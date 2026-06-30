Neue Horizonte für Best Ager: Mauritius erleben mit den Seniorenangeboten des Hilton Mauritius Resort & Spa

Hilton Mauritius- Resort und Spa

Aktiv bleiben, bewusst genießen und sich gleichzeitig rundum sicher fühlen. Für die Generation 60+ wird genau diese Art des Reisens immer wichtiger. Das Hilton Mauritius Resort & Spa greift diesen Wunsch gezielt auf und schafft beste Voraussetzungen für einen Aufenthalt, der Erholung, Bewegung und persönliche Erlebnisse miteinander verbindet.

Direkt am langen Sandstrand von Flic-en-Flac gelegen, bietet das Resort viel Komfort und gleichzeitig eine angenehm ruhige, geschützte Atmosphäre. Gerade für Reisende, die Entspannung ohne Trubel suchen, ist das ein großer Pluspunkt. Auch Mauritius selbst gilt als sehr seniorenfreundlich. Das ganzjährig milde Klima, eine gut ausgebaute Infrastruktur und hohe Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass man sich von Anfang an gut aufgehoben fühlt.

Ein besonderer Aspekt ist zudem die Leitung des Hauses. Seit Anfang des Jahres steht das Hilton Mauritius Resort & Spa unter der Führung der deutschen General Managerin Eva Muscheid. Gemeinsam mit ihrem internationalen Team legt sie großen Wert auf persönlichen Service und individuelle Betreuung, genau das, was für viele Best Ager eine wichtige Rolle spielt.

„Reisende im besten Alter suchen heute nicht nur Erholung, sondern auch Inspiration und echte Erlebnisse. Unser Anspruch ist es, ihnen dafür den passenden Rahmen zu schaffen, komfortabel, sicher und mit viel Raum für persönliche Wünsche“, so Eva Muscheid, General Managerin des Hilton Mauritius Resort & Spa.

Im Mittelpunkt steht ein ausgewogenes Angebot aus Entspannung und Aktivität. Wer zur Ruhe kommen möchte, findet im großzügigen Spa-Bereich ideale Voraussetzungen für erholsame Anwendungen. Pools und der direkte Zugang zum Meer bieten zusätzlich viele Möglichkeiten, einfach die Seele baumeln zu lassen. Gleichzeitig bleibt man ganz entspannt aktiv, zum Beispiel bei Yoga, leichten Fitnesskursen oder Wassersportarten wie Kajakfahren, Schnorcheln oder Stand-up-Paddling.

Ein weiteres Highlight ist die Nähe zum Tamarina Golf Club. Der 18-Loch-Championship-Platz liegt eindrucksvoll zwischen Bergen und Meer und bietet tolle Ausblicke auf die Tamarin Bay und den Rempart-Berg. Gäste des Resorts profitieren hier von attraktiven Extras, je nach Zimmerkategorie sind ab fünf Übernachtungen bis zu sechs Green Fees inklusive.

Auch außerhalb des Resorts gibt es viel zu entdecken. Dank der guten Lage lassen sich viele der schönsten Orte der Insel unkompliziert erreichen, von der siebenfarbigen Erde von Chamarel über den Grand-Bassin-Kratersee bis zum Botanischen Garten von Pamplemousses. Wer tiefer in das Inselleben eintauchen möchte, kann Port Louis besuchen oder einen Ausflug zur Île aux Cerfs machen. Auch kulturelle und kulinarische Angebote bieten sich an.

Alles in allem macht genau diese Mischung aus Lage, persönlichem Service und vielfältigen Erlebnissen das Hilton Mauritius Resort & Spa zu einer sehr guten Wahl für Reisende im besten Alter. Hier geht es nicht nur ums Abschalten, sondern auch darum, neue Eindrücke mitzunehmen und die Zeit rundum zu genießen.

Reisende ab 65 Jahren und deren Familien können in teilnehmenden Hilton Hotels bis zu 6 % auf den besten verfügbaren Preis sparen.

Mehr Infos zur Senior Rate: https://www.hilton.com/en/offers/senior-rate-2000000292/

Mehr Infos zum Hilton Mauritius: mauritius.hilton.com

Über Hilton Mauritius Resort & Spa

Das Hilton Mauritius Resort & Spa, eingebettet in einen malerischen Palmengarten am Flic-en-Flac Strand, verkörpert luxuriösen Komfort in einem 5-Sterne-Resort im mauritischen Stil. Nach einer umfassenden Neugestaltung präsentieren sich die 193 Zimmer und Suiten, darunter großzügige Familiensuiten und eine Präsidentensuite, in einem neuen Look, der natürliche Materialien wie Holz und Natursteine mit hellen Sand- und Erdtönen kombiniert. Kulinarisch verwöhnt das Resort mit einer Vielzahl neu konzipierter Restaurants, die von thailändischer über indische bis hin zu kreolischer Küche reichen, ergänzt durch internationale Speisen. Das Spa bietet ganzheitliche Behandlungen, basierend auf der asiatischen Wellness-Philosophie und lokaler Expertise, mit den Terre d’Afrique Produkten. Für Aktivurlauber und Familien bietet das Resort alles von Tennis und Wassersport bis zu einem Kids Club. Es ist auch eine ideale Kulisse für Hochzeiten, unterstützt durch ein Team von Spezialisten für unvergessliche Zeremonien.

Über Hilton Honors

Das Hilton Mauritius Resort and Spa ist Teil von Hilton Honors®, dem preisgekrönten Gästebonusprogramm der 24 Weltklasse-Marken von Hilton. Hilton Honors Mitglieder, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, profitieren von sofortigen Vorteilen, darunter ein flexibler Zahlungsregler, mit dem Mitglieder fast jede beliebige Kombination aus Punkten und Geld für ihre Buchung wählen können, ein exklusiver Mitgliederrabatt, der nirgendwo sonst erhältlich ist, und kostenloses Standard-WLAN. Mitglieder haben außerdem exklusiven Zugriff auf kontaktlose Technologie über die branchenführende Hilton Honors Mobile App. Dort können Hilton Honors Mitglieder einchecken, ihr Zimmer auswählen und mit dem Digital Key auf ihr Zimmer zugreifen.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein weltweit führendes Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 25 Weltklasse-Marken, das 9.000 Hotels und über 1,3 Millionen Zimmer in 141 Ländern und Regionen umfassen. Hilton hat sich der Verwirklichung seiner Gründungsvision verschrieben, die Welt mit der Herzlichkeit und Wärme der Gastfreundschaft zu erfüllen. In seiner über 100-jährigen Geschichte hat Hilton mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßt, wurde von Great Place to Work und Fortune zum besten Arbeitgeber der Welt gekürt und als globaler Vorreiter in den Dow Jones Sustainability Indices anerkannt. Hilton hat branchenführende technologische Verbesserungen eingeführt, um das Gästeerlebnis zu optimieren, darunter Digital Key Share, automatisierte kostenlose Zimmer-Upgrades und die Möglichkeit, Zimmer mit bestätigter Verbindungstür zu buchen. Mit dem preisgekrönten Gästebonusprogramm Hilton Honors können die mehr als 235 Millionen Hilton Honors Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und unvergessliche Erlebnisse sammeln. Mit der kostenlosen Hilton Honors App können Gäste ihren Aufenthalt buchen, ihr Zimmer auswählen, einchecken, die Tür mit einem digitalen Schlüssel öffnen und auschecken – alles bequem von ihrem Smartphone aus.

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