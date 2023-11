Skispaß in Zauchensee: Ihr Ski-Hotel direkt an der Piste

Auf schneesicheren 1.350 m Seehöhe ist der Weltcup-Ort Zauchensee die Top Destination im kommenden Winter. Das Ski Hotel Sportalmmm wartet mit einzigartigen Angeboten.

Die „Sportalmmm“, das kleinste Hotel in Zauchensee mit dem ganz persönlichen Touch, liegt am höchsten Ende der Skiwelt Amadè. Mit 210 Pistenkilometern, verbunden durch die Kabinenbahn „Panorama-Link“, bietet Zauchensee Ski Abenteuer für alle Schwierigkeitsgrade und ganz besondere Erlebnisse im „Absolut Park“ mit weltbekannten Freeride-Geländen. Das Skiticket gilt übrigens für die gesamte Ski Amadé mit 760 Pistenkilometern – grenzenloses Skivergnügen, direkt vor dem Ski Hotel Sportalmmm in Zauchensee!

Im Winter warten wieder zwei ganz besondere Skipakete für die begeisterten Fans. Das „Ruhe VOR dem Skiweltcup“ Paket bietet Skiabenteuer pur zum Top Preis. Das Paket beinhaltet:

o 4 erholsame Übernachtungen

o Köstliches Frühstück vom Buffet mit Prosecco oder Langschläferfrühstück

o Ski-Snack am Nachmittag

o 5-gängiges Verwöhnmenü am Abend mit Salatbuffet und feiner Käseauswahl

o Entspannung im Saunarium mit flauschigem Bademantel

o Kostenfreier Garagenplatz

o Gratis-W-Lan im gesamten Hotel

o Ermäßigter Eintritt in die Therme Amadé in Altenmarkt (nur 10 km entfernt)

Das beliebte „Ski im Advent“ ermöglicht es begeisterten Winterfans, nicht nur den ersten Schnee der Saison zu genießen, sondern auch den „Zauchensee Bergsee.Advent“. Das Angebot im Detail:

o 2 erholsame Übernachtungen

o Köstliches Frühstück vom Buffet mit Prosecco

o Ski-Snack am Nachmittag

o 5-gängiges Verwöhnmenü am Abend mit Salatbuffet und feiner Käseauswahl

o „Zauchensee Bergsee.Advent“ am 7., 15. und 22. Dezember 2023

o Entspannung im Saunarium mit flauschigem Bademantel

o Kostenfreier Garagenplatz

o Gratis-W-Lan im gesamten Hotel

Mehr Informationen zu den Pauschalen und dem Hotel Sportalmmm finden Interessierte unter: sportalmmm.com.

Das Vier Sterne Hotel Sportalm begrüßt seine Gäste im Herzen der Skiwelt amadé und der Salzburger Sportwelt und bietet weit mehr als einfach nur Skigenuss. Neben 70 Pistenkilometern direkt vor der Haustür warten hier Erholung und Wellness sowie persönliche Atmosphäre und bester Service.

Erleben Sie Wohlfühltage der ganz besonderen Art im Vier Sterne Hotel Sportalm in Zauchensee!

