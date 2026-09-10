Neuromodulation NESA® in Essen: Praxis Ralf Langenbrink mit Behandlungskonzept für chronische Beschwerden

Bei chronischen Erkrankungn wie Schmerzen, Schlafprobleme, Polyneuropathie, Harninkontinenzt, MS, Parkinson, CFS, Post- und Long-CoVid, uvm.

Essen, 10. September 2026 – Die Praxis Ralf Langenbrink hat ihr therapeutisches Spektrum erweitert und bietet die Neuromodulation NESA XSIGNAL® als Bestandteil ihres Behandlungsangebots an. Diese Methode wird in der Praxis im Rahmen eines individuellen Behandlungskonzepts eingesetzt und richtet sich an Menschen, die mit chronischen Schmerzen, Schlafproblemen und weiteren Beschwerden leben.

Die Praxis beschreibt Neuromodulation NESA XSIGNAL® auf ihrer Website als Option für Patient:innen mit anhaltenden Belastungen, bei denen sich Beschwerden über einen längeren Zeitraum verfestigt haben. Ziel des Angebots ist es, NESA® in einen persönlichen Behandlungsplan einzubetten, der sich an den jeweiligen Anliegen der Patient:innen orientiert.

Erweiterung des Angebots: NESA® als Baustein im individuellen Behandlungskonzept

Mit der Einführung von Neuromodulation NESA XSIGNAL® ergänzte die Praxis Ralf Langenbrink bereits vor 3 Jahren ihr Angebot um ein Verfahren, das im Kontext chronischer Beschwerden genannt wird. In der Praxis steht dabei nicht eine einzelne Methode im Vordergrund, sondern die passgenaue Zusammenstellung eines Vorgehens, das die individuelle Situation berücksichtigt.

„Wir haben die Neuromodulation NESA XSIGNAL® als weiteren Baustein in unser Angebot aufgenommen und ordnen diese Anwendung konsequent in ein individuelles Behandlungskonzept ein“, sagt Ralf Langenbrink. „Entscheidend ist, dass sich die Behandlung an den konkreten Anliegen der Patient:innen orientiert.“

Die Praxis macht deutlich, dass NESA® als Bestandteil eines Gesamtkonzepts verstanden wird. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Beschwerden bestehen und welche Ziele Patient:innen mitbringen – etwa bei chronischen Schmerzen, Schlafproblemen, Parkinson, Fibromyalgie oder bei weiteren, als belastend erlebten Krankheitssymptomen.

Für Menschen mit chronischen Belastungen: Einordnung und Erwartungsmanagement

Chronische Beschwerden stellen Betroffene häufig vor besondere Herausforderungen. Schmerzen können über lange Zeiträume bestehen bleiben, Schlaf kann beeinträchtigt sein, und weitere Beschwerden können den Alltag zusätzlich erschweren. Vor diesem Hintergrund positioniert die Praxis das Verfahren NESA XSIGNAL® in ihrer Kommunikation als Ansatz, der im Zusammenhang mit solchen Beschwerdebildern genannt wird.

„Viele Menschen kommen zu uns, weil sie seit längerer Zeit unter Beschwerden leiden und sich eine strukturierte, individuelle Herangehensweise wünschen“, sagt Ralf Langenbrink. „Mit NESA XSIGNAL® erweitern wir die Möglichkeiten, innerhalb eines auf die Person abgestimmten Plans zu arbeiten.“

Die Praxis betont dabei die Einbindung in ein individuelles Vorgehen. Damit setzt sie auf Klarheit in der Erwartungshaltung: Der Einsatz der Neuromodulation NESA XSIGNAL® erfolgt nicht losgelöst, sondern im Zusammenhang mit den Anliegen der jeweiligen Patient:innen und der therapeutischen Einordnung im Rahmen des Praxisangebots. Weitere Informationen zur Methode und zur Einordnung im Behandlungskonzept stellt die Praxis über ihre Website bereit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Langenbrink Heilpraktiker Bredeney

Herr Ralf Langenbrink

Alfredstr. 327

45133 Essen

Deutschland

fon ..: 017614264009

web ..: https://ralflangenbrink.de

email : info@ralflangenbrink.de

Heilpraktiker Bredeney Langenbrink ist eine Praxis von Ralf Langenbrink in Essen. Die Praxis bietet ein therapeutisches Angebot für Menschen mit unterschiedlichen gesundheitlichen Anliegen und verfolgt dabei einen individualisierten Ansatz: Behandlungen werden auf die persönliche Situation und die jeweiligen Ziele der Klient:innen abgestimmt. Dabei kombiniert die Praxis verschiedene Verfahren innerhalb eines strukturierten Behandlungskonzepts.

Pressekontakt:

Langenbrink Heilpraktiker Bredeney

Herr Ralf Langenbrink

Alfredstr. 327

45133 Essen

fon ..: 017614264009

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