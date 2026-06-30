KRAUSE 360° competence: Ganzheitliche Steigtechnik-Kompetenz für sichere und effiziente Arbeitsprozesse

Sichere Höhenzugänge sind in vielen Betrieben ein alltäglicher Bestandteil der Arbeit.

Handwerker montieren Bauteile in wechselnden Einsatzumgebungen, Monteure warten Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge, Instandhaltungsteams erreichen höher gelegene Kontroll-, Bedien- und Wartungspunkte. Gleichzeitig sind Sicherheitsbeauftragte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsleiter dafür verantwortlich, dass geeignete Arbeitsmittel ausgewählt, regelmäßig geprüft und rechtskonform dokumentiert werden. Einkäufer, Ingenieure und Prozessplaner müssen zudem darauf achten, dass Steigtechnik nicht nur sicher, sondern auch wirtschaftlich, langlebig und passgenau in bestehende Abläufe integrierbar ist.

Mit der KRAUSE 360° competence bündelt das KRAUSE-Werk all diese Anforderungen in einem ganzheitlichen Ansatz. Im Mittelpunkt steht dabei nicht das einzelne Produkt, sondern die Kombination aus Produktqualität, Beratung, Arbeitssicherheit, Service und digitalen Lösungen. Dadurch entsteht ein Leistungsversprechen, das Anwender in der Praxis unterstützt, Verantwortliche bei der Erfüllung ihrer Pflichten entlastet und Planern sowie Entscheidern verlässliche Grundlagen für sichere Arbeitsprozesse bietet.

Produkt-Kompetenz als Grundlage sicherer Anwendungen

Die Basis jeder sicheren Höhenarbeit ist ein geeignetes Arbeitsmittel. Dazu zählen Leitern, Tritte, Fahrgerüste, ortsfeste Steigleitern, Überstiege, Treppen, Plattformen sowie kundenindividuelle Sonderlösungen. Sie müssen jeweils zur Aufgabe, zum Arbeitsumfeld und zur Nutzungshäufigkeit passen. So kann eine Anlegeleiter, die für einen kurzfristigen Zugang ausgelegt ist, bei längeren Arbeiten schnell an ihre Grenzen stoßen. Eine mobile Plattform oder ein Fahrgerüst bieten dagegen mehr Bewegungsfreiheit, ergonomischere Arbeitsbedingungen und eine sichere, großflächigere Standposition.

KRAUSE entwickelt Steigtechniklösungen in drei unterschiedlichen Qualitätsstufen, die diese unterschiedlichen Einsatzszenarien berücksichtigen. Dabei spielen hochwertige Materialien, stabile Konstruktionen, anwenderfreundliche Details und eine normgerechte Ausführung eine zentrale Rolle. Für Anwender bedeutet das: Sie erhalten Arbeitsmittel, die nicht nur formal geeignet sind, sondern sich auch im täglichen Einsatz bewähren. Verantwortliche profitieren von zusätzlicher Sicherheit, da die Produktauswahl auf erprobten Lösungen basiert und sich besser mit betrieblichen Gefährdungsbeurteilungen verbinden lässt.

Ein typisches Beispiel hierfür ist die Instandhaltung in einem Produktionsbetrieb. Wenn regelmäßig höher gelegene Kontrollpunkte an Maschinen oder Förderanlagen erreicht werden müssen, reicht eine improvisierte Zugangslösung nicht aus. Ein passender Überstieg oder eine Arbeitsplattform kann Laufwege verkürzen, Stolper- und Absturzrisiken reduzieren sowie Wartungsarbeiten planbarer machen. Ähnlich gilt dies für Arbeiten in Werkstätten, Lagern oder Produktionsbereichen, bei denen Beschäftigte auf wechselnden Untergründen, in engen Verkehrswegen oder in der Nähe von Maschinen und Regalanlagen tätig sind. Hier sind standsichere, rutschhemmende und gut handhabbare Steigtechniklösungen besonders wichtig.

