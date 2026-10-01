Narcotic Solutions bietet neu Logistik für BtM und MedCan „Made in Germany“

Unter dem Dach von Narcotic Solutions bieten die Familienunternehmen LOXXESS pharma & healthcare und MSK Pharma Group Logistik „Made in Germany“ für Betäubungsmittel (BtM) und MedCan

Joint Venture von LOXXESS und MSK geht an den Start

LOXXESS pharma & healthcare sowie MSK Pharma Group haben ein Joint Venture gegründet: Narcotic Solutions bietet Logistik für Betäubungsmittel (BtM) und MedCan für den deutschen Markt aus einer Hand. Jedes Unternehmen, dass BtM oder MedCan in Deutschland vertreiben möchte, muss ein nationales Lager und entsprechende Distributionsstrukturen nutzen, die höchste Sicherheits-, Dokumentations- und Qualitätsstandards erfüllen. Die beiden Partner bündeln hierfür ihre Stärken in dem spezialisierten Joint Venture Narcotic Solutions. Dieses umfasst eine spezialisierte Infrastruktur, tiefgehende operative BtM-/MedCan-Kompetenz und regulatorisches Know-how. Die Klienten können auf das große und erfahrene Quality-Team beider Familienunternehmen zugreifen.

„MedCan, Betäubungsmittel und hochregulierte Arzneimittel erfordern höchste Standards bei Patientensicherheit, regulatorischer Konformität und resilienten Lieferketten. Als Familienunternehmen stehen beide Partner für nachhaltiges unternehmerisches Handeln. Der klare Rückhalt unserer Eigentümer gibt uns die Sicherheit, die Kooperation im Sinne unserer Klienten verlässlich umzusetzen, gezielt in Sicherheit und Compliance zu investieren und das Geschäft wirtschaftlich tragfähig zu entwickeln“, sagt Robert Mauermann, Vorstandsmitglied der LOXXESS Gruppe.

Ein spezialisierter Standort

Im nordrheinwestfälischen Meerbusch steht eine hochmoderne und dedizierte Immobilie für die Lagerung und Distribution von Betäubungsmitteln und MedCan, der höchste Sicherheitsstandards erfüllt. Dieser Standort verbindet spezialisierte Sicherheitsinfrastruktur mit pharmazeutischer Prozesskompetenz, darunter BtM-Erlaubnis, Großhandelserlaubnis, GDP-/GMP-Kompetenz, Serialisierung, Qualitätskontrollen und Unterstützung bei kundenspezifischen Quality-Management-Systemen.

„Wir planen nachhaltiges und organisches Wachstum für unser Logistikangebot, BtM und MedCan aus Deutschland für Europa. Gemeinsam bieten wir spezialisierte BtM-Kompetenz und die gesamte Expertise von zwei erfahrenen und familiengeführten Pharma- und Healthcare-Logistikern“, sagt Simon Hess, CEO der MSK Pharma Group.

Gerade bei BtM und MedCan endet die Herausforderung nicht bei der sicheren Lagerung: Regulatorische Anforderungen, Genehmigungen, Dokumentationspflichten und sich verändernde Marktbedingungen stellen Pharmaunternehmen immer wieder vor komplexe Fragen: Die Antworten geben LOXXESS und MSK mit dem gemeinsamen Angebot. Dieses ist mehr als Logistik, denn es trägt dazu bei, dass benötigte Arzneimittel verfügbar bleiben.

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SCHiCK! Communications

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Über MSK Pharma Group

Die MSK Pharma Group ist seit knapp 30 Jahren familiengeführter Pharmadienstleister mit Schwerpunkt auf temperaturgeführter Pharmalogistik, GMP-konformer Verpackung und Qualitätsmanagement. Die Klienten aus der Pharma- und Medizintechnikindustrie erhalten maßgeschneiderte Logistik-, Packaging- und Kitting-Lösungen für regulatorisch anspruchsvolle Anforderungen. Als Pharmaspezialist übernimmt MSK für seine Klienten nicht nur Lagerung und Distribution, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Serialisierung, QA/QP-Services, Großhandel und Markteintritt in Deutschland und Europa – mit „Company-as-a-Service“ auch als vollständige Marktpräsenz für internationale Pharmaunternehmen. Die Klienten sind Hersteller von Generika, Orphan Drugs, Biosimilars, OTC-Produkten und Medizinprodukten.

Die MSK Pharma Group hat ihren Hauptsitz in Heppenheim, beschäftigt 250 Mitarbeitende, betreibt ihr Logistikzentrum in Bensheim und bewirtschaftet 40.000 qm temperaturgeführte und zertifizierte Lagerfläche. Sie ist nach GMP und GDP sowie ISO 9001 und ISO 13485 zertifiziert und verfügt über Herstellungs-, Import- und Großhandelserlaubnisse nach §13, §73a und §52a AMG.

Weitere Informationen unter: www.msk-pharmalogistic.de

Über LOXXESS

Die LOXXESS Group ist ein europaweit tätiger Kontraktlogistiker mit Schwerpunkt auf Pharma, E-Commerce und Speziallösungen. Die Klienten aus Industrie und Handel erhalten maßgeschneiderte Logistik- und Fulfillmentlösungen für komplexe, individuelle Anforderungen. Als Logistikspezialist optimiert LOXXESS für seine Klienten nicht nur Beschaffung und Warenverteilung, sondern bietet Mehrwerte in den Bereichen Customer Service, Produktveredelung, Debitorenservice und E-Business. Die Klienten sind Start-ups, mittelständische Unternehmen und Konzerne.

Die LOXXESS Group hat ihren Hauptsitz in Tegernsee, beschäftigt über 3.200 Mitarbeitende, verfügt über 24 Standorte in Deutschland, Tschechien sowie Polen und bewirtschaftet 380.000 qm Lagerfläche. Sie wurde mehrfach für innovative Logistiklösungen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Europäischen Logistik-Preis der European Logistics Association (ELA).

Weitere Informationen unter: www.loxxess.com

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Narcotic Solutions Logistik GmbH & Co. KG

Herr Uwe Schick

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