ProCoReX zeigt, wie Unternehmen und Behörden ausgediente Dienstnotebooks erfassen, den Umgang mit ihren Datenträgern festlegen und die Übergabe dokumentieren.

Beim Austausch von Dienstnotebooks beginnt die Entsorgung mit einer Bestandsaufnahme. Geräte kommen aus dem Büro, aus dem Homeoffice oder aus einer Reparatur zurück. Manche sind noch einsatzfähig, andere starten nicht mehr. Auf den Speichern können sich weiterhin Arbeitsdateien oder lokal gespeicherte Zugangsdaten befinden. Die ProCoReX Europe GmbH empfiehlt Unternehmen und Behörden, deshalb bereits vor der Abholung festzulegen, wie die einzelnen Geräte und ihre Datenträger behandelt werden sollen.

Bestand und Zuständigkeiten klären

Für die Planung reichen zunächst Stückzahlen, Abholstandorte und bekannte Gerätemodelle. Vor der Übergabe sollte die verantwortliche Stelle klären, welche Geräte zur Entsorgung freigegeben sind und welche etwa an einen Leasinggeber zurückgehen. Bei mehreren Standorten helfen eine gemeinsame Geräteliste und benannte Ansprechpartner. Ob Seriennummern einzeln erfasst werden sollen, lässt sich anhand der internen Inventar- und Nachweisanforderungen entscheiden. ProCoReX stimmt bei der Notebook- und Laptop-Entsorgung mit dem Auftraggeber ab, wie der Bestand erfasst, übergeben und abgeholt wird.

Das Verfahren richtet sich nach Gerät und Datenbestand

Bei älteren Notebooks lässt sich eine Festplatte oder SSD häufig ausbauen. Bei anderen Modellen ist der Speicher fest auf der Hauptplatine verbaut. Auch bei einem Gerät, das sich nicht mehr einschalten lässt, können Daten auf dem Speicher vorhanden sein. Der IT-Grundschutz-Baustein CON.6 des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik weist darauf hin, dass die gewöhnliche Löschfunktion des Betriebssystems in der Regel keine sichere Löschung gewährleistet. Ob eine sichere Löschung technisch möglich und für den vorgesehenen Umgang mit dem Gerät geeignet ist, sollte daher vorab geprüft werden. Wenn eine physische Behandlung erforderlich ist, bietet ProCoReX die zertifizierte Datenträgervernichtung an.

Übergabe und Nachweise zusammen planen

Vor der Abholung empfiehlt es sich, die freigegebene Stückzahl je Standort, den Bereitstellungsort und die zuständige Person für die Übergabe festzuhalten. Ebenso sollte vorab vereinbart werden, welche Unterlagen das Projekt abschließen. Je nach Auftrag kann das ein Nachweis über die durchgeführte Löschung oder Vernichtung sein, bei Bedarf mit Zuordnung zu einzelnen Geräten oder Datenträgern. So lässt sich auch bei Rückläufern aus mehreren Standorten nachvollziehen, welche Geräte übergeben und wie ihre Speicher behandelt wurden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: ProCoReX Europe GmbH

Herr Jan Aleksander Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland fon ..: 023139757743

web ..: https://www.procorex.de

email : presse@procorex.de

Die ProCoReX Europe GmbH unterstützt Unternehmen, Behörden und Institutionen beim sicheren Umgang mit ausgedienter IT. Das Leistungsspektrum umfasst die dokumentierte Vernichtung von Datenträgern und Festplatten, die sichere Abholung und den Transport sowie die Entsorgung von Computern, Notebooks und weiteren IT-Geräten. ProCoReX betreut Kunden in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Dänemark.

Diese Pressemitteilung darf auch in geänderter oder gekürzter Form kostenfrei auf Ihrer Webseite veröffentlicht werden, sofern ein Quelllink zu unserer Homepage angegeben wird.