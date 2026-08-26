Obertauern: Ski-in-Ski-out als messbare Distanz statt Werbeversprechen

In Obertauern zeigt sich Ski-in-Ski-out konkret: Der Einstieg ins Skigebiet liegt direkt hinter dem Hotel, ganz ohne Skibus.

Obertauern, Salzburger Land – Wenn von Ski-in-Ski-out gesprochen wird, bleibt oft offen, wie weit der Weg zur Piste tatsächlich ist. In Obertauern lässt sich diese Distanz konkret angeben: Der Einstieg in die sogenannte Tauernrunde befindet sich unmittelbar hinter den Hotels, bei der Gamsleiten 6er-Sesselbahn. Weder Skibus noch Auto sind notwendig, um die Lifte des Skigebiets zu erreichen.

Das Skigebiet Obertauern liegt auf einer Höhe zwischen 1.630 und 2.313 Metern und gilt aufgrund dieser Lage von November bis Mai als schneesicher. Zur Verfügung stehen zwei Kombibahnen, eine Kabinenbahn, 17 Sessellifte und sechs Schlepplifte, die zusammen mehr als 100 Pistenkilometer unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade erschließen. Wer sich beim Hotel an der Piste in Obertauern einbucht, spart sich damit den täglichen Transfer zum Liftsystem.

Auch für Familien mit Kindern ist die Lage ein praktischer Faktor: Der Sammelplatz der Skischule sowie der Zauberteppich befinden sich nur rund zehn Meter vom Skikeller entfernt. Kinder bis zum sechsten Geburtstag fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenlos Ski und erhalten über die Skischule eine touchless Keycard. Jeden Sonntag ab etwa dem 20. Dezember wird zudem eine geführte Skitour entlang der Tauernrunde angeboten, die über Zehnerkar, Seekar, Hundskogel und Plattenkar-Gamskar wieder zum Ausgangspunkt zurückführt.

Ein Wochenskipass, der an der Rezeption erhältlich ist, berechtigt berührungslos zum Zutritt aller Lifte im Skigebiet Obertauern und ist ab eineinhalb Tagen Gültigkeit auch im rund 15 Kilometer entfernten Skigebiet Grosseck-Speiereck in Mauterndorf nutzbar. Kostenlose Skibusse verkehren dafür stündlich in beide Richtungen. Zusätzlich bietet die Region zweimal wöchentlich Nachtskilauf an der Edelweißbahn sowie jeden Mittwoch ab 8:30 Uhr die Möglichkeit, unter dem Motto „Guten Morgen Obertauern“ zu den ersten Abfahrten auf Zehnerkar und Gamsleiten zu starten.

Wer sich näher über die Lage und Angebote des Skihotel Obertauern informieren möchte, findet weitere Details direkt beim Anbieter. Das Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter liegt in unmittelbarer Nähe zu Sportgeschäften und Skischulen, sodass sich Ausrüstung und Kurse ohne größere Wege organisieren lassen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Frau Iris Hollfelder

Römerstraße 64

5562 Obertauern

Österreich

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fax ..: 0043 6456 7257-22

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Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

Pressekontakt:

Hotel Zehnerkar & Hotel Obertauern, Familie Hollfelder-Winter

Iris Hollfelder

Römerstraße 64

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