Beratung, die vor der Produktauswahl beginnt

Die KRAUSE 360° competence setzt bereits vor dem Kauf an. Gerade bei komplexeren Anwendungen ist eine genaue Analyse der Ausgangssituation entscheidend. Welche Arbeiten werden ausgeführt? Wie lange dauern sie? Welche Höhen müssen erreicht werden? Gibt es Hindernisse, Verkehrswege, Maschinenbewegungen oder besondere Umgebungsbedingungen? Erst aus diesen Fragen ergibt sich, welche Lösung technisch, sicherheitsbezogen und wirtschaftlich sinnvoll ist.

KRAUSE unterstützt Kunden bei dieser Analyse und begleitet Projekte von der ersten Beratung über die Konzeption bis zur Realisierung. Vor Ort lassen sich Anforderungen praxisnah erfassen, etwa in Logistikbereichen, Werkstätten, Industrieanlagen, Produktionsumgebungen oder technischen Betriebsbereichen. So entstehen Lösungen, die auf den konkreten Bedarf zugeschnitten sind. Dieser Ansatz ist besonders relevant für Entscheider und Planer, da Fehlinvestitionen vermieden und Arbeitsprozesse dauerhaft verbessert werden können.

In der Praxis zeigt sich der Nutzen beispielsweise bei Wartungsarbeiten an Nutzfahrzeugen, Bussen oder Schienenfahrzeugen. Hier sind sichere Zugänge zu Dachbereichen, Frontpartien oder seitlichen Wartungspunkten erforderlich. In vielen Fällen können Standardprodukte ausreichen, doch häufig sind angepasste Plattformen oder Sonderkonstruktionen die bessere Wahl. Eine fachgerechte Beratung hilft dabei, Sicherheitsanforderungen, Ergonomie und Prozesszeiten miteinander in Einklang zu bringen.

Arbeitssicherheit und rechtssichere Organisation

Steigtechnik ist ein wichtiger Bestandteil der betrieblichen Arbeitssicherheit. Unternehmen sind dazu verpflichtet, geeignete Arbeitsmittel bereitzustellen, Gefährdungen zu beurteilen und regelmäßige Prüfungen sicherzustellen. Relevante Grundlagen ergeben sich unter anderem aus der Betriebssicherheitsverordnung, den Technischen Regeln für Betriebssicherheit wie der TRBS 2121 sowie aus DGUV-Regeln und -Informationen. Für Leitern ist zudem die DIN EN 131 von Bedeutung. Sie beschreibt unter anderem Anforderungen an Bauarten, Funktionsmaße, Sicherheit und Kennzeichnung von Leitern.

Diese Regelwerke machen deutlich, dass es nicht ausreicht, ein Arbeitsmittel einmal zu beschaffen. Es muss für den vorgesehenen Einsatz geeignet sein, sachgerecht genutzt und regelmäßig geprüft werden. Genau hier setzt die Arbeitssicherheits-Kompetenz von KRAUSE an. Über die KRAUSE-ACADEMY können Mitarbeitende praxisnah qualifiziert werden, um als „Befähigte Person“ Leitern, Tritte, Fahrgerüste, Steigleitern oder weitere Arbeitsmittel zu prüfen. Damit bauen Unternehmen eigenes Know-how auf und können ihre Prüfpflichten effizienter in den betrieblichen Alltag integrieren.

Wenn im Unternehmen keine „Befähigte Person“ vorhanden ist oder interne Kapazitäten fehlen, können Prüfungen auch durch KRAUSE-INSPECT-Fachkräfte vor Ort durchgeführt werden. Dies ist insbesondere für Unternehmen mit vielen Standorten, großem Arbeitsmittelbestand oder zeitkritischen Betriebsabläufen von Vorteil. Neben Steigtechnik können im Rahmen entsprechender Prüfangebote auch weitere Arbeitsmittel wie Regalsysteme, kraftbetätigte Türen und Tore, Absturzsicherungs-Systeme, elektrische Flurförderzeuge, elektrische Anlagen und Maschinen sowie persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz betrachtet werden. Dadurch wird Arbeitssicherheit nicht isoliert betrachtet, sondern als Bestandteil eines umfassenden betrieblichen Sicherheitsmanagements.

