wirtschaftsstarke Region Erlangen-Höchstadt expandieren möchten,

* Immobilienunternehmen, die einen bestehenden Kundenstamm übernehmen möchten,

* Versicherungs- oder Finanzdienstleister, die ihr Leistungsangebot um Immobilienvermittlung ergänzen möchten.

Begleitete Übergabe

Der Inhaber möchte das Unternehmen aus Altersgründen zum 01.01.2027 übergeben.

Um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen, begleitet er den Erwerber auf Wunsch für drei bis sechs Monate persönlich. Dabei werden sämtliche Geschäftsabläufe, Kooperationen, Kundenkontakte und Netzwerke strukturiert übergeben.

Regionale Marktstärke

Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt im Raum Erlangen-Höchstadt. Darüber hinaus besteht eine starke Marktpräsenz in den Landkreisen Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Forchheim sowie Bamberg.

Kaufpreis

Angesichts der langjährigen Marktposition, der hervorragenden Ertragslage und des vorhandenen Kundenstamms bietet sich hier eine seltene Gelegenheit, ein etabliertes Maklerunternehmen zu einem attraktiven Kaufpreis zu übernehmen.

Ablöse / Kaufpreis: 120.000 EUR

Mit dem Erwerb übernehmen Sie ein vollständig eingeführtes, profitables Unternehmen mit hervorragendem Ruf, einem gewachsenen Kundenstamm, ausgezeichneten Netzwerken und besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fortführung.

Vertrauliche Anfragen sind ausdrücklich willkommen.

Weitere Angebote finden Sie auch unter: https://www.makler-nachfolger.de/immobilienmaklerbuero-kaufen

Bei ernsthaftem Interesse lassen wir Ihnen gerne das Verkaufsexposé über Immobilienmaklerbüro zukommen.

Ansprechpartner Thomas Suchoweew

suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Tel: 0172-8629096

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

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