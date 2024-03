Skiabenteuer in Obertauern

Aktuelle Meldungen aus Obertauern versetzen Skifans in Begeisterung: Mit einer Schneedecke von 180 Zentimetern auf den Pisten und fünf Zentimetern frischem Pulverschnee herrschen perfekte Bedingungen.

Aus dem Zehnerkar, einem der bekanntesten Hotels in Obertauern, meldet man mit Freude die Schneelage Anfang März: 180 Zentimeter Schnee auf den Pisten, 110 Zentimeter Schnee auf der Abfahrt in den Ort und immerhin noch 90 Zentimeter Schnee im Ort. An all diesen Messpunkten gab es in der vergangenen Woche fün bis zehn Zentimeter Neuschnee.

Obertauern, auf einer Höhe von 1.740 Metern gelegen, gilt als wahres Eldorado für Wintersportler, selbst in schneearmen Wintern. Mit seiner beeindruckenden Höhenlage verspricht der Ort Schneesicherheit und ungetrübten Skispaß. Kein Wunder also, dass auch noch Anfang März Skifreunde aus aller Welt nach Obertauern kommen.

Die Hotels und Gastronomiebetriebe in Obertauern stehen bereit, um ihren Gästen ab Ende Januar ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Das renommierte Hotel Zehnerkar, das Top Hotel in Obertauern, wartet nicht nur mit perfekten Bedingungen zum Skifahren direkt vor der Haustür und einem exquisiten Wellnessbereich auf, sondern hat für die Wintersaison auch einige besondere Highlights im Angebot.

Kulinarische Überraschungen warten im à la carte Restaurant, im erlesenen Weinkeller warten Köstlichkeiten aus aller Welt auf die Weinliebhaber und -liebhaberinnen und ein umfangreiches Unterhaltungsangebot für junge Gäste wird ebenfalls geboten. Von einem Kinderspielraum mit FunBox bis hin zur Jugendlounge mit Tischtennis, Airhockey und Tischfußball – für jede Altersgruppe ist etwas dabei.

Service und Gastfreundschaft stehen in den Skihotels Österreichs wieder im Mittelpunkt. Genießen Sie eine fantastische Wintersaison voller unvergesslicher Momente in Obertauern: www.zehnerkar.at.

Das Hotel Zehnerkar und das Hotel Obertauern sind baulich miteinander verbunden und befinden sich direkt im Ortszentrum von Obertauern gegenüber dem Tourismusverband Obertauern.

Beide Hotels liegen direkt neben dem Skilift (Gamsleiten 1) und neben der Skischule Top.

„Skifahren bis zur Haustüre“ ist das Motto in unseren Unterkünften in Obertauern. Skiurlaub im Hotel Obertauern und Hotel Zehnerkar – das bedeutet schneesicher Skifahren bis zum Hotel, wohlfühlen und entspannen, genießen und Kraft tanken mitten in der herrlichen Winterlandschaft von Obertauern im schönen Salzburger Land.

