Neu bei Miki Pulley: Wendelkupplungen und Präzisionsfedern

Miki Pulley Europe erweitert sein Portfolio um Wendelkupplungen und Präzisionsfedern – für präzise, zuverlässige Lösungen in anspruchsvollen Anwendungen der Antriebstechnik.

Neue Produkte für anspruchsvolle Antriebstechnik Miki Pulley Europe erweitert sein Produktportfolio um zwei innovative Produktbereiche: Wendelkupplungen und Präzisionsfedern. Damit bieten wir unseren Kunden zusätzliche Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierung, Robotik und Präzisionstechnik.

Unsere Wendelkupplungen zeichnen sich durch ihre kompakte, einteilige Bauweise sowie eine präzise und vibrationsarme Drehmomentübertragung aus. Sie ermöglichen den Ausgleich von axialen, radialen und winkligen Wellenversätzen und eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik und Genauigkeit. Durch die Fertigung aus einem Stück bieten die Kupplungen eine hohe Torsionssteifigkeit sowie zuverlässige Leistungsübertragung bei gleichzeitig geringem Trägheitsmoment.

Auch im Bereich Präzisionsfedern setzen wir auf höchste Fertigungsqualität. Im Gegensatz zu herkömmlich gewickelten Federn werden unsere Präzisionsfedern spanabhebend aus Vollmaterial gefertigt. Dadurch entstehen besonders präzise Geometrien, eine ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit sowie optimale Eigenschaften für hochpräzise Anwendungen.

Mit der Erweiterung unseres Portfolios unterstreichen wir unseren Anspruch, innovative und zuverlässige Lösungen für moderne Antriebstechnik bereitzustellen – abgestimmt auf die individuellen Anforderungen unserer Kunden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Miki Pulley Europe AG

Frau Petra Becker

Bauhofstraße 12

63762 Großostheim

Deutschland

fon ..: +4960269996117

web ..: https://www.mikipulley.de

email : p.becker@mikipulley.de

Die Miki Pulley Europe AG mit Sitz in Schaffhausen (Schweiz) stellt Lösungen in allen Bereichen der Antriebstechnik für verschiedenste Branchen wie den Maschinenbau, Medizinaltechnik, Automation und Servomotoren-Hersteller her. Als Niederlassung der japanischen Miki Pulley Co. Ltd. ist die Miki Pulley Europe AG gesamtverantwortlich für die Geschäftsbeziehungen in ganz Europa.

Rund 830 Mitarbeiter arbeiten an weltweit 16 Standorten für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Komponenten der Antriebstechnik. Seit mehr als 85 Jahren steht das Unternehmen für kontinuierliche Weiterentwicklung der Produkte, herausragende Qualität und eine starke Kundenfokussierung.

Für weitere Informationen über die Miki Pulley Europe AG besuchen Sie unsere Website https://www.mikipulley.de.

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