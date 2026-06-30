25 Jahre Tele Radio Deutschland – ein Vierteljahrhundert als Teil einer internationalen Erfolgsgeschichte

25 Jahre Tele Radio in Deutschland: Die Niederlassung des internationalen Funkfernsteuerungsspezialisten erreicht einen wichtigen Meilenstein.

_Schierling, Juni 2026 – Die Tele Radio GmbH feiert ihr 25-jähriges Bestehen in Deutschland – ein bedeutender Meilenstein für die deutsche Niederlassung des internationalen Spezialisten für industrielle Funkfernsteuerungen. Seit 2001 unterstützt Tele Radio in Deutschland Unternehmen aus Maschinenbau, Logistik, Fahrzeugtechnik, Industrieautomation und vielen weiteren Branchen mit sicheren, robusten und maßgeschneiderten Fernsteuerungslösungen._

25 Jahre Tele Radio Deutschland – Nähe zum Kunden, technische Exzellenz

Seit der Gründung der deutschen GmbH steht Tele Radio für technische Präzision, hohe Sicherheitsstandards und eine außergewöhnlich enge Kundenbetreuung. Mit einem stetig wachsenden Team, regionalen Ansprechpartnern und einem starken Fokus auf individuelle Lösungen hat sich Tele Radio Deutschland als verlässlicher Partner für anspruchsvolle industrielle Anwendungen etabliert.

Ob in der Hebe- und Fördertechnik, im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft oder in der maritimen Industrie – Tele Radio Deutschland liefert Funkfernsteuerungen, die den Arbeitsalltag sicherer, effizienter und flexibler machen.

Teil einer 70-jährigen Erfolgsgeschichte

Das deutsche Jubiläum reiht sich ein in die lange Unternehmensgeschichte: Bereits 2025 feierte die Tele Radio Group ihr 70-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1955 in Lysekil hat sich das Unternehmen zu einem internationalen Anbieter mit Präsenz in über 25 Ländern entwickelt. Die deutsche Niederlassung ist dabei seit einem Vierteljahrhundert ein zentraler Bestandteil dieser internationalen Erfolgsgeschichte.

Tele Radio verbindet Ingenieurskunst mit praktischer Anwenderorientierung. Die Bündelung von Forschung & Entwicklung, Produktmanagement, Qualität und Nachhaltigkeit innerhalb der Allgon Group stärkt diese Innovationskraft zusätzlich. Gemeinsam mit den Schwesterunternehmen Åkerströms und Sistematica entstehen Lösungen, die weltweit Maßstäbe setzen.

Blick nach vorn

Mit 25 Jahren Erfahrung in Deutschland und 70 Jahren globaler Expertise richtet Tele Radio den Blick klar in die Zukunft: sichere Fernsteuerungstechnologie, nachhaltige Produktentwicklung, digitale Services und kundenspezifische Systemlösungen werden die nächsten Jahre prägen.

„Unser Jubiläum ist vor allem ein Dank an unsere Kunden, Partner und Mitarbeitenden“, sagt Herr Kolbe, Geschäftsführer der Tele Radio GmbH. „Gemeinsam haben wir Tele Radio in Deutschland zu einem starken, verlässlichen und innovativen Anbieter gemacht. Und wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tele Radio GmbH

Frau Vera Buss

Flurweg 12

84069 Schierling

Deutschland

fon ..: +49 94 51 94 48 550

web ..: https://www.tele-radio.com/de/

email : v.buss@tele-radio.com

Die Tele Radio Gruppe ist ein multinationales Unternehmen, das universelle, drahtlose Fernsteuerungen und maßgeschneiderte Funklösungen für industrielle Anwendungen entwickelt, vertreibt und liefert. Die Produkte tragen zu einem sichereren und effizienteren Arbeitsumfeld bei. Das Unternehmen wurde 1955 im schwedischen Lysekil gegründet und hat sich seitdem zu einer internationalen Gruppe mit Hauptsitz in Göteborg und über zwanzig Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Amerika entwickelt.

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