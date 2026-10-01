Beratung mit Daten: Warum Agenturen die KI-Sichtbarkeit ihrer Kunden messen sollten

KI-Antworten schwanken, ein Screenshot beweist wenig. Eine GeoUp-Auswertung von 12.769 KI-Antworten zeigt, was belastbar ist: drei Erkenntnisse, mit denen Agenturen ihre Kunden auf Datenbasis beraten.

Wiesbaden, 1 Oktober 2026. Wer ChatGPT heute nach einem Anbieter fragt und morgen noch einmal, bekommt nicht immer dieselben Namen. Für Agenturen ist das eine Herausforderung: Ein Kunde zeigt einen Screenshot, auf dem er fehlt, und will eine Erklärung. Eine einzelne Antwort gibt sie nicht her. Belastbar wird das Bild erst, wenn die gleichen Fragen über mehrere Messungen gestellt werden. Immer mehr Menschen holen sich Empfehlungen aus KI-Antworten, neben der klassischen Suche, und die KI nennt dabei nur wenige Namen.

GeoUp, die Plattform für KI-Sichtbarkeit im deutschsprachigen Raum, hat 12.769 KI-Antworten zu 27 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum ausgewertet. Drei Erkenntnisse daraus helfen Agenturen, die Frage ihrer Kunden zu beantworten.

1. Die meisten Unternehmen kommen nicht vor

Im Schnitt wurden die untersuchten Unternehmen nur in 7,7 Prozent der Antworten genannt. Jedes dritte kam bei der ersten Messung kein einziges Mal vor. Ein Kunde, der sich in ChatGPT nicht findet, ist damit kein Sonderfall, sondern der Normalfall. Für die Beratung heißt das: Der Ausgangspunkt ist fast immer null, und jede Nennung ist ein messbarer Fortschritt.

2. Wer genannt wird, steht meist vorn

92 Prozent aller Unternehmensnennungen in KI-Antworten stehen in Listen oder Rankings, 36 Prozent davon auf Platz 1. Die KI verteilt keine Plätze auf Seite zwei. Entweder ein Unternehmen gehört zu den wenigen Namen, oder es fehlt. Das macht das Ziel für Kunden greifbar: nicht „besser ranken“, sondern zu den Genannten gehören.

3. Die Quelle entscheidet, nicht die Bekanntheit allein

Bei vier kleineren Unternehmen der laufenden GeoUp-Messreihe beruhten 81 bis 96 Prozent aller KI-Nennungen darauf, dass die KI die eigene Website als Quelle nutzte. Bei zwei bekannten Marken waren es nur 21 und 23 Prozent; sie werden vor allem über Händler, Portale und Presse genannt. Für Agenturen ist das der wichtigste Hebel: Die Website des Kunden, seine Verzeichniseinträge und seine Unternehmensdaten sind das Material, aus dem die KI ihre Empfehlung baut, und genau daran arbeiten Agenturen ohnehin.

„Die Frage ,Warum nennt mich ChatGPT nicht?‘ lässt sich mit Daten beantworten, nicht mit Vermutungen“, sagt David Sroka, Gründer von GeoUp. „Welche Fragen stellt die KI, wen nennt sie stattdessen, aus welchen Quellen? Wer das für seinen Kunden auf dem Tisch hat, berät auf einer ganz anderen Grundlage.“

Was daraus für die Beratung folgt

Eine einzelne KI-Antwort beweist wenig, weil die Ergebnisse von Lauf zu Lauf schwanken. Belastbar wird das Bild erst mit gleichen Fragen über mehrere Messungen. Darauf baut die Arbeit auf: Inhalte, die die Fragen der Kunden direkt beantworten, einheitliche Unternehmensdaten auf Website, Google-Unternehmensprofil und in Verzeichnissen sowie strukturierte Daten, mit denen die KI das Angebot einordnen kann. Das sind keine neuen Disziplinen, sondern bekannte Agenturleistungen mit einem neuen Ziel.

Messen, vergleichen, umsetzen

GeoUp stellt ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude und der KI-Zusammenfassung von Google die Fragen, die Kunden einer Branche stellen, und zeigt für jeden Kunden einer Agentur, wo er genannt wird, wer stattdessen genannt wird und welche Quellen die KI nutzt. Die Plattform liefert die passenden Inhalte im Markenton, strukturierte Daten und Einträge im GeoUp Branchenbuch.

Agenturen führen die Ergebnisse in eigenen Reports und machen KI-Sichtbarkeit zum Teil ihrer laufenden Betreuung. Wie ein Unternehmen heute in KI-Antworten dasteht, zeigt der kostenlose 60-Sekunden-Check unter https://geoup.io.

Zur Methode: Die Auswertung umfasst 27 Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, 100 vollständige Messläufe und 12.769 KI-Antworten aus dem Zeitraum Januar bis Juli 2026. Die laufende Messreihe seit Juli 2026 umfasst 19 Kundenwebsites, 119 Messläufe und 17.790 KI-Antworten (Stand 25. September 2026).

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Herr David Sroka

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GeoUp ist die Plattform für KI-Sichtbarkeit im deutschsprachigen Raum. Unternehmen und Agenturen messen, analysieren und optimieren damit ihre Präsenz in ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity und Google AI Overview, von der Messung bis zur Umsetzung auf einer Plattform.

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