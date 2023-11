Adventzauber in Obertauern

Die Skisaison 2023 steht vor der Tür und das Hotel Zehnerkar, inmitten des schneesicheren Skigebiets Obertauern im Salzburger Land gelegen, präsentiert unwiderstehliche Angebote für den Winterurlaub.

Der Advent steht vor der Tür und im Hotel Zehnerkar, dem Ski Hotel in Obertauern, steht ein erstklassiges Team bereit für eine wunderbare Skisaison. Die beiden Skihotels, das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern, zeichnen sich nicht nur durch ihre erstklassige Lage direkt an der Skipiste aus, sondern auch durch eine einladende Atmosphäre und ein stilvolles Ambiente. Skifahrer können hier das Motto „Ski bis zur Haustüre“ wörtlich nehmen und sich auf perfekte Bedingungen von Ende November bis Anfang Mai freuen.

Im Fokus der Winterangebote des Ski Hotels in Obertauern steht die „Adventszauber Pauschale“, die einen 7-tägigen Aufenthalt inklusive 3/4 Verwöhn-Halbpension, einen 6-Tages Skipass, eine entspannende Hydrojetmassage sowie eine Flasche der exklusiven Zehnerkar Hausmarke umfasst. Gäste dürfen sich zudem auf Obst im Zimmer, Bademantelservice und alle weiteren Wohlfühlleistungen der Hotels freuen.

Für Familien bietet das „Single mit Kind Pauschale“ ab 5 Nächten Aufenthalt die ideale Gelegenheit, den Winterurlaub in Obertauern zu genießen. Die Pauschale beinhaltet neben der 3/4 Verwöhnpension auch die Unterbringung in geräumigen Doppelzimmern, wobei Kinder je nach Alter vollständige Ermäßigungen erhalten. Alle weiteren Annehmlichkeiten der Zehnerkar und Obertauern Wohlfühlleistungen sind ebenfalls inkludiert.

Das Hotel Zehnerkar befindet sich im Herzen von Obertauern im Salzburger Land und bietet Gästen eine erstklassige Unterkunft direkt an der Skipiste. Mit einem umfassenden Angebot an Wohlfühlleistungen und einer einzigartigen Atmosphäre ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für einen unvergesslichen Winterurlaub. Mehr Infos und alle Pakete gibt es gleich hier: www.zehnerkar.at.

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