Digitale Prozesse für mehr Transparenz und Nachhaltigkeit

Ein wesentlicher Bestandteil moderner Arbeitssicherheit ist die digitale Dokumentation. Papierbasierte Prüfprotokolle, manuelle Terminlisten und verstreut abgelegte Unterlagen verursachen nicht nur Aufwand, sondern erhöhen auch das Risiko von Lücken. In Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungspartner wosatec ergänzt KRAUSE seine Leistungen daher um eine Web-App zur digitalen Arbeitsmittelverwaltung und Prüfdokumentation.

Arbeitsmittel können über QR-Codes eindeutig identifiziert, Prüfungen mobil erfasst und Prüfergebnisse zentral dokumentiert werden. Automatische Erinnerungen an Prüffristen helfen dabei, Termine einzuhalten. Verantwortliche erhalten einen transparenten Überblick über den Zustand und die Prüfhistorie der eingesetzten Arbeitsmittel. Das erleichtert interne Kontrollen, Audits und die Vorbereitung auf externe Prüfungen.

Neben der höheren Prozesssicherheit trägt die digitale Dokumentation auch zur Nachhaltigkeit bei. Weniger Papier, weniger Suchaufwand und eine bessere Nachverfolgbarkeit reduzieren den Ressourcenverbrauch und den Verwaltungsaufwand. Für Betriebe mit vielen Leitern, Tritten, Fahrgerüsten oder weiteren prüfpflichtigen Arbeitsmitteln bedeutet dies einen spürbaren Effizienzgewinn.

Service über den gesamten Lebenszyklus

Die KRAUSE 360° competence endet nicht mit der Auslieferung eines Produkts. Technischer Support, Ersatzteilversorgung, Montageleistungen, Produktinformationen, digitale Daten, Kataloge, Seminare und persönliche Ansprechpartner tragen dazu bei, dass Steigtechnik über den gesamten Lebenszyklus hinweg sicher und wirtschaftlich eingesetzt werden kann.

Für Anwender bedeutet guter Service schnelle Unterstützung im Arbeitsalltag, für Sicherheitsverantwortliche verlässliche Informationen zu Prüfung, Nutzung und Instandhaltung und für Einkäufer und Planer bessere Daten, klarere Prozesse und mehr Transparenz bei Beschaffung und Verwaltung. Gerade in größeren Unternehmen, in denen technische, kaufmännische und sicherheitsrelevante Anforderungen zusammengeführt werden müssen, bietet dieser ganzheitliche Ansatz einen klaren Vorteil.

Mehr Sicherheit entsteht durch das Zusammenspiel

Sichere und effiziente Höhenarbeit entsteht nicht allein durch ein einzelnes Produkt, sondern durch das Zusammenspiel aus geeigneter Steigtechnik, fachgerechter Beratung, qualifizierter Anwendung, regelmäßiger Prüfung und nachvollziehbarer Dokumentation. Die KRAUSE 360° competence verbindet all diese Aspekte zu einem praxisorientierten Gesamtkonzept.

Anwender profitieren von durchdachten Produkten, die ihre tägliche Arbeit sicherer und ergonomischer machen. Verantwortliche und Prüfer erhalten Unterstützung bei Organisation, Qualifizierung und Dokumentation. Entscheider und Planer erhalten Lösungen, die technische Anforderungen, Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit miteinander verbinden. Damit leistet KRAUSE einen Beitrag zu sicheren Arbeitsbedingungen, effizienten Prozessen und einer nachhaltigen Nutzung langlebiger Steigtechnik.

Weitere Informationen zur KRAUSE 360° competence sowie zu Produkten, Sonderlösungen, Schulungen und Services stehen auf der KRAUSE-Website unter www.krause-systems.com zur Verfügung.

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email : jung@team-digital.de

Im Jahr 1900 gegründet, steht KRAUSE als traditionsreichste deutsche Steigtechnik“Marke für höchste Qualität, Innovation und Sicherheit. Wir bieten flexible Steigtechnik“Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Dabei finden sämtliche Prozesse in unserem Unternehmen statt, von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Vertrieb und den genau abgestimmten Serviceleistungen. Wir setzen Maßstäbe im Hinblick auf Funktionalität, Unfallsicherheit und Bedienbarkeit. Durch ein kreatives und engagiertes Team im Innen“ und Außendienst, inklusive professioneller Projekt“ und After“Sales“Betreuung, sind wir für unsere Kunden seit mehr als 125 Jahren ein starker und zuverlässiger Partner.

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