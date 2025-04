Neu bei Norway ProTravel: Skandinavische Hauptstädte mit Bahn und Schiff

· Nachhaltig unterwegs in Skandinavien: mit Bahn und Schiff zu drei Hauptstädten und durch die Schärenwelt

· Neues zehntägiges Reiseprogramm mit Rundreisen von Mai bis Oktober

Hamburg, April 2025

Nachhaltiger Reisen durch Skandinavien: Am 1. Mai startet ein neues Reiseprogramm von Norway ProTravel, das nordische Hauptstädte und die skandinavische Inselwelt mit zwei Verkehrsmitteln erlebbar macht. Die zehntägigen Rundreisen mit Bahn und Schiff führen umweltbewusst und entspannt quer durch Skandinavien und in drei Hauptstädte: vom norwegischen Oslo über das schwedische Stockholm bis ins finnische Helsinki. Der größte Veranstalter für Norwegen-Reisen in Deutschland baut mit dieser Reise-Kombination sein Engagement für nachhaltiges Reisen weiter aus.

„Reisen mit der Bahn werden immer beliebter und immer mehr Kunden buchen unsere abwechslungsreichen Reisen. Es ist eine wunderschöne und vor allem sehr entspannte und entschleunigte Art, Skandinavien zu erleben“, weiß Janka Schelb, Geschäftsführerin Norway ProTravel.

· Mit Hochgeschwindigkeitszug und Fähre

Für Individualreisende ist ein täglicher Reisestart in Oslo möglich, wo die ungewöhnliche Skandinavien-Reise mit einem zweitägigen Aufenthalt beginnt. Ein moderner Hochgeschwindigkeitszug verbindet Oslo in fünf Stunden mit Stockholm – und ist an Tag drei der Reise mit Ausblick auf blaue Seen und tiefe Kiefernwälder ein Genuss für Skandinavien-Fans.

Nach zwei Tagen in der schwedischen Hauptstadt, auch „Venedig des Nordens“ genannt, legt die Fähre am frühen Morgen des fünften Reisetages in Richtung Åland Inseln ab. Von Mariehamn geht es nach einem kurzen Aufenthalt weiter mit der Fähre ins finnische Turku. Die letzte Etappe der Reise führt mit der Bahn über Tampere in die Hauptstadt von Finnland, Helsinki.

Zum Reisepaket von Norway ProTravel zählen neun Übernachtungen mit Frühstück in Mittelklassehotels sowie die Bahn- und Fährtickets für die Route Oslo – Stockholm – Helsinki. Norway ProTravel empfiehlt die individuelle An- und Abreise per Fähre, von Kiel nach Oslo und von Helsinki nach Travemünde.

Reisebeispiel „Nordische Metropolen mit Bahn und Schiff“ zu zweit: 10 Tage, zwischen Mai und Oktober, im Doppelzimmer in guten Mittelklassehotels (Zimmer mit Dusche/WC und inklusive Frühstück), Bahnfahrten in der 2. Klasse inkl. Sitzplatzreservierung Oslo-Stockholm (SJ) und Turku-Helsinki (VR), Fährfahrten Stockholm – Mariehamn inkl. Frühstück und Mariehamn – Turku inkl. Abendessen: ab 1.070 Euro pro Person.

Weitere Informationen: norwayprotravel.de oder Telefon: 040 – 28 66 87 170

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.

Sehr gerne stellen wir Ihnen umfangreiches Bildmaterial zur Verfügung.

Eine schnelle Auswahl auch unter: www.will-kommunikation.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Findorffstr. 22-24

28215 Bremen

Deutschland

fon ..: 01725454880

web ..: https://www.will-kommunikation.de

email : mail@will-kommunikation.de

Norway ProTravel mit Sitz in Hamburg ist ein Tochterunternehmen der seit einem Vierteljahrhundert erfolgreich etablierten Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island und Skandinavien spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten.

Pressekontakt:

John Will Kommunikation

Herr John Will

Fndorffstr. 22-24

28215 Bremen

fon ..: 01725454880

email : mail@will-kommunikation.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